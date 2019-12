Pampita imitó el extraño baile de Calu Rivero

La modelo bailó como Calu Rivero durante el programa que conduce.

Calu Rivero, que ahora se llama " Dignity", ya tiene una popular serie de videos en los que se la ve bailando de formas muy particulares. En el último de esa colección que subió a sus redes sociales, se la ve en traje de baño y vistiendo su nuevo corte de pelo. A ese video se refirió Pampita Ardohain en su programa Pampita Online, y, luego de comentar los pasos de Dignity, se animó a imitar la extraña coreografía.

Acompañada de Luis Piñeyro, que presentó el video de Rivero que se viralizó en las últimas horas, Ardohain anunció: "Me sale bárbaro", en referencia a la imitación que puede hacer de Dignity. Con esas palabras, la pantalla de su programa quedó partida al medio para comparar los pasos de ambas modelos.

Dignity filmó aquel video mientras estaba en un campamento vegano en donde dio un discurso sobre su experiencia dentro del movimiento: "A mí me hizo muy bien. Es mi manera de cuidar y conservar el medio ambiente. No quiero convertir a nadie, pero sí me gustaría colaborar para que todos construyamos un mundo más respetuoso de la naturaleza, más sano, y menos depredador", afirmó. Para celebrarlo, la actriz realizó un baile y lo compartió con sus seguidores de Instagram. "I'm experimenting a new way to communicate my feelings", escribió en inglés, y luego en castellano anunció que "está experimentando una nueva forma de comunicar sus sentimientos".

