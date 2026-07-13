“Pelotorta”, cantitos y una estampita muy especial: así celebró Mirtha Legrand el triunfo de la Selección

La victoria de la Selección Argentina frente a Suiza se celebró en todo el país, pero uno de los festejos más comentados tuvo lugar puertas adentro de la casa de Mirtha Legrand. Fiel a una tradición que mantiene desde hace años, la conductora recibió este domingo a su grupo de amigos más cercano para compartir el clásico té de las 17.30 en su residencia de Barrio Parque. Esta vez, el encuentro tuvo un ingrediente especial: el pase de la Scaloneta a semifinales.

Las imágenes de la reunión, compartidas por algunos de los invitados en sus redes sociales, mostraron el clima festivo que se vivió alrededor de la mesa chica de “La Chiqui”. Entre la delicada vajilla y las exquisiteces que nunca faltan, hubo una protagonista indiscutida: una torta de bizcochuelo en forma de pelota de fútbol con los colores celeste y blanco, preparada especialmente para celebrar el triunfo argentino.

“Así celebró la Mirthoneta”, posteó Teté Coustarot en sus historias de Instagram mientras se veía al grupo conformado por Dany Mañas, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina con banderas en sus manos. “Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar, que esta barra quilombera, no te deja no te deja de alentar”, se los escucha cantar en otro video publicado.

Mirtha Legrand y un té albiceleste

Además de la torta y el cotillón albiceleste, hubo otro detalle que llamó la atención en la velada dominguera: una estampita con la figura de la diva de los almuerzos, que desde los últimos partidos es considerada la patrona de la Selección.

Al igual que sus “mesazas” se convirtieron en un clásico en la pantalla, sus tés de los domingos son una tradición en la casa de la conductora. Cada domingo, a las 17.30, los mismos rostros llegan a su domicilio de Barrio Parque para compartir una merienda en la que nunca faltan las conversaciones sobre actualidad, espectáculos y política. “Por supuesto se habla de los temas políticos de la semana y ahora se suma el Mundial, Messi y la Selección”, contó Dany Mañas en una reciente entrevista con LA NACION.

La conductora en modo "Santa Mirtha" Redes

Además del famoso productor, quienes participan de estos encuentros son el empresario Martín Cabrales, Alejandro Veroutis, Alfredo Corti, su ases

or de imagen Héctor Vidal Rivas, sus amigas de toda la vida María Teresa Villarroel y Amalia Idoyaga Molina, Marcela Tinayre, el diseñador Gino Bogani y Teté Coustarot. En algunas oportunidades, también se suma Susana Giménez, una de las invitadas más esperadas.

“Santa Mirtha”

Esta Copa del Mundo convirtió a Mirtha Legrand en una protagonista inesperada de las redes sociales a través de los famosos memes, esos que con humor destacan su longevidad y la presentan como una figura capaz de haber sido testigo de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia. En este caso, tuvo el privilegio de “ver” todos los mundiales.

Los memes de Mirtha Legrand por el triunfo de Argentina ante Egipto

A su estampita de “Santa Mirtha”, la patrona de la Selección dirigida por Scaloni surgió una nueva ola de chistes y fotomontajes que fueron incrementándose partido a partido. Mientras que antes del cruce con Egipto, miles de usuarios imaginaron a “La Chiqui” como una faraona del Antiguo Egipto disputándole el poder a Cleopatra, con Suiza las redes se llenaron de imágenes en las que Legrand aparecía recorriendo los Alpes o empujando al precipicio a Heidi y a su abuelo del universo creado por Johanna Spyri.

Mirtha se tomó con humor los chistes en las redes

“A mí que me compararon con Cleopatra. Los memes y todo lo que se armó, yo no salía de mi asombro. Los memes... ¡es buenísimo!”, expresó en su programa sorprendida por el fenómeno.

Mirtha Legrand, la reina Isabel II y uno de los memes que se volvieron virales

Ahora, con la Selección clasificada a las semifinales y el enfrentamiento con Inglaterra en el horizonte, la creatividad volvió a dispararse. Los memes ya imaginan un duelo histórico entre la diva argentina y la reina Isabel II. Si bien la monarca falleció a los 96 años en 2022, la longevidad de ambas las ha convertido en grandes rivales a lo largo de distintos momentos.

Así, mientras el equipo liderado por Leo Messi busca un lugar en la final, Mirtha también parece tener su propio “partido” en las redes, convertida en uno de los personajes más inesperados y celebrados de este Mundial.