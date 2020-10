Pelo largo, barba y tapabocas: Matt Damon, irreconocible por su llamativo look

El ganador del Oscar y un look bastante particular en pleno rodaje del flamante film de Ridley Scott Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 15:46

Tapabocas, pelo largo, barba, mascarilla facial, vestuario del siglo XIV: de esta forma se lo vio a Matt Damon en el set de The Last Duel, el film de Ridley Scott con quien el actor se reúne tras la exitosa The Martian, que les valió a ambos el Globo de Oro. Damon se encuentra en pleno rodaje en Dublín, Irlanda, y las imágenes ilustran cómo se está filmando un largometraje en la nueva normalidad por la pandemia de coronavirus.

El intérprete no solo es uno de los protagonistas del drama histórico, sino también coguionista junto a Ben Affleck y la talentosa realizadora Nicole Holofcener.

El actor junto a la ganadora del Emmy, Jodie Comer, coprotagonista de Killing Eve Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

The Last Duel se centra en la historia de Marguerite de Carrouges, una joven que declaró haber sido abusada sexualmente por el mejor amigo de su marido. El desafiante rol fue a manos de Jodie Comer, quien el año pasado alzó el Emmy por su interpretación en la serie Killing Eve, y a quien también se la pudo ver en el set junto a Damon, ambos muy sonrientes.

Por otro lado, la película focaliza en el denominado "último duelo legal de Francia", dado que muestra en detalle la batalla entre el marido de Marguerite, Jean (Damon), y Jacques Le Gris (Adam Driver), el hombre acusado de violación.

Damon filmando The Last Duel en la nueva normalidad Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

La película se había comenzado a filmar a comienzos de marzo, pero el rodaje se paralizó de inmediato luego de que se decretara cuarentena por la pandemia. Damon contó recientemente el mal momento que pasó su familia cuando Alexia, la hija que tuvo su esposa Luciana Barroso con su exmarido, dio positivo de coronavirus mientras se encontraba estudiando en una universidad en Nueva York.

En mayo, en diálogo con el podcast de los irlandeses Graham O'Toole y Nathan O'Reilly, el actor contó que la joven, de 21 años, tuvo Covid-19. "Ella está en la universidad. Obviamente no están teniendo clases, pero está en Nueva York. Ella tuvo coronavirus en el comienzo de la pandemia, al igual que sus compañeros de piso, pero logró superarlo bien", reveló. "Por eso no puedo decir que nuestra familia está reunida", continuó Damon, en relación a que Alexia no está en Dublín junto a su mamá y a sus hermanas, Isabella, Gia, y Stella. "Nos volveremos a ver con Alexia a fin de mes. Pero todos estamos bien", dijo, y sumó una reflexión.

Matt Damon contó que su hija tuvo coronavirus 02:12

Video

"Creo que todos entendimos el mensaje. Todo el mundo está respetando el aislamiento, la distancia social, lavándose las manos y haciendo todo lo que se puede pero da miedo. Especialmente por nuestros padres", subrayó el actor.

Matt Damon saludando a los flashes Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Conforme a los criterios de Más información