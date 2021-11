Wanda Nara, nuevamente separada de Mauro Icardi y su hermana Zaira peleada con su marido

Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, el Wandagate volvió al primer puesto del ranking de los temas del momento. Días después de haber anunciado con lágrimas, amor y cartas cruzadas su reconciliación, la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a separarse. Así lo aseguró esta tarde la periodista de Intrusos del espectáculo (América), Karina Iavícoli, quien señaló que Wanda viajó a Milán, donde se encuentra su ex, Maxi López y que Icardi está muy enojado con la decisión. En tanto, Zaira Nara y su marido, Jakob Von Plessen, a quien indican como “el cómplice de Icardi”, también se encuentran peleados.

El Wandagate volvió a la mesa de Intrusos con el análisis del Instagram de la empresaria y la noticia de su viaje a Italia. “Volvieron los posteos de Wanda sola”, se percataron y se preguntaron si de nuevo estaba soltera. Luego, en el programa contaron que la rubia se fue sola a Italia donde está su ex, Maxi López. Sin embargo, descartaron un acercamiento entre ellos: el exjugador de fútbol está pasando un buen momento con su novia.

Luego, los panelistas notaron que Wanda comenzó a borrar los posteos con Icardi. Incluso borró el posteo de la reconciliación, en donde con una foto de la pareja contaba que, si bien ya habían hablado de divorcio, una carta de Mauro la hizo reflexionar, elegirse nuevamente y volver a apostar por la familia y el amor.

En ese momento, Virginia Gallardo contó un detalle que ayer pudo haber pasado desapercibido pero que hoy tomó trascendencia: Wanda subió a sus stories una imagen en la que se ven las luces de una ciudad a través de la ventana de un avión, la palabra “chau” y se escucha la canción “Maldita foto”, de Tini y Manuel Turizo, que en un momento dice “Maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros”.

Rodrigo Lussich, por su parte, aseguró que el encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi fue presencial. Luego, reveló que Zaira Nara también se encuentra en crisis con su pareja y padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen, señalado por Amalia Granata como “cómplice” del jugador del Paris Saint-Germain en su historia con la ex de Benjamín Vicuña.

En ese momento tomó la palabra Karina Iavícoli. “No tengo teorías, tengo información”, aseguró. E inmediatamente contó: “Ellos se pelearon, volvieron a discutir Wanda y Mauro. Por eso ella llama al piloto, se va a Milán. En este momento están separados”. Además, contó que Mauro está muy enojado por las fotos que comenzó a subir la empresaria a su cuenta de Instagram y porque sabe que Maxi López está muy cerca. “Wanda en Milán es un peligro. Esto puede disparar para cualquier lado. Esto está todo mal pero de verdad”, cerró.

Sobre Icardi, Karina aseguró que no solo está en crisis a nivel personal, sino que, además, también pasa por un mal momento profesional ya que en Francia este tipo de escándalos no son bien vistos en el mundo del fútbol.

Un breve impasse

Después de varias idas y vueltas y mientras Icardi buscaba demostrar públicamente su amor por Wanda, el matrimonio anunció hace unos días su reconciliación. En su cuenta de Instagram, Nara admitió que llegó a pedirle el divorcio a su esposo, pero que finalmente decidió darle otra oportunidad. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comentó.