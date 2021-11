Quiénes son las actrices que testificarán contra Juan Darthés en el juicio de Thelma Fardin

El próximo 30 de noviembre comenzará en Brasil el juicio oral por abuso sexual contra Juan Darthés, al cumplirse tres años de la denuncia pública de Thelma Fardin. Mientras el acusado se prepara para enfrentar al tribunal, asesorado por su patrocinante letrado Fernando Burlando, se conoció quiénes serán las actrices que comparecerán como testigos de manera virtual desde Buenos Aires.

Se trata de Calu Rivero y Anita Co, quienes fueron demandadas por Darthés. La primera por daños y perjuicios, luego de haber sido la primera mujer en denunciarlo por acoso. Co, en tanto, fue demandada por injurias, pero finalmente fue sobreseída.

“Lo que pueden aportar Calu como Anita en principio es el modus operandi, el comportamiento conductual laboral que presentaba Juan Darthés”, dijo la abogada Raquel Hermida Leyenda al diario Crónica.

Anita Co es una de las actrices que brindará su testimonio ante la Justicia en la causa de Thelma Fardin contra Juan Darthés Soledad Aznarez - LA NACION

“Estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal en el contexto laboral, por eso son muy importantes los testimonios. Por otra parte, lo que puede aportar Anita es que ganó el juicio y la Argentina le dio la razón fundamentados en el abuso que ella había padecido y en que la injuria no existía, que el supuesto ofendido no fue tal”, añadió.

Las actrices declararán el próximo 1° de diciembre desde nuestro país. En diálogo con el mismo medio, Co expresó: “Me preparo con tranquilidad, con mi verdad, para ir a contar lo que me sucedió y que quede como parte de prueba en el juicio. Esperamos que se haga justicia”.

Cómo vive Juan Darthés los días previos al juicio

Mientras tanto, Burlando contó cómo es el estado de ánimo de su defendido, si piensa regresar de Brasil a la Argentina y por qué no realiza declaraciones públicas.

“Él está animado, tiene ganas de terminar esta etapa, de que se lleve adelante el juicio. Esto ha alterado sin dudas la vida de Darthés, no es la misma vida que antes del tema Thelma, que después”, le dijo el letrado a Ángel de Brito durante una entrevista en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece).

Fernando Burlando contó cómo se encuentra Juan Darhés antes del juicio

“Yo creo que él está instalado allá en Brasil, que hay muchas heridas de por medio como para que yo arriesgue a decir ‘la actitud que va a tomar Juan, una vez que termine esta historia, va a ser tal o cual’. Es muy difícil”, agregó Burlando.

Sobre las razones por las que Darthés no habla con la prensa, respondió: “Porque la sensibilidad del tema lo único que haría es lastimar. Yo creo que lo mejor que puede hacer Juan es terminar esta etapa y, una vez que la Justicia decida, recién ahí asomarse sería lo más prudente”.

El caso de Thelma Fardin contra Juan Darthés en la Justicia

A pocos días del inicio del juicio oral por la denuncia que realizó Fardin en Nicaragua a finales de 2018, el colectivo Actrices Argentinas emitió un comunicado en el cual consideró que la decisión de la actriz destapó “una ola infinita de la realidad abusiva que viven millones de personas”.

Ahora se determinará la culpabilidad de Darthés en el presunto abuso sexual ocurrido en mayo de 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45. “Para mí él era un señor grande, mi relación era con mis compañeros de mi edad. Yo no tenía registro de él, todo ocurrió en ese viaje. Era la última gira de Patito y Nicaragua fue el cierre. Hubo algunas cuestiones que comprendí después, vistas ahora de adulta”, dijo Thelma cuando se confirmó la fecha del juicio.

El recorrido de Fardin ante la Justicia comenzó el 4 de diciembre de 2018, cuando presentó la denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.

Como consecuencia de la investigación, el 2 de agosto de 2019, la fiscalía de ese país requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura de un proceso penal contra Darthés “por considerarlo autor directo del delito de violación agravada”.

El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional contra el acusado. En función de este pedido, Interpol emitió “una notificación roja reservada que se encuentra vigente hasta hoy, con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”.

Como resultado de esta investigación, el pasado 6 de abril el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el juez federal en lo criminal de la Subsección Judicial paulista una denuncia formal contra el actor “con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin”.