El actor ideó una estrategia para mantener a sus seguidores en sus casas: contestó todas sus preguntas sobre Los Simuladores

Muchos famosos compartieron en sus redes sociales carteles con la consigna "YoMeQuedoEnCasa". Consciente de la importancia que tiene, en medio de la pandemia de coronavirus , que la gente no circule como si nada ocurriese, Federico D'Elia fue más allá: les propuso a sus seguidores "entretenerlos" si le prometían que se quedaban en sus hogares.

"Si se quedan en casa, les cuento tonterías y anécdotas que me vaya acordando de las grabaciones de Los Simuladores ", escribió en su cuenta de Twitter y, por un largo rato, fue respondiendo una a una las preguntas de los fans de la serie que fue furor a principio de este siglo.

Escrita y dirigida por Damián Szifron, la serie emitida por Telefe contaba las aventuras de un equipo conformado por cuatro hombres muy diferentes que se encargaba de buscar soluciones creativas y arriesgadas a los problemas de sus clientes. Con el tiempo, el ciclo se convirtió en un programa de culto y fue repetido por la emisora en más de una oportunidad.

A lo largo de los años, se ha especulado en más de una ocasión con una continuación de la historia . Mientras esperan la confirmación, muchos de los fanáticos se prestaron al juego y pudieron sacarse las dudas que venían acumulando desde hace más de veinte años. "¿Por qué tenés bigotes en el piloto y en el resto de la serie no?", quiso saber uno de los seguidores. Y la respuesta no tardó en llegar: "Estaba grabando Campeones en Polka y mi personaje usaba ese bigotito. Pasó casi un año y medio para empezar a grabar Los Simuladores, así que chau bigotito".

El actor reveló, además, que si bien muchos lo identifican con el papel de Mario Santos, no hay muchas similitudes entre él y su personaje. "Antes de hacer de Santos, no conocía el té earl grey, no me gustaban ni me gustan los habanos, no hablaba ni hablo ningún idioma, apenas el español. Tampoco usaba anteojos, ahora sí", contó.

"¿Quién es el más dotado futbolísticamente de los cuatro?", quiso saber otro seguidor. "Creo que Martín (Seefeld). Diego (Peretti) también. Según él, si se dedicaba, jugaba en las Selección Argentina", afirmó. A su vez, confirmó que lo cuatro protagonistas ya eran amigos desde antes de programa y que la amistad entre ellos continúa.

También contó que Szifron era el encargado de eligir la música, que él no participó del capítulo que transcurre en Bariloche solo por una cuestión de guión y que el director quería un tigre en lugar de un puma para una de las escenas más recordadas del episodio "Los impresentables", pero que no les daba el presupuesto.

Los Simuladores se convirtió en el programa más visto en medio de la crisis de 2001. Por eso, no pudieron esquivar los problemas económicos. Así lo recordó D'Elía y reveló detalles de una grabación que se llevó adelante en Punta del Este: "La grabamos en plena crisis en la Argentina y pagando los gastos con nuestras tarjetas de crédito, porque el canal no tenía dinero. Después, nos la devolvieron".

"Hablando de plata, otra anécdota interesante para todos los que piensan que nos hicimos millonarios con el programa... Les cuento que terminamos cobrando en Lecops y Patacones, o sea, billetes de El Estanciero que servían solo para pagar impuestos", explicó el actor.

D'Elía reveló, además, que debido a la crisis, muchas de las ideas de Szifron no pudieron ser llevadas a la pantalla y fueron suplantadas por otras. "Para los personajes de los mexicanos intentamos que sean el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre) y Ñoño (Edgar Vivar), de El Chavo , pero nos pedían un montón de plata y terminamos con Cabral, el productor ejecutivo, haciendo un casting en un bar. Ahí apareció el actor de "¿Hay un piquito para mí?", contó.

Además, explicó que en otra de las escenas más recordadas "Lamponne (Alejandro Fiore) debería haber cruzado la Avenida 9 de Julio con un oso y no con una vaca, pero era peligroso (de verdad)".

"Para el último capítulo, doble, Damián había escrito un libro excepcional. No digo que el que se hizo no sea muy bueno pero, de haberse hecho, no tengo dudas que lo nominaban al Oscar. Por una cuestión de tiempos, no se pudo realizar", recordó.También "mandó al frente" a sus compañeros. "El salto que dábamos en la presentación fue idea de Szifron. También propuso otro movimiento un poco más bailado, pero Fiore se negó. Le daba vergüenza", contó primero.

Luego, con respecto a una escena en la que jugaban al polo, amplió: "La cancha estaba blanda. Obviamente, solo nos subimos a los caballos y las jugadas las hacían jugadores de verdad. El único que no se acercó ni a 100 metros fue Peretti, por miedo a los caballos. El mío se resbaló y yo me tiré, al pedo, pensando que me aplastaba".

El actor explicó, además, que "las jornadas de grabación eran de 12 horas" y que el rodaje de cada capítulo les llevaba un promedio de "13 o 14 días". "Respetamos el guion palabra por palabra, ya que estaba muy pero muy bien escrito. Si se modificaba algo, lo charlábamos antes con Szifron y, si daba el ok, adelante", recordó.

"En algún capítulo aparecíamos disfrazados de Papá Noel, supongo que coincidía con Navidad, pero no éramos nosotros...", confió. Y reveló, también, una mala experiencia con uno de sus colegas: "No voy a dar nombres, no insistan. Hubo un actor que nos dejó plantados después de grabar 1 o 2 días, no recuerdo, y después se borró. Eso no se hace. Mucha plata perdida, rehacer escenas... A favor: no sé si hubiera hecho un tan buen Milazzo [rol que terminó desempeñando César Bianco]".

Además, recordó: "Durante la grabación en el hotel, tuvimos que cortar un día unas horas, porque Atilio Veronelli grabando una escena se cortó la pera accidentalmente con un matafuegos", en referencia al episodio "Fin de semana de descanso".