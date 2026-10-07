Pata Villanueva reapareció a cinco años del accidente en Punta del Este que casi le cuesta la vida

Pata Villanueva volvió a mostrarse en una foto familiar a cinco años del grave accidente doméstico que sufrió en Punta del Este. El pasado lunes 5 de octubre, la exmodelo cumplió 75 años y celebró su día con la compañía de sus tres hijos. En la postal que Bernardita Tarantini compartió del encuentro en sus redes sociales se la puede ver muy sonriente.

“Las amooo mamá y agos”, escribió Bernardita como pie de la postal que publicó en su cuenta de Facebook. La joven acompañó el mensaje con un emoji de infinito, un globo rojo y una porción de torta.

Berni Tarantini compartió en su cuenta de Facebook una foto de la celebración Facebook

El festejo tuvo dos homenajeadas: según contó Fernanda Iglesias este miércoles en Puro Show (eltrece), Agostina Cavallero, la hija mayor de Villanueva y del productor Héctor Cavallero, cumplió 50 años el mismo día que su madre. Ambas celebraron en la casa de la exmodelo, acompañadas por Bernardita y Robertino Tarantini, los hijos que la exmodelo tuvo con el exfutbolista Alberto “Conejo” Tarantini.

En la foto, Villanueva aparece sentada a la mesa con una remera roja y el pelo suelto frente a una torta cubierta con crema y frutillas. A su alrededor, sus hijos y su nieta posan para la cámara. La imagen permitió volver a verla después de varios años.

Iglesias también contó que Villanueva vive en su casa con una mujer que la cuida, que se moviliza en una silla de ruedas y que tiene comprometida la movilidad de un brazo y una pierna. Según la periodista, se encuentra bien de ánimo. Agostina, agregó, fue quien se ocupó de organizar la celebración familiar.

La última internación

En mayo, la salud de Villanueva volvió a generar preocupación. A finales de ese mes ingresó al Hospital Alemán, donde quedó internada en terapia intensiva. La noticia trascendió a través de Pilar Smith en LAM (América TV), quien transmitió un mensaje de Agostina: su madre estaba “estable y fuera de peligro”.

Posteriormente, el hospital difundió un parte que confirmó que la paciente permanecía en la unidad de cuidados intensivos bajo estricto control clínico. El comunicado preservó la intimidad de Villanueva y su familia y no detalló el diagnóstico ni los plazos previstos para su recuperación. La foto del cumpleaños volvió a mostrarla, meses después de aquel episodio, feliz y rodeada de sus afectos.

El accidente y la rehabilitación

En febrero de 2021, Villanueva sufrió una caída por una escalera en su casa de La Barra, en Punta del Este. El golpe le provocó una fractura de cráneo y debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Cantegril. Permaneció varios días en coma y atravesó distintas intervenciones quirúrgicas antes de ser trasladada a Buenos Aires en un avión sanitario para continuar su recuperación. Sus hijos viajaron a Uruguay para acompañarla en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia.

En octubre de 2021 volvió a ingresar al Hospital Alemán, donde fue operada por divertículos y atravesó una hemorragia intestinal que complicó su cuadro. En julio de 2022 recibió el alta del centro de rehabilitación en el que estaba internada y pudo regresar a su hogar para continuar la recuperación de manera ambulatoria.

Pata Villanueva recibió el apoyo de sus hijos durante su recuperación Instagram: @robertinot

En febrero de 2025, en una de sus últimas entrevistas televisivas, Villanueva conversó por teléfono con Puro Show sobre su rehabilitación. Contó que había recuperado la voz y que seguía trabajando para volver a caminar. También recordó las dificultades que había atravesado después del accidente: “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”.

Durante aquella charla explicó que contaba con ayuda cotidiana para sus cuidados, la preparación de las comidas y los ejercicios de recuperación. “Mis hijos me han ayudado mucho. Me acompañan todos los días”, destacó al hablar del sostén familiar durante ese proceso.

Villanueva contó que los médicos le habían dado esperanzas de recuperar la movilidad y reconoció que la espera le resultaba difícil. “Me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso, tengo que respetar los tiempos”, expresó. También explicó que durante esos años había preferido preservar su intimidad y concentrarse en su recuperación.