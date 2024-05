Así fue la experiencia religiosa que vivió Pía Slapka junto a su pareja y su hermana monja: “Los tiempos de Dios”

Pía Slapka sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras vivir una experiencia religiosa junto a su pareja, Daniel Gabrielli. Quien conformó parte de la organización del evento fue su hermana monja, María de la Paz. Al igual que suele hacer en diferentes ocasiones de su vida cotidiana, en esta oportunidad reivindicó el significado del amor y la construcción del matrimonio. Para ello, participó de un retiro espiritual del que detalló con una extensa reflexión en Instagram.

A diario, Pía hace parte de su vida a sus 345 mil seguidores con diversas fotos y videos de algunas de sus intimidades; sin embargo, a inicios de esta semana posteó algo muy distinto, que se vinculó directamente con lo religioso. Se trató de un repaso de los dos días que vivenció en un retiro de parejas. En la captura pública posó con a su hermana, su novio y un sacerdote

Pía Slapka reveló su experiencia religiosa en las redes y luego publicó una foto con su marido y su hermana (Fuente: Instagram/@piaslapka)

“Cuando conocí al fiero en una de nuestras tantas charlas, él me preguntó qué esperaba de una relación, mi respuesta fue unión espiritual, no en el sentido de casamiento, sino esa unión que te conecta con la otra persona desde un lugar mucho más profundo, una conexión que va más allá de lo mundano”, empezó la modelo, y luego contó cómo surgió aquella oportunidad espiritual: “Meses más tarde, mi hermana me invita una vez más a un curso que hacen todos los años en su iglesia, digo una vez más porque ya hace varios años que me venía invitando y por diferentes cuestiones no iba, hoy me doy cuenta de que eran los tiempos de Dios”.

En tanto, meditó acerca de su concepción divina y cómo esta imagen marcó su camino: “Como él es tan ingenioso, trabajó en mí para que lo invite al fiero y que lo hiciéramos juntos. Así que hace un mes que vamos todos los martes y compartimos con otros matrimonios o parejas un encuentro superenriquecedor para el alma, charlas que hablan sobre la felicidad, la fe, el amor”. Además, remarcó: “La columna vertebral es el vínculo con Dios, el Dios puro que nos ama incondicionalmente y que nos espera con los brazos abiertos para abrigarnos con su amor”.

Al cierre del retiro espiritual, Pía y su esposo, se fotografiaron con María de la Paz, hermana de la modelo (Fuente: Instagram/@piaslapka)

“Este fin de semana tuvimos un retiro para conocer en profundidad al Espíritu Santo, vivimos una experiencia difícil de poner en palabras. La paz y el amor que experimentamos no es de esta tierra”, dijo, y luego remitió a un comentario que su hijo le hizo: “Benja el otro día me preguntó ‘ma, ¿para qué vas a esas charlas?’ A lo cual me quede pensando y después de unos segundos le digo: ‘para nutrir el alma Benja’, de eso se trata, alimentar el alma, de nutrirla”. Hacia el cierre, reflexionó: “Cuando nuestro espíritu está sano, podemos irradiar, contagiar e inspirar cosas lindas”.

En las imágenes quedaron plasmados los rostros de felicidad de Pía y Daniel luego de que finalizaron con este retiro de fin de semana. Además, en la sección de comentarios, los usuarios depositaron elogios hacia ambos: “Me emocionaron tus palabras Pía”; “En el fondo todos buscamos el amor y la manera de fortalecerlo”; “Qué lindo testimonio Pía” y “Hermosos, Dios nos quiere y nos quiere felices”.

LA NACION