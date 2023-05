Pedro Pascal está a un paso de sumarse al elenco de Gladiador 2

escuchar

Pedro Pascal es uno de los nombres más convocantes del Hollywood actual. El intérprete chileno que comenzó a ganar popularidad a través de su participación en Game of Thrones, se consolidó gracias a The Mandalorian y The Last of Us, como una de las figuras más queridas y seguidas por el público. Y a esa racha de proyectos exitosos, pronto podría sumarse Gladiador 2, la esperada secuela del recordado largometraje protagonizado por Russell Crowe.

Pascal, de The Last of Us a un mundo de Gladiadores

Según informó el medio especializado Deadline, Pascal se encuentra en en las negociaciones finales para incorporarse al elenco de Gladiador 2. El film que será dirigido por Ridley Scott, responsable de la primera parte, está muy cerca de contar con el actor que compone al popular mandaloriano. De ese modo, Pascal aprovecharía los meses previos a comenzar el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us (cuyos nuevos episodios ya están en producción), para trabajar en la épica romana.

Mientras tanto, durante las próximas semanas el público podrá ver al intérprete en el nuevo título de Pedro Almodóvar, un cortometraje titulado Extraña forma de vida, en donde comparte protagónico con Ethan Hawke.

La vuelta al universo de Maximus

Paul Mescal es el protagonista de Gladiador 2 A24

En 2000, cuando se estrenó, Gladiador se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla. Arrasó en los premios Oscar, al llevarse las estatuillas en el rubro a mejor película y mejor actor entre otras tantas. En ese film, Russell Crowe interpretaba a Máximo, un general romano obligado a luchar en las arenas del imperio como gladiador, y quien terminaba enfrentándose al poderoso emperador Cómodo (Joaquin Phoenix). El gran suceso que significó ese largometraje dio pie a rumores de secuelas que durante poco más de dos décadas solo quedaron en eso. A finales del año pasado, sin embargo, se confirmó que el esperado proyecto finalmente estaba en marcha.

El protagonista de Gladiador 2 será Paul Mescal. El actor irlandés de 26 años, mejor conocido por su papel en Normal People de Hulu, le dará vida a Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Cómodo, personaje que en la primera entrega era un niño, pero ahora, años después, enfrentará sus propias batallas como adulto. El papel protagónico para este nuevo film fue bastante cotizado, y actores como Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden y Timothée Chalamet fueron considerados para el rol. Sin embargo, Mescal salió victorioso con la elección, después de una reunión con Ridley Scott.

La película será dirigida y producida por Scott, a partir de un guión escrito por David Scarpa (All the Money in the World). Asimismo, Janty Yates y Arthur Max volverán a estar a cargo del diseño de vestuario y de producción, respectivamente. Se espera que Gladiador 2 empiece su rodaje en las próximas semanas, con la intención de estrenarla en noviembre de 2024.

Russell Crowe, “ligeramente celoso”

Russell Crowe en Gladiador Universal Pictures

Russel Crowe, de 59 años, confesó tener sentimientos encontrados sobre la nueva película de Gladiador. El actor neozelandés dijo que si bien no tiene conocimiento sobre la esperada secuela, está “ligeramente celoso” del proyecto. “Mira, lo único que siento es un poco de envidia, ¿sabés? Porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida”, dijo al sitio Collider, al recordar el largometraje por el que ganó el Oscar al Mejor actor por ese papel

“Es algo que cambió mi vida, de verdad. Cambió la forma en que la gente me veía y lo que hago para ganarme la vida”, expresó. “He tenido suerte de participar en un montón de grandes películas, pero lo que me dio esa es increíble”, agregó. Y añadió: “No siempre se consigue ese tipo de longevidad con cada película que haces, así que, obviamente, ocupa un lugar especial en mi corazón”, remarcó.

