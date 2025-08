El contundente posteo de Paris Jackson y la confirmación del fin de su romance con Justin Long

Paris Jackson (Beverly Hills, California, 27 años) y Justin Long han decidido romper su compromiso y terminar su relación. La joven compartió la noticia de su ruptura con el productor musical el pasado jueves 31 de julio en una publicación en X —donde cuenta con 1,1 millones de seguidores— con la que respondía a unas fotos suyas publicadas por Daily Mail, en las que se la veía llorando en la calle: “ Son lágrimas de ruptura. Están todos tratando de alcanzarlas otra vez” , escribió la más famosa de los hijos de Michael Jackson.

Esta noticia llega después de que Jackson, le comunicara el 6 de diciembre de 2024, a sus 5,4 millones de seguidores en Instagram, su compromiso con el músico, su novio desde 2022 y a quien ella apodaba, cariñosamente, “Blue”. “Compartir mi vida contigo ha sido un torbellino indescriptible y no podría soñar con nadie más perfecto para hacer todo esto. Gracias por dejarme ser tuya. Te quiero mucho”, escribió entonces la hija de Michael Jackson a su ahora exprometido en un carrusel de fotos de ambos, donde también se incluía una foto de él arrodillado mientras le proponía matrimonio. La artista ha borrado de sus redes sociales las fotos que tenía con Long.

La noticia de la separación ha sido repentina, puesto que el pasado junio Jackson le dijo en Access Hollywood que estaba en “modo de planificación de boda”. “El vestido se está confeccionando, el lugar ya está elegido y la fecha ya la ha elegido un astrólogo porque soy de Los Ángeles. Me apasionan los cristales, los astrólogos y todo eso”, había confesado por entonces. Además, ese mismo mes, Long se había unido a ella en la alfombra roja para el estreno en el festival de Tribeca de su película Una cuchara de chocolate (2025).

Paris Jackson y Justin Long estaban comprometidos y llevaban 4 años juntos Instagram @parisjackson

“Mi principal preocupación: mi espiritualidad”

Cuatro años atrás, en 2021, la hija de Michael Jackson y Debbie Rowe habló sobre el matrimonio en una entrevista con Willow Smith —hija de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith— en el programa de entrevistas Red Table Talk. Allí Jackson confesaba que no pensaba llegar al altar en un futuro cercano, puesto que estaba concentrada en sí misma. “No estoy en contra del matrimonio y si amo a alguien, claro, pero ahora mismo mi principal preocupación es mi espiritualidad y mi música”, afirmó por entonces.

Jackson también reveló en 2020 en su programa Unfiltered: Paris Jackson y Gabriel Glennde Facebook Watch que había “salido con más mujeres que hombres”. “Pensé que acabaría casándome con una chica. Digo que soy gay porque supongo que sí, pero no me consideraría bisexual porque he salido con más que solo hombres y mujeres; he salido con un hombre que tenía vagina... No tiene nada que ver con los que llevás en los pantalones, es, literalmente, ¿cómo sos como persona?“, declaró.

Cinco años de sobriedad

En enero de 2025 Paris Jackson celebró con un sentido mensaje en redes sociales sus 5 años de sobriedad instagram.com/parisjackson

Jackson celebró cinco años de sobriedad el pasado 7 de enero con una publicación, que ha eliminado de su Instagram, donde se veía a la hija del rey del pop fumando tabaco y otras sustancias, bebiendo alcohol y llorando, para terminar con imágenes de cómo es su vida ahora alejada del alcohol y las drogas, y en las que se la ve riendo, disfrutando de la música y en actitud romántica con su entonces novio.

En su mensaje se leía: “Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína . Decir que estoy agradecida sería un eufemismo bastante pobre. Porque esa gratitud es más de lo que se ve en la superficie”, afirmaba para después recordar todo lo que el alcohol y las drogas le habían arrebatado y que, ahora, había recuperado. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria”.

Además, en el reel, Jackson ofrecía imágenes de su transformación a lo largo de los años. El video comenzaba con imágenes en las que deja constancia de las peores etapas de su adicción, y concluía con momentos recientes en los que mostraba su mejoría y cómo sus días se fueron transformando en cuanto empezó a dejar sus malos hábitos atrás. “Aquí hay unas pequeñas instantáneas de lo que ha sido posible gracias a mi sobriedad. Dios mío, no puedo creer que casi me lo pierdo todo”, había compartido la actriz y modelo junto a instantáneas suyas encima de un escenario, grabando en un estudio, riendo con sus amigos, disfrutando junto a su ahora exprometido, Justin Long, de vacaciones y viajando con su perro.

Con su mensaje, la modelo, actriz y cantautora dejaba claro que la diferencia, para ella, entre la sobriedad y la ebriedad consiste en estar presente, en ser consciente de las cosas que le suceden y en poder disfrutarlas: “Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y es cálido. He descubierto que la vida sigue sucediendo independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy puedo estar presente”. El video finalizaba con un mensaje dirigido a quienes la acompañaron en su camino hacia una vida sana , alejada del alcohol y las drogas: “A aquellos que me ayudaron en este viaje, aunque sea al principio, en el medio o durante todo el tiempo hasta ahora, ustedes saben quiénes son. Cinco años. Gracias a Dios”.

Una vida expuesta

Las vidas de los tres hijos de Michael Jackson —Prince, Paris y Blanket— han estado siempre marcadas por una constante exposición mediática que se agravó con la temprana muerte de su padre, Michael Jackson, por una sobredosis de medicamentos en 2009. Sin embargo, la hija del medio y única mujer, Paris, ha sido quien ha sufrido este escrutinio de forma más especial, probablemente también porque ella no se ha mostrado nunca tan hermética como sus padres y ha aparecido en eventos y alfombras rojas. Durante años, la actriz ha batallado y hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad. En 2013, con 15 años, terminó en el hospital después de haber intentado quitarse la vida. Se había tragado el contenido de un bote de pastillas y se había hecho un corte en la muñeca con un cuchillo de cocina. Poco después se supo que era víctima de bullying en el colegio. También se destapó que no era la primera vez que lo había intentado. Ella misma confesó en 2017 en una entrevista con la revista Rolling Stone: “Fueron varias veces, solo una salió a la luz. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima , pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir”, explicó entonces.

“Yo estaba loca. Estaba pasando por muchas cosas siendo adolescente, mucha angustia. Y también tenía que lidiar con mi depresión y mi ansiedad sin ningún tipo de ayuda”, añadió a la publicación. Con el intento de suicidio que se hizo público, Jackson admitió que fue un punto de inflexión y se convenció a sí misma para asistir a un centro de terapia.

Además de su depresión y sus adicciones, Jackson también confesó que había sido agredida sexualmente por “un completo extraño” mucho mayor que ella cuando era una adolescente. “No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí y, en ese momento, no se lo conté a nadie“, dijo la hija de Michael Jackson.