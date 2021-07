Paula Chaves y Pedro Alfonso hicieron terapia de pareja en un vivo, tras algunos roces y días sin hablarse

En medio de rumores de crisis, Paula Chaves y Pedro Alfonso decidieron hacer un vivo en Instagram a modo de “terapia de pareja”, en donde compartieron con sus seguidores detalles de su intimidad. La modelo y conductora y el productor explicaron que en los últimos tiempos vienen con peleas que están motivadas por la falta de sueño, a raíz de los despertares nocturnos de Filipa, su tercera hija en común que nació en plena cuarentena.

El no dormir muchas veces modifica los ánimos de las personas, mucho más si durante el día a ese no descanso le sigue un sinfín de actividades. Al parecer, Chaves viene de noches en vela lo que la tiene con poca paciencia. “Hagamos terapia de pareja porque estamos con diferencias últimamente. Busquemos un psicólogo, un mediador”, dijo la conductora de Bake off en un vivo de Instagram.

“Vale aclarar que acabo de salir del cuarto: [tardé] 40 minutos en dormir a la beba. Uno tiene que comprender al otro dependiendo del lugar de dónde viene”, agregó.

En tanto, fue Alfonso quien explicó el motivo de la catarsis en vivo: “Tuvimos algunos roces y choques esta semana. Ayer los desactivé porque hace dos días no nos estamos hablando”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso, una pareja que conquistó con su espontaneidad

Paula y Pedro están juntos desde hace 10 años, se conocieron en el medio y se acompañaron en momentos duros. Juntos construyeron una familia integrada por Olivia, Baltazar y la pequeña Filipa. Más allá de haber admitido que vienen peleando seguido, la modelo quiso dejar en claro que no se trata de una crisis de pareja sino de enojos reiterados . Y si a otras parejas la pandemia las afectó, en este caso se trataría más bien de la nueva dinámica familiar generada a raíz de la nueva integrante.

“Yo necesito estar en silencio y vos sos todo lo contrario, necesitamos encontrar el punto medio”, lanzó Pedro luego de asegurar que su mujer tiene “malos tratos”. Y ella respondió: “Tenés que entender que te hablo mal porque no dormí toda la noche. Hay que entender los contextos”.

“Tu problema es que en muchos casos tenés la razón y lo importante no es eso sino no perderla. Te ponés muy nerviosa y perdés la razón”, retrucó Alfonso. “Yo discuto con una persona que repite las cosas tantas veces que me hacés perder la razón. Y cuando yo quiero hacer el corte, vos te agarrás de eso”, se defendió Chaves.

En medio de la conversación, la pareja contó que duerme en cuartos separados, pero no porque no quieran compartir lecho sino por los hijos. Durante una hora, Paula y Pedro atravesaron diferentes estados de ánimo y se mostraron dispuestos a encontrarse en el diálogo, mientras otras parejas de seguidores contaban sus propias vivencias y se identificaban con sus problemas.

Paula y una doble crisis

Días atrás, empezó a circular la versión de que Paula y Pedro estaban en crisis, luego de que la modelo publicara una foto en sus historias donde pedía ayuda para encontrar un departamento. “Necesito departamento de dos o tres ambientes con muebles para alquilar por dos meses. Por Zona Norte, San Isidro, Olivos, Martínez ¿Me ayudan?”, consultaba. Lo que despertó algunas preguntas respecto de cómo estaban las cosas con Peter.

Paula Chaves y Pedro Alfonso son padres de Olivia, Baltazar y Filipa Instagram: @chavespauok

No solo eso sino que también los seguidores descubrieron que la modelo y su hermana no estarían teniendo una relación virtual. Al parecer, Paula y Delfina se dejaron de seguir en las redes sociales. Ellas solían intercambiar likes en Instagram y compartir fotos de momentos familiares en los que se podía ver a la actriz junto a sus sobrinos. Sin embargo, el pasado 4 de julio, Filipa, la menor de sus sobrinos, cumplió su primer año y llamó la atención que su tía no escribió ningún comentario. Según parece algo estaría pasando también entre la modelo y la actriz quienes en más de una oportunidad hablaron del entrañable vínculo que las unía y contaron el rol maternal que ocupó Paula en relación con su hermana.

Al momento ninguna de las involucradas habló del tema ni hizo mención a una posible pelea entre ellas. Lo que sí dejó claro Paula en el vivo es que no anda con mucho ánimo por la falta de sueño.

LA NACION