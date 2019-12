El extraño baile de Calu Rivero, ahora llamada "Dignity", en traje de baño

Calu Rivero (Dignity) celebró su vuelta a la Argentina con un baile.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019 • 17:03

La actriz Calu Rivero, quien se rebautizó como Dignity, volvió al país y lo celebró con un exótico baile en traje de baño.

Dignity estaba en un campamento vegano en donde dio un discurso sobre su experiencia dentro del movimiento: "A mi me hizo muy bien. Es mi manera de cuidar y conservar el medio ambiente. No quiero convertir a nadie, pero sí me gustaría colaborar para que todos construyamos un mundo más respetuoso de la naturaleza, más sano, y menos depredador", afirmó Calu.

Para celebrar esto, la actriz realizó un baile y lo compartió con sus seguidores de Instagram. "I'm experimenting a new way to communicate my feelings", escribió en inglés, y luego en castellano anunció que "está experimentando una nueva forma de comunicar sus sentimientos".