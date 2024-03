Escuchar

Luego de un año y ocho meses de su fallida boda con Nahuel Lody, José “Pepe” Cibrián Campoy volvió a pasar por el altar. Con menos prensa y una ceremonia más íntima, se casó el 10 de febrero pasado con su nueva pareja, Ezequiel Frezzotti. Invitado al programa de Mirtha Legrand, el productor teatral habló de su afición por darle un marco legal a sus relaciones y reveló el verdadero motivo por el cual prefiere formalizar.

“¿Cuántas veces te casaste? ¿Cuántos matrimonios tenés?”, le preguntó Mirtha sin vueltas a Cibrian mientras el artista mostraba sus joyas a cámara. “Matrimonios tengo tres. Muy bien”, contó, y luego, sin mediar una consulta en particular, se explayó sobre los motivos de su comportamiento reiterativo. “Quiero explicarte por qué yo me caso. Primero porque uno ama”, aclaró. “Primero me casé con Ana María Cores, luego con Santiago y ahora con Ezequiel, a quien amo profundamente. Es un gran compañero”, repasó luego, y se dispuso a explicar su afición.

“Yo he hecho tanto teatro… amo al teatro, como puedo amar al amor. Y me ha ido mal en una obra, ¿no hago más teatro? No. Yo apuesto al amor y apuesto al casamiento por una simple sensación, que en mi caso tiene que ver con la salud”, reconoció. “Si no estamos casadas, las personas del mismo sexo podemos sufrir el hecho de que un tercero de la familia tome decisiones por nosotros. Si a mí me pasa algo, yo quiero que Ezequiel decida, y lo mismo él”, explicó Cibrián, y remarcó: “Es una cuestión de salud”. “Por ese motivo me caso, porque creo que es bueno protegernos el uno al otro”, cerró.

Por último, Cibrian habló de su flamante marido. “Ezequiel es un gran compañero”, sentenció. “¿Qué edad tiene?”, quiso saber Legrand. “41 años. Y yo tengo 76″, respondió. “¿Siete seis? Ay, ¡pensar que te conocí chiquito!”, exclamó Mirtha. “Chiquito, chiquito, chiquito”, repitió, asombrada, y lo que generó una risa generalizada en el estudio.

Campoy dio el sí nuevamente a menos de dos años de su casamiento fallido con Nahuel Lodi. El año pasado, el productor teatral atravesó con dolor el escándalo mediático que supuso la infidelidad de su expareja, a sólo un mes de haber contraído matrimonio. Sin embargo, a ocho meses de su separación oficial de Lodi, decidió dar una vuelta de página y oficializar su vínculo con Ezequiel Frezzotti, quien se convirtió hoy en su nuevo marido.

Envuelto en hermetismo y privacidad, Pepe decidió contraer matrimonio con Frezzotti acompañado de su círculo íntimo. La flamante pareja se presentó en un registro civil de Pilar y contó solo con la presencia de los testigos y de un puñado de amigos. Después del paso por el Registro Civil, se trasladaron a un campo en Exaltación de la Cruz donde disfrutaron de una ceremonia privada.

En enero, los novios viajaron a Europa y en las redes se mostraron en diferentes puntos turísticos de Italia. Incluso, publicaron divertidos videos en el avión, desde donde el productor y Ezequiel se mostraron cómplices, con juegos y comentarios humorísticos dirigidos para sus seguidores. Lo cierto es que el empresario cordobés cautivó a Cibrián, la relación se consolidó y rápidamente decidieron afianzar su compromiso y sellar su cariño casándose por civil.

Fue Daniel Ambrosino desde América Noticias (América TV) quien soltó la primicia, que más tarde confirmó el mismo Cibrián y se explayó acerca de su buen momento. Sin muchas vueltas, el periodista mostró los videos que la pareja subió a las redes y contó de quién se trataba.

“Acá lo vemos. Es Ezequiel, es empresario. Es profesor de tenis, es cordobés y tiene una agencia de viajes”, detalló el cronista y agregó: “Ahí estamos viendo imágenes de ellos, porque se conocieron el año pasado. Pero, ¿cómo se conocieron?”, consultó con ironía. “Si Tinder ya lo ubicamos como una red social, bueno, Tinder. Se conocieron ahí. Fue algo raro, me explicaban, porque Pepito estaba en Rosario y Ezequiel en Córdoba. Hay muchos kilómetros de distancia, no sé como hicieron, cómo matchearon”, explicó. “La cuestión es que empezaron a hablar, se pasaron el WhatsApp, pintó onda... Pepito lo invitó a Rosario a ver Drácula. Él fue, luego tomaron algo y nació el amor”, resumió el periodista.

