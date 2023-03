Pedro Pascal, actor de The Mandalorian y The Last of Us, habló de Argentina, 1985 y revolucionó las redes

escuchar

Pedro Pascal es una figura muy importante en redes. Cada posteo del protagonista de The Mandalorian y The Last of Us es leído con atención por sus cinco millones de seguidores en Instagram. Por eso, una publicación en la que mencionó la película Argentina, 1985 no pasó desapercibida.

Durante las primeras horas del viernes, Pascal habló de la cinta de Santiago Mitre y acompañó sus palabras con varias fotos de la película, así como también imágenes de archivo del Juicio a las Juntas. “Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar. Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia. Argentina, 1985 está nominada este año en los Oscar en la categoría Mejor film extranjero”.

La publicación pronto recibió una catarata de mensajes que celebraron la calidad de este film, entre ellos, uno de Gustavo Santaolalla, el músico argentino que trabajó con Pascal en The Last of Us.

El actor Pedro Pascal Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

El actor chileno suele mostrarse siempre muy comprometido con distintas causas políticas. Tiene que ver con su pasado: detrás de él hay una historia de exilio, dolor, resiliencia y una permanente conexión con sus raíces. Su padre, José Pedro Balmaceda, es médico especialista en reproducción. Su madre. Verónica Pascal, era psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, quien debió esconderse en la casa familiar de Pedro tras el golpe militar de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.

Los Balmaceda Pascal terminaron pidiendo asilo en la embajada de Venezuela y finalmente partieron junto a sus hijos Javiera y Pedro, que en ese entonces eran poco más que bebés. Sus caminos terminaron en Texas, Estados Unidos. Años después llegarían otros dos hijos al hogar, Nicolás y Lucas Pascal.

De su niñez, el actor recuerda los veranos eternos en Chile con su hermana mayor -sus padres los enviaban todos los años hasta que, a mediados de los 80, ellos también pudieron regresar al país- y sus 34 primos, con los que paseaban por Quintero, Cachagua y Pucón. Con dos padres inmigrantes y profesionales, el cine fue “la niñera” de Pedro y su hermana.

Otros fans famosos de Argentina, 1985

El elogio de Eva Longoria a Argentina 1985

Hace pocos días, Eva Longoria escribió sobre Argentina, 1985 en su cuenta de Instagram: “Tienen que verla. Wow. Que película más maravillosa”.

Por su parte, Ricky Martin también le recomendó a sus seguidores que vieran el largometraje. Junto a un póster oficial en donde pueden verse a Ricardo Darín y a Peter Lanzani dándole vida a Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, el cantante escribió: “¿Ya la vieron? Gran actuación, nominada al Oscar”.

El campeón del mundo Lionel Messi también halagó la producción nacional. “Qué gran película Argentina, 1985, con Ricardo Darín y nominada al Oscar”, expresó el futbolista a través de un posteo en su perfil de Instagram Y apuntó: “¡Vamos por el tercero!”. Así, el capitán compartió un guiño mundialista dirigido al equipo del film, en referencia a las tres estrellas que consiguió la albiceleste, y también a la posibilidad de que nuestro país obtenga el tercer Oscar de su historia después de los conseguidos por La historia oficial (1986) y El secreto de sus ojos (2010).

