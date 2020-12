Pichu Straneo: "Siempre hice chistes demasiado tontos, sin herir a nadie"

Pichu Straneo: "Siempre quise hacer un musical y no pude" Crédito: Alejandro Guyot

Pocos saben que se llama Fernando Straneo porque para todos es Pichu. Debutó en la década del 90 en la televisión de su Uruguay natal, pero unos años después recaló en Buenos Aires, de la mano de Marcelo Tinelli, y aquí echó raíces. Aprendió a cantar, a tocar instrumentos, a bailar y actuar en el carnaval uruguayo y mostró sus talentos en ShowMatch, Sin codificar, Tu cara me suena y tantos ciclos más. Además, claro, se lució muchas veces en teatro y en radio. Ahora es Papá Noel en Una mágica Navidad que, con idea y dirección de Flavio Mendoza, puede verse durante todo diciembre, de martes a domingos, a las 20, en la explanada del Casino de Buenos Aires, en Puerto Madero. "Es un escenario monstruoso. Tengo muchas expectativas porque es la primera vez que hago un musical. Siempre quise pero nunca pude por otros trabajos. Entonces, con este deseo que se concreta, la ilusión es mucha", explica Pichu a LA NACION. Una mágica Navidad está protagonizado, además, por Karina la Princesita, Facundo Mazzei, Martín Savi y Franco Friguglietti y es un show para toda la familia que promete el verdadero espíritu navideño. Tiene un escenario hidráulico y hay cantantes en vivo, acróbatas y magia.

-Hacés el personaje que espera todo el mundo...

-Hago de Papá Noel, justamente. Debo decir que Flavio siempre confió en mí y me convocó para varios de sus espectáculos pero, por una cosa u otra, nunca pude. Esta vez me vino bárbaro porque en esta fecha no tenía nada. Y cuando me dijo que era un musical me puse re contento. Estuvimos juntos en Tu cara me suena, en Telefe, aunque nos conocemos desde hace años, de las temporadas de Mar del Plata, cuando él trabajaba con Nito (Artaza). Un día me llamó y me dijo: "cantás bárbaro y quiero que estés en la obra porque busco un Papá Noel que cante". Confió en mí así que estoy contentísimo. Y encima no me tengo que poner ninguna panza: voy natural porque estoy medio gordito (ríe). Flavio me dijo: "estás sensacional como sos, no te pongas ninguna panza". Me cuidé en la cuarentena pero soy así y siempre estoy medio gordito. Estoy fascinado porque es un espectáculo al estilo Broadway. Flavio es un crack, está en todos los detalles y te dice la justa, sabe mucho y plasma espectáculos divinos. Es un show hermoso para toda la familia, los chicos van a quedar encantados con los cuadros circenses, los trucos, los bailarines. Papá Noel es un personaje que todos aman y debo decir que lo hago muy de esta época, y habla de cosas que le pasan, dice que ya no puede entrar por la chimenea, y tampoco puede hacerlo por los caños de la calefacción. Es muy divertido.

-Será sólo por diciembre, ¿qué planes tenés para el verano?

-Después me voy a Uruguay a hacer carnaval hasta marzo. Mis raíces están ahí, porque me formé con el grupo se llama Homo Sapines que este año cumple los 30 y quiero estar para festejar. Además quiero pasar un tiempo con mis amigos, mi familia y mis padres, que no veo hace un año. Vuelvo en marzo porque tengo mi vida acá. Antes nos queda un streaming con los Rebo de Sin codificar, y es el 17 de diciembre, a las 22, con Yayo, Nazareno Móttola y el Rebo Mago. Las entradas pueden adquirirse en la plataforma de hausticket.

-Se te relaciona especialmente al humor, ¿te gusta mostrar que podés hacer otra cosa?

-Sí, claro. Soy músico, y con Marcelo Tinelli también hacia shows musicales. Conjugábamos la música con el humor y, de esa manera, traíamos un poco a nuestros compatriotas genios de aquella época. Crecimos mirando los ciclos de humor y mis preferidos fueron Ricardo Espalter, Eduardo D'Ángelo, Andrés Redondo, Enrique Almada, Berugo Carámbula, con quien tuve la suerte de compartir escenario y ser amigo, después. Fue una bendición.

Pichu Straneo: "Después del show me voy el verano a Montevideo a los carnavales" Crédito: Alejandro Guyot

-Recalaste en Buenos Aires gracias al VideoMatch de Marcelo Tinelli, ¿por qué decidiste quedarte?

-Una cosa llevó a la otra. Trabajaba en Montevideo, conduciendo un programa infantil en canal 4 y también hacía carnaval, porque esa es mi escuela y tenés que saber actuar, cantar y bailar, y además yo sabía tocar un poco la guitarra y el piano. Vengo de esas raíces, esos fueron mis comienzos. En el '98 se dio la oportunidad de cruzar el charco y venir al programa número uno, VideoMatch. Fue un gran desafío, hermoso. La verdad es que tuve esa gran suerte de participar en programa exitosos. Sin codificar, es como un hijo porque era de todos los que lo hacíamos, un grupo de amigos. Fue el último programa de humor neto de la televisión que duró 11 temporadas. La última fue inconclusa porque nos sacaron del aire por problemas financieros y no por falta de rating. Y nos tuvimos que ir. Sin codificar fue algo muy importante.

-Muchas veces se dijo que volvían, ¿se va a concretar alguna vez?

-Varias veces estuvimos a punto es cierto, pero no tenemos nada en concreto. Calculo que algún día nos vamos a volver a juntar porque tenemos la mejor onda, y somos un grupo de amigos. Todavía no se dio pero va a suceder en cualquier momento. Éste año íbamos a hacer algunos especiales de humor de ShowMatch pero se fue diluyendo y todos asumimos otros compromisos, en mi caso streaming y autocine con Sin codificar. Me habían llamado y siempre estoy agradecido con Marcelo porque fue una escuela enorme.

-Poco se sabe de tu vida privada, ¿cómo es tu familia?

-Mi esposa se llama Mercedes y también es uruguaya. Tenemos un matrimonio de más de veinte años y a veces no es fácil y hay que tener paciencia pero, gracias a Dios, seguimos. Ahora estamos en una nueva etapa porque los chicos están más grandes y nos preocupamos un poco más de nosotros. Disfrutamos de cosas que quizás antes no podíamos por estar más dedicados a los chicos. Tenemos una linda familia y tratamos de cuidarla. Bianca tiene 21 años y estudia diseño de moda y Luca tiene 17, está terminando su secundario y juega en la 4ª de Futsal de San Lorenzo.

-¿Tinelli te hizo hincha de San Lorenzo?

-(Ríe) Todos creen que soy de San Lorenzo por Tinelli pero se enteró hace unos años. Vivimos en Boedo y en 2006 Luca ya quiso ir a la cancha y empezar a jugar y ahí me hice hincha, de grande. Soy muy futbolero, y en mi equipo, Racing de Montevideo, llegué a jugar en la tercera. Me encanta el fútbol.

-¿Cómo viviste la cuarentena?

-Bastante bien porque me salió un trabajo en ESPN, aunque después cambió el formato y quedé afuera porque ahora es más deportivo. Hice streaming y shows por Zoom y la fuimos remando. De a poco se va abriendo la cosa. La cuarentena sirvió para compartir tiempo en familia, cosa que se hace difícil trabajando mucho. Estamos más conectados, más unidos. Venía de muchos años enfrascado en el laburo y no tanto en la familia.

-En la última década el humor sufrió una transformación muy importante y ya no nos reímos de las mismas cosas. ¿Cuánto te costó adaptarte?

-No tuve grandes problemas porque mi humor siempre fue familiar, más blanco y naíf. Siempre hice chistes demasiado tontos, sin herir a nadie. No me tuve que aggiornar tanto pero otros humoristas sí debieron hacerlo. Algunos lo lograron y otros siguen igual. Pero yo no sufrí porque mis chistes no hieren a nadie y hasta son para chicos.

Pichu Straneo: "No tuve grandes problemas porque mi humor siempre fue familiar" Crédito: Alejandro Guyot

-¿Le hace falta humor a nuestra televisión?

-Creo que sí, por todos los mensajes que recibimos. La gente quiere que vuelva Sin codificar, hace falta el humor, necesitan reírse. Muchos nos dicen: "loco, nos salvaron la pandemia con los videos, gracias por hacernos reír". Y eso está muy bueno. Ojala volvamos.

-¿Qué cosas te hacen reír a vos?

-Muchas cosas. Me río de casi todo, de los memes, de los videos cortitos; con eso me mato de risa. Me gusta el humor de Los tres chiflados, los uruguayos, Minguito, Olmedo y Porcel, Mario Sapag, Juan Carlos Mesa, Les Luthiers, que siempre estuvieron en mi casa con discos cassettes y devedés. Y también Benny Hill, Míster Bean, Jim Carrey, Jerry Lewis...

-Muchos comediantes no tienen buen humor en su vida cotidiana, ¿cuál es tu caso?

-Los que me conocen saben que soy jodón desde que me despierto hasta que me duermo. Tengo buen carácter y siempre hago chistes, pongo caras, imito voces. Soy de esos que tiene buen humor todos los días.

Pichu Straneo hará de Papá Noel en un show navideño de Flavio Mendoza Crédito: Alejandro Guyot

