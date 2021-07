¿Crisis familiar? Paula Chaves y su hermana Delfina se dejaron de seguir en las redes

Paula y Delfina Chaves son dos de las hermanas famosas más queridas por el público. La mayor se consagró como modelo y, más tarde, como conductora televisiva, mientras que la menor saltó a la fama como actriz en diversas series y se consagró tras su paso por Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece), en 2019. En las últimas horas, una noticia preocupó a sus seguidores: se dejaron de seguir en las redes sociales.

Este desplante virtual, podría significar que no están pasando un buen momento en su relación. La noticia se conoció luego de que Ángel de Brito abriera un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno le consultara: “¿Por qué las hermanas Chaves no se siguen en Insta?”, a lo que el conductor de Los ángeles de la mañana (LAM) respondió: “No se”.

Ángel de Brito afirmó no saber por qué Paula Chaves y su hermana Delfina dejaron de seguirse en Instagram Instagram: @angeldebritooki

Paula y Delfina solían intercambiar likes en la red social y compartir fotos de momentos familiares en los que se podía ver a la actriz junto a sus sobrinos, hijos de la modelo y Peter Alfonso. Sin embargo, el pasado 4 de julio, Filipa, la menor de sus sobrinos, cumplió su primer año y llamó la atención que su tía no escribió ningún comentario.

La conductora de Bake Off (Telefe) compartió tres posteos en alusión al primer aniversario de su hija menor, que recibieron las felicitaciones de Zaira Nara, Geraldine Neumann, Vero Lozano, Natalia Oreiro, Sabrina Rojas, entre otras de sus amigas, pero ningún mensaje de su hermana.

Paula Chaves y Pedro Alfonso son padres de Olivia, Baltazar y Filipa Instagram: @chavespauok

La conductora le lleva 11 años a Delfina y contó el año pasado que se convirtió en “madre” de su hermana cuando su madre sufrió problemas de adicciones. “Me sensibiliza mucho el tema porque sí, fui una madre para Delfi y para Gon (Gonzalo Chaves). Mi mamá siempre estuvo presente pero Delfi es como la que más capaz sufrió todo esto, la que más contuve, mi bebita, le llevo 11 años. Ella siempre me dice, ‘no lo puedo creer, te admiro, vos sos como mi mamá’”, afirmó Paula.

Paula y Delfina Chaves no se siguen más en Instagram Gentileza Paparazzi

Por su parte, Delfina es más reservada con su vida privada y no suele hablar sobre su familia. Sin embargo, en pleno éxito de Argentina, tierra de amor y venganza visitó LAM y se explayó sobre su relación con su hermana mayor. “Paula me leva 11 años. Ella cumplió mucho el rol de madre, durante mi infancia, porque nosotras tenemos una historia con nuestra madre bastante complicada”, comenzó contando, en la misma línea.

Paula, Gonzalo y Delfina Chaves Instagram

Y señaló: “Paula, un poco se encargó de la casa. Era la que llenaba la heladera. Me enseñó muchísimo. Teníamos una relación muy de madre e hija. Ella me ponía los puntos. Me decía: ‘Así no vas a salir vestida, tenés que ponerte otra cosa’. Después tuve que empezar a despegar y decir: ‘Es mi hermana’. En la adolescencia me empecé a rebelar. Le dije que tenía que entender que ella es ella, que yo tengo otro estilo”.

De acuerdo con la actriz, en esta etapa empezó a cuestionar a su hermana, quien había tomado el rol de madre. “Es el día de hoy, a Pau le pregunto un montón de cosas. Paula pasó por muchísimas, tiene una historia... que la cuenta poco. Tiene mucho trabajo con ella misma y tiene que laburar un montón cosas, un montón de inseguridades, poner un ovario, una fuerza como mujer”, aseguró.

Pese a que ninguna de las dos hermanas salió a hablar sobre el tema, el haber dejado de seguirse en las redes, cuando antes intercambiaban likes y mensajes, fue para sus seguidores una clara señal de que la relación entre ellas no se encuentra en su mejor momento.

LA NACION