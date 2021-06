Coronavirus: Paula Chaves se vacunó y reveló los efectos de la primera dosis

Paula Chaves compartió su alegría en las redes sociales tras haber recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19. La modelo publicó algunas fotos del momento en que fue inoculada y contó con sincerad cómo fue el proceso de inscripción, sus sensaciones y los efectos. A través de sus historias de Instagram aseguró que tuvo un poco de dolor corporal, pero al día siguiente se despertó mucho mejor.

Primero mostró el instante en que fue vacunada y aclaró: “Yo llevé el certificado de lactancia que me hizo mi obstetra”. En este sentido, la modelo de 36 años está amamantando a su hija Filipa, de 11 once meses, y al igual que otras famosas embarazadas o lactantes pudo recibir la primera dosis con la orden firmada por su médico.

“Lo único que no me gustó es que no abran y me muestren como cargan la vacuna delante mío, directamente ya la traen cargada”, reclamó en otra de sus stories. Unas horas más tarde compartió otra historia adornada con un filtro de mariposa, y aclaró: “Con esta cara poco real te digo que me siento bien post vacuna, solo dolor de cuerpo y ganas de estar todo el día tirada en la cama”.

Por último, publicó su libreta de vacunación y sentenció: “La mejor vacuna es la que te puedas dar”. Con este mensaje esperanzador cerró el tema y se despidió de sus seguidores, alentándolos a que se inscriban para ser inoculados.

Recordemos que Chaves y su marido, Pedro Alfonso, contrajeron coronavirus en febrero último y sufrieron días complicados donde temieron por su salud y las secuelas de la enfermedad. En ese momento la pareja transitó el aislamiento junto a sus tres hijos en su hogar, y con aquel mal recuerdo en mente, celebraron la vacunación y compartieron su deseo de que cada vez menos familias tengan que atravesar ese difícil momento.

