Patrocinada por Elon Musk, Gina Carano llegó a un acuerdo con Disney tras ser despedida de The Mandalorian

Borrón y cuenta nueva. Así puede resumirse lo que ocurrió entre la luchadora Gina Carano y sus antiguos empleadores: a través de un comunicado, Disney y Lucasfilm informaron que lograron resolver la demanda que la actriz presentó ante la justicia, auspiciada por Elon Musk, por discriminación y despido injustificado.

“Hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas relacionados con su demanda pendiente contra las empresas”, declaró Lucasfilm el jueves. “La Sra. Carano siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y se esforzó por perfeccionar su arte, tratando a sus colegas con amabilidad y respeto”, agregó.

Y, dando por finalizado el tema, concluyó: “Con esta demanda concluida, esperamos identificar oportunidades para trabajar junto con la Sra. Carano en el futuro cercano”. Con estas palabras, dejaron abiertas las puertas para que su personaje, la mercenaria Cara Dune, regrese al universo de Star Wars en el futuro.

Horas después de que el comunicado llegara a los principales medios de los Estados Unidos, la actriz recurrió a sus redes para confirmar la noticia. “He llegado a un acuerdo con Disney y Lucasfilm, lo cual creo que es el mejor resultado para todas las partes involucradas. Espero que esto sane un poco a la fuerza. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Elon Musk, un hombre que nunca conocí y que hizo un gesto de buen samaritano por mí al financiar mi demanda”, escribió en la plataforma que es propiedad de Musk.

Y sumó: “Me siento honrada y agradecida con Dios por su amor y gracia en este resultado. Quisiera agradecerles a todos por su incansable apoyo a lo largo de mi vida y carrera; han sido el latido que ha mantenido viva mi historia. Espero que se sientan orgullosos. Me emociona pasar página y pasar al siguiente capítulo. Mis deseos siguen estando en las artes, y espero que me acompañen. Sí, estoy sonriendo”.

Carano inició su demanda laboral contra Disney y Lucasfilm por haberla despedido de la serie The Mandalorian en 2021, luego de que la actriz compartiera una publicación en redes sociales en la que comparó a los republicanos con los judíos durante el Holocausto.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de California, alegando despido injustificado y discriminación, exigiendo la reincorporación a su trabajo y reclamando el pago de más de 75 mil dólares en concepto de daños.

La acción legal presentada por Carano fue financiada por el magnate Elon Musk, quien por aquel tiempo había prometido pagar por las acciones legales emprendidas por personas que alegan discriminación por publicaciones en Twitter/X. Sin embargo, los posteos en cuestión se originaron en las historias de Instagram de la actriz.

“Como señal del compromiso de X Corporation con la libertad de expresión, estamos orgullosos de brindar apoyo financiero para la demanda de Gina Carano, capacitándola para buscar la reivindicación de sus derechos de libertad de expresión en X y la capacidad de trabajar sin intimidación, acoso, o discriminación”, afirmó Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de X, en un comunicado, en aquel momento.

Carano interpretó a Cara Dune, una soldado rebelde convertida en mercenaria, durante las dos primeras temporadas de The Mandalorian, de Disney, hasta la polémica publicación en su cuenta de Instagram, en febrero de 2021, que originó el inmediato rechazo de sus seguidores y su posterior desvinculación de la serie. “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos… Incluso por los niños. Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que, para llegar hasta el punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran, simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?“, rezaba la controversial publicación.

El mismo día, en otro posteo, se burló de las personas que usaban barbijo y mascarilla durante la pandemia, algo que ya había hecho antes. Si bien los dos mensajes desaparecieron de sus cuentas rápidamente, el hashtag #FireGinaCarano (#DespidanAGinaCarano) ya había tomado a las redes por asalto.

En su momento, la actriz también se negó a aceptar la derrota en las urnas de Donald Trump y apoyó la insurrección de los partidarios del presidente estadounidense cuando tomaron el Capitolio. Anteriormente, miles de usuarios de X se habían manifestado en contra de que la actriz mantuviera su lugar en la serie cuando la intérprete, como una burla al lenguaje inclusivo, llenó el campo de “pronombre” en su perfil de la red social con un caricaturesco “beep/bop/boop”, que también decidió eliminar poco después.

En su demanda, la exluchadora también disparó contra el protagonista de la serie, Pedro Pascal, y contra otro reconocido actor de la franquicia Mark Hamill, que, según indicó Carano compararon en distintas publicaciones a Trump y sus seguidores con Adolf Hitler y los nazis. “[Disney y Lucasfilm] Dejaron en claro que solo una ortodoxia en pensamiento, discurso o acción era aceptable en su imperio, y que aquellos que se atrevían a cuestionar o no cumplían plenamente no serían tolerados”, remarca el escrito presentado en la Justicia.