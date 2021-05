Pepe Cibrián se sumó a las críticas a ShowMatch: “¿Por qué nosotros, los actores, no podemos ensayar, no podemos hacer función?

“Anoche, en el programa de Tinelli, decenas de personas, amuchadas, sin barbijo. Entonces, me pregunto: ¿Por qué nosotros, los actores, no podemos ensayar, no podemos hacer función para tratar, ¡TRATAR!, de ganarnos el pan cada día con la dignidad que implica esto”, posteó Pepe Cibrián el martes. El actor y director teatral se sumó así a las críticas que recibió el debut de ShowMatch por la supuesta laxitud en lo referido a protocolos sanitarios.

Entonces, me pregunto: ¿por qué nosotros, los actores no podemos ensayar, no podemos hacer función? para tratar, ¡TRATAR!, de ganarnos el pan cada día con la dignidad que implica esto — pepe cibrian campoy (@pcibriancampoy) May 18, 2021

El actor amplió sus dichos en Intrusos, por América: “No es algo en contra del señor Tinelli, con quien trabajé en el Cantando 2020, el año pasado. No es contra nadie, simplemente tengo el derecho democrático de poder quejarme y defenderme a mí a mis compañeros actores porque no podemos trabajar”.

“Me parece muy injusto para los actores que queremos y necesitamos trabajar y no hemos podido hacerlo en este último año. No entiendo por qué cierran los teatros si los protocolos funcionan y se ve tanta gente amuchada en un estudio de televisión”, se indignó Cibrián.

Muchos fueron los actores, productores y periodistas que se mostraron molestos con los besos, abrazos y las muchas personas que poblaron el estudio de ShowMatch, sin distancia social y sin barbijos. “Nosotros nos regimos por las autoridades sanitarias, que son las que saben, y respetamos a rajatabla todos los protocolos. (...) Nunca hubo 200 personas juntas”, explicó el martes Tinelli, además de aclarar que todos se hisopan a diario antes de ingresar en el estudio.

