Paso a paso, de la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés al juicio que empieza este martes

Este martes comienza en Brasil el juicio oral por abuso sexual contra Juan Darthés, a poco menos de tres años de la denuncia pública de la actriz Thelma Fardin. Del juicio participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua, y tendrá once testigos que declararán remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu “Dignity” Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

La primera persona en declarar será la propia Fardin. La actriz se presentará ante el juez a las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, en Buenos Aires. “La declaración de Thelma podría abarcar toda una jornada, en la Argentina así sucedería, pero estamos hablando de Brasil y de que se puede remitir a lo dicho en otra sede, como por ejemplo en Nicaragua, pero considero que va a ser una jornada muy larga”, le contó a LA NACION la abogada Raquel Hermida Leyenda, apoderada de Rivero y defensora de Co, quien sumó: “Ella es la primera en declarar porque en todo juicio penal el orden es: primero declara la víctima y último, el imputado”.

Thelma Fardin presentará su declaración este martes desde las 14 Inés Auquer - OHLALÁ!

“La declaración es por videoconferencia entre varios países, pero la modalidad es estar en algún lugar que certifique la identidad y el procedimiento. En la Argentina, la encargada de certificar el procedimiento es el juez de rogatorias y el lugar es la Fiscalía de la Mujer. Cuando declare Calu, quien está en Roma, declarará en el consulado argentino que sirve de certificante de su identidad”, amplió la abogada sobre la modalidad del juicio.

Al ser consultada por la declaración de Darthés en el juicio, Hermida señaló que es difícil prever si se va a efectuar o no. ”No sabemos si lo va a hacer. Nunca se sabe hasta que sucede, nadie programa nada”, comunicó la abogada en diálogo con este medio. Días atrás, Fernando Burlando, representante legal del acusado, habló sobre el juicio. “Él [Darthés] está animado, tiene ganas de terminar esta etapa, de que se lleve adelante el juicio. Esto ha alterado sin dudas la vida de Darthés, no es la misma vida que antes del tema Thelma que después”, aseveró Burlando en diálogo con el programa de eltrece Los ángeles de la mañana.

La duración del juicio oral

La audiencia se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo y no será pública, sino que estará limitada a la defensa, al acusado, a la querella y a la acusación. Martín Arias Duval, abogado de Fardin, le explicó a la agencia Télam que la acusación está impulsada por el fiscal de Brasil y que podría configurar “un caso testigo”, ya que es la primera vez que se hace un juicio de estas características, con la denuncia inicial radicada en Nicaragua, lugar donde ocurrieron los hechos denunciados por Fardin.

Como Nicaragua no tiene convenio de extradición con Brasil, se llegó a un acuerdo de cooperación entre ambos países que permitió que la justicia brasileña propulse el juicio. En cuanto a la duración del mismo, Hermida Leyenda le contó a LA NACION que la sentencia podría llegar antes de fin de año. “Un juicio oral tiene materia probatoria, que calculo que va a ser utilizada toda la semana, pero hablar de precisiones en una sede penal internacional es hablar de una utopía”, aclaró.

Fardin declarará en el juicio contra Juan Darthés en la UFEM Fabián Marelli - LA NACION

“Todos los testigos no van a llegar a declarar solo entre martes y miércoles, porque además es un juicio que comienza a la tarde. Esta semana van a declarar todos los testigos, y luego viene un análisis que hacen los psicólogos propuestos tanto por Darthés como por la fiscalía, psicólogos que analizan las declaraciones de las víctimas”, explicó. “Yo calculo que antes de fin de año tendremos la condena, que puede ser de seis a trece años a cumplirse en Brasil, y será un alivio, realmente va a ser un alivio”, enfatizó la letrada.

Cómo llega Thelma a esta instancia

"Estoy con mucha expectativa", declaró Thelma sobre el inicio del juicio Fabián Marelli - LA NACION

Si bien Hermida Leyenda contó que no habló recientemente con Fardin, sí compartió que la actriz se reunió virtualmente con Rivero, Co y Natalia Juncos [quien también acusó al actor de haber abusado sexualmente de ella]. “Se juntaron en un Zoom”, apuntó la letrada, quien además es defensora de Juncos. “Ella no declara porque hay límite de testigos en el proceso de Brasil”.

“Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la Justicia sea la que por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar [casos de abuso sexual]”, había señalado Fardin en declaraciones a Télam.

La actriz hizo hincapié en cómo se logró que tres ministerios (públicos fiscales) de tres países diferentes hayan validado su palabra y permitido así que el caso llegue a esta instancia judicial. “Tres ministerios públicos fiscales consideraron que hay prueba suficiente. Lo fundamental es que la Justicia realmente me escuche y haga algo con mi testimonio”, destacó Thelma en sus redes sociales, donde hace unas horas realizó un posteo en el que escribió la breve pero contundente frase: “Siento todo el apoyo que me dan”.

El apoyo colectivo. “Afortunadamente, tanto Calu como Anita son testigos dado que también son víctimas de diferentes tipos de abuso de esta persona y, además, fueron llevadas a sede judicial, una en lo penal y otra en lo civil. Él las hostigó en la Justicia denunciándolas por calumnias e injurias y daños y perjuicios cuando ellas fueron sus víctimas”, añadió Fardin. “Ellas van a poder contar su historia, que suma a mi caso particular, pero que también suma a la causa de todas porque es la posibilidad de poder dejar nuestra palabra en un espacio de legalidad”.

Las actrices que testificarán contra Darthés

Anita Co, una de las testigos

Hermida Leyenda contó cuándo testificarán Rivero y Co contra Darthés. “Ambas declararán el miércoles. En el caso de Anita, no solamente estamos hablando de aportar el modus operandi sino también de un antecedente porque ella le ganó el juicio. Lo ganamos y eso ya está sentando un precedente”, afirmó la letrada.

El 4 de octubre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 sobreseyó a Anita Co en la causa penal iniciada por la denuncia presentada por Juan Darthés en su contra por injurias, luego de que la actriz lo denunciara públicamente por un presunto abuso sexual. La resolución favorable a la actriz se fundamentó “en la falta de interés de Darthés” de presentarse en las audiencias. Según le explicó Hermida Leyenda a LA NACION en ese momento , el desinterés del actor “se manifiestó al haber viajado a Buenos Aires sin personarse ante el Tribunal”.

Anita Co en Intrusos, cuando fue sobreseída - Fuente: América TV

“La causa de Anita lo que logró fue hacer que se desistiera de la causa contra Natalia Juncos”, amplió la abogada. En cuanto a Rivero, la actriz fue la primera en hablar públicamente de un episodio de acoso por parte del actor. “Yo viví el acoso en carne propia”, dijo al referirse a los motivos de su salida de la telenovela Dulce amor en 2012. Esa declaración impulsó a que a Anita Co y Natalia Juncos dieran sus testimonios.

Calu Rivero declará el miércoles en el juicio contra Juan Darthés

Por otro lado, cuando en abril el Ministerio Público Fiscal de Brasil acusó formalmente a Juan Darthés por violación, Rivero le brindó un mensaje de apoyo a Fardin. “Celebro tu entereza, fuerza y este gran logro. Agradezco y abrazo a todos los que ayudan a reparar nuestra sociedad”, escribió la actriz en un posteo que fue respondido por la actriz. “Te abrazo, hermosa. Gracias por tu fuerza”.

En cuanto al resto de los testigos que se presentarán durante la semana, Hermida Leyenda le contó a este medio que brindarán declaración la familia de Thelma, sus compañeros de trabajo “y amigas a quienes les contó sobre el hecho en ese momento”.

La denuncia de Thelma Fardin

Entrevista completa con Thelma Fardín en LN+

La actriz presentó el 4 de diciembre de 2018 una denuncia por abuso sexual agravado contra el actor Juan Rafael Pacífico Dabul (tal es el nombre de Darthés) ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua. El 2 de agosto de 2019, la fiscalía de ese país requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura de un proceso penal contra el actor, “por considerarlo autor directo del delito de violación agravada”.

El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional contra el actor, lo que derivó en que el 14 de noviembre del mismo año Interpol emitiera “una notificación roja reservada (...) con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”. El pasado 6 de abril, el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el juez federal en lo criminal de la Subsección Judicial paulista la denuncia formal contra Darthés, “con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin”.

El colectivo Actrices Argentinas junto a Thelma Fardin

En una conferencia de prensa que realizó Thelma Fardin junto a su equipo legal, Amnistía Internacional e integrantes del colectivo de Actrices Argentinas en el Centro Cultural Recoleta, se comunicó el avance en la causa. De acuerdo a lo informado, un fiscal consideró meritorio el inicio de un proceso, después de que se solicitaran las pericias y testimonios presentados originalmente en Nicaragua.

En el marco de dicha conferencia, Fardin destacó que era un gran logro que un tercer país tome la decisión de acusar a Darthés de oficio. “No tuve que ser yo quien se presentara. Creo que esa es una demostración de cuánto contenido de prueba contundente hay para acusar a esta persona, que sigue bajo un pedido de captura de Interpol, que está prófugo de la Justicia, que está escondido y que no puede cruzar una frontera. Eso no se cae, a pesar de lo que decida o no el juez de Brasil. Creo que esta instancia es una victoria en sí misma. Y creo que tenemos que generar otras formas de sanación, desde un lugar colectivo, además de seguir dando la batalla en lo legal”, remarcó.

Una conferencia de prensa histórica

La actriz Thelma Fardin denunció públicamente al actor en una conferencia de prensa acompañada por todo el Colectivo de Actrices Argentinas LA NACION

El 11 de diciembre de 2018, rodeada por el colectivo Actrices Argentinas, Fardin se presentó en el escenario del Multiteatro para informar sobre la denuncia. “El motivo de esta conferencia es dar a conocer una denuncia penal radicada en Nicaragua realizada por nuestra compañera Thelma Fardin contra Juan Darthés”, compartía Griselda Siciliani. A través de un video, la actriz contó que en 2009, cuando tenía 16 años y estaba de gira con la obra teatral del programa de televisión Patito feo en Nicaragua, fue abusada sexualmente por Darthés. “Durante nueve años, anulé lo que me pasó para poder seguir adelante. Hasta que el testimonio de una chica me hizo revivir todo”, contó Fardin.

“Estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena”, prosiguió. “El único actor adulto tenía 45 años”, agregó y luego describió el hecho en detalle. “En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación [del hotel, tras el abuso]”, indicó. “Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme y darme mucho amor”, amplió, en alusión al colectivo Actrices Argentinas, que el 21 de noviembre de este año emitió un comunicado remarcando la importancia del inicio del juicio.

Thelma Fardin durante la conferencia de prensa tras el pedido de detención internacional contra Juan Darthés por violación Silvana Colombo - LA NACION

“Tres ministerios Públicos Fiscales [Nicaragua, donde ocurrieron los hechos; Argentina, nacionalidad de Fardin y Brasil, nacionalidad y lugar de residencia de Darthés] consideran que hay pruebas suficientes de violación agravada. Esto ya es un precedente histórico mundial que abre el debate político y social sobre cómo terminar con la impunidad en casos de violencia de género, cómo conseguir que las investigaciones y los mecanismos judiciales sean eficientes, accesibles a toda víctima y qué lugar le damos a la palabra de la víctima en lugar de estigmatizarla y revictimizarla”, manifestaron.

A un año de su denuncia, Thelma se pronunciaba en redes: “No teníamos idea de lo que estábamos por generar. Y acá estamos, 365 días después, millones de historias y de abrazos después, rodeada de tanto amor, luchando, avanzando. Estamos sanando juntas y mantenemos nuestra lucha firme en las calles reclamándole al sistema que se ponga a la altura de nuestro avance como sociedad. De la histórica lucha del movimiento de mujeres y disidencias. Nunca me alcanzarán las formas de decir gracias para retribuirles el eco que hicieron de este grito. Pero lo intentaré, lo seguiré intentando, trabajando todos los días por cambiar un poco este mundo injusto. GRACIAS”, escribió la actriz en su posteo.

Recordemos que al conocerse la denuncia, Burlando declaraba: “Darthés, telefónicamente, me niega esta situación. Lo cual me hace no digo inflar el pecho, sino suspirar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Él lo niega categóricamente. Juan va a ir a Nicaragua. Si no va y hay pruebas contundentes contra él, lo van a venir a buscar de los pelos”. Y sumó: “Obviamente, si hay pruebas contundentes, yo no podría defender a una persona de estas características”.