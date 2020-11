Patricio Giménez acusó al supuesto novio de Susana de "buscar fama": "Estoy para cuidar a mi hermana"

11 de noviembre de 2020 • 11:50

En las últimas horas, Susana Giménez fue vista en muy buena compañía en Punta del Este y los rumores de romance comenzaron a sonar fuerte. La diva acudió a un show de su hermano Patricio Giménez y, luego de la presentación, se la vio bailando muy sonriente junto a un joven empresario.

El misterioso hombre de 43 años fue identificado como Aníbal Arrarte Artigalas, oriundo de Mar del Plata y dedicado al negocio de las criptomonedas. Sin embargo, hay alguien que no está contento con este encuentro y lo dejó bien claro en sus redes sociales.

Cual hermano celoso, Patricio Giménez le dedicó unas palabras al supuesto amorío de la conductora con el mismo filtro que usó para responderle a Jorge Rial semanas atrás, el de la cara del Guasón. "Aníbal... No sé cómo te llamás pero sé quién sos, sé lo que no tenés. No te hagas el empresario del jet privado porque yo hoy estoy para cuidar a mi hermana y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", comenzó el músico en su cuenta de Instagram.

Y enseguida, hizo referencia a lo que puntualmente pasó en su show del viernes pasado en Punta del Este, donde la conductora habría conocido al empresario: "Terminé la canción cuando, contra todos los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce. No sabe ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice 'sacate una foto'. Punto y aparte. No hay más que eso. ¿Estamos?", agregó.

Por último, acusó al empresario de haber filtrado él mismo el video a los medios en busca de hacerse conocido. "El resto, y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama", concluyó sin pelos en la lengua. ¿Qué dirá Susana?