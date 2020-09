Paula Varela, muy dura con Lourdes Sánchez: "No está preparada para conducir, es una paracaidista"

La periodista Paula Varela contó en Intrusos (América) que está angustiada porque la habían convocado para conducir La previa del show (Magazine) y, de la noche a la mañana, se enteró queLourdes Sánchez y Lizardo Ponce se hacían cargo del programa y que a ella la dejaban de lado. Jorge Rial sugirió que el Chato Prada, histórico productor de Marcelo Tinelli, le había dado ese espacio a su mujer, Lourdes, para tranquilizarla, "porque estaba celosa de que Laurita Fernández fuera la conductora de Cantando 2020", señaló el conductor de Intrusos.

"Hace unos meses me convocaron porque hace cuatro años que hago La previa. Tenía las fichas puestas ahí, y hasta hablé con Coco Fernández para salir antes al aire. Aposté a eso y rechacé otras propuestas de trabajo. Y de pronto me enteré por las redes que los conductores iban a ser Lourdes y Lizardo. Me molestó que no me avisaran y enseguida le escribí al Chato. La verdad, me enojé, me desilusioné, me angustié porque con el trabajo no se jode y ese es mi límite. Trabajo desde hace 16 años con ellos y los quiero, pero lo sucedido me hizo ruido. El Chato me dio la razón, me dijo que cuando se filtró la información no lo tenían decidido. Pero evidentemente sí porque lo conducen ellos. Me dolió que no tuvieran la delicadeza de avisarme. Entiendo que todo esto es parte de la tele, pero me molestaron las formas", comentó Varela. "Me llamó la atención que estuviera Lourdes, aunque la aprecio. Pero, cómo decirle al Chato que para el rol de conductora Lourdes no está preparada, que es una paracaidista. Yo me gané el lugar y nunca voy a ir a la pista del Bailando porque no sé bailar".

Sobre la dupla Lourdes-Lizardo, Paula Varela señaló: "Cuando me enteré de esa dupla lo primero que pensé fue: ¿cómo, justo ella? No quiero hacer una competencia con Lourdes. Que lo disfrute y crezca y yo iré por otro lado como hice toda la vida. La interna entre Lourdes y Laurita es real. Quieren dar una imagen de conciliación. Vi muchas situaciones y me imagino al Chato y a Fede (Hope, expareja de Laurita Fernández) hablando con ellas. Lo hacen para afuera pero no les nace y está bien, no tienen por qué ser amigas. Yo creo que ahora Laurita ningunea a Lourdes. Al principio, cuando ambas eran novias de los productores, les hacían notas juntas y enseguida Laurita se abrió sola y buscó un representante. En una oportunidad querían que las dos hicieran una apertura juntas para el Bailando y Laurita dijo que no. Fue el año anterior a que Laurita fuera jurado", aseguró Paula.