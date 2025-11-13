Paris Jackson reveló que el consumo de drogas le perforó el tabique nasal y lo mostró en un TikTok

Paris Jackson, la cantante y actriz hija del fallecido Michael Jackson, confesó recientemente en su perfil de TikTok de más de 300.000 seguidores que el consumo de drogas acabó perforándole el tabique nasal, además, claro, de “casi arruinarle la vida”.

La hija del rey del pop mostró los efectos de la droga en su nariz en un post en la red social, que acumula más de 1600 likes y más de cien comentarios, en el que utiliza la linterna de su teléfono móvil para enseñar la perforación provocada: “Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, añadió. Jackson confesó, además, que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas.

A mediados del pasado mes de octubre, la autora del álbum Wilted, su único disco, lanzado en 2020, admitió en un evento en Los Ángeles que, al conseguir la sobriedad, no solo recuperó su vida, sino que logró una vida “mejor”. Unos meses después, en enero de 2025, la californiana también usó su presencia en redes (en esa ocasión, su perfil de Instagram) para confesar sus adicciones: “Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína”, reveló entonces en un posteo a sus 5,4 millones de seguidores en la red social (ahora son 5,6) con el que celebraba sus cinco años de sobriedad. Acompañando a este texto, la hija de Michael Jackson mostraba en un video una sucesión de imágenes que iban desde ella fumando tabaco y consumiendo otras sustancias, bebiendo alcohol y llorando, hasta momentos de cómo es su vida actualmente, alejada del alcohol y las drogas, riendo y disfrutando de quien hasta ese momento era su novio, el productor musical Justin Long, con quien acabó rompiendo su compromiso este verano después de anunciar su boda en diciembre de 2024.

En agosto de este año anunció su separación con Justin Long, con quien iba a casarse Instagram @parisjackson

“Hoy cumplo cinco años limpia de todas las drogas y el alcohol”, decía Jackson en aquel mensaje de aniversario, publicado el 7 de enero. Y continuaba: “Decir que estoy agradecida sería un eufemismo bastante pobre. Porque esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie”. Jackson pasaba luego a enumerar todo lo que el alcohol y las drogas le habían arrebatado y que luego ha podido recuperar: “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria”.

Paris Jackson en su paso por el Festival de Venecia TIZIANA FABI� - AFP�

La más famosa de los tres hijos del rey del pop (sus hermanos, Prince (28 años) y Blanket (23), siempre han vivido alejados de los focos) se abría así al público, poniendo de manifiesto algunos de los peores capítulos de su corta vida. Los tres hermanos han estado siempre expuestos mediáticamente, lo que se agravó con la muerte de su padre por una sobredosis de medicamentos en el año 2009. La mediana y única mujer de los hijos de Jackson ha batallado y hablado sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad, siendo uno de los peores capítulos de esta batalla el de 2013, cuando con 15 años terminó en el hospital después de haber intentado quitarse la vida tragándose el contenido de un frasco de pastillas y haciéndose un corte en la muñeca con un cuchillo de cocina. Después se supo que no era la primera vez que lo había intentado y ella lo confesó en 2017 en una entrevista con la revista Rolling Stone: “Fueron varias veces, solo una salió a la luz. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir”.