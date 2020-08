Pilar Smith junto a Mauro Viale, en una de las fotos retro que compartió la periodista

Liliana Podestá Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 14:02

De perfil bajo y sin escándalos en su camino como periodista, Pilar Smith sorprendió cuando subió una foto retro en su cuenta de Instagram contando que Mauro Viale la había maltratado cuando trabajó con él, en 2003, y estaba embarazada de su primer hijo, Simón. Consultada por LA NACION, Smith detalló: "Los jueves son los días de recuerdos en Instagram y yo posteé una foto que encontré de la época en que trabajaba con Mauro Viale y estaba embarazada. Siempre posteo cosas lindas, pero esta vez se me dio por compartir con mis seguidores esto que también es parte de mi historia. Fue un momento horrible que me tocó vivir, mi peor experiencia en televisión con este hombre que me trataba muy mal, me presionaba, me exigía cosas de muy mala manera cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Simón nació en diciembre de 2003, con muy bajo peso. De hecho las últimas cuatro semanas me mandaron a hacer reposo porque estaba tan nerviosa trabajando con este hombre, que el bebé no crecía".

-¿Cómo era ese maltrato?

-Fueron mis comienzos, pedía las cosas de mala manera. Era panelista y productora general cuando su programa, que estaba de lunes a viernes, pasó a los sábados en Canal 9 con Fiebre de Mauro por la noche. Me decía que si no conseguía tal nota, él iba a abrir el programa diciendo que quería tal cosa, pero como yo, su productora, no lo había conseguido, no lo podía tener. Cosas muy feas. Es un tipo siniestro. Era terrible porque yo ponía la cara en la tele, pero además le armaba el programa también. Ya nadie quería trabajar con él, pero acepté porque estaba dando mis primeros pasos y me servía. Fue una experiencia muy fea que recuerdo con mucho dolor, más que nada por el embarazo, que lo pasé muy mal en la última etapa y se me ponía la panza dura. Fue traumático.

-¿Volviste a trabajar después de parir?

-No. Estuve dos años trabajando con Mauro y después de tener a Simón ya no volví.

-¿Y te lo cruzaste alguna vez en estos 16 años?

-Me lo volví a cruzar un par de veces en la fiesta de los Martín Fierro y me saluda como saluda, él: asqueroso. El año pasado trabajé en el noticiero de Telefe con su hijo, Jonathan Viale, y una vez le dije que su papá era bravo. El hijo nada que ver, es un señor. Y eso que tengo experiencia en trabajar con colegas de mal carácter como Chiche (Gelblung) o Lucho (Avilés). Eran bravos, pero no maltratadores. Además, insisto, en ese momento estaba embarazada y más vulnerable.

-¿Qué tenés para decirles a quienes preguntan por qué lo contás ahora?

-Soy cero escandalosa y nunca conté nada malo. Es verdad que muchos me dicen por qué hablás ahora y lo hago porque es otra televisión, otra sociedad más abierta, que te escucha. En ese momento, quizá, no hablaba por miedo a que me echen, a quedarme sin trabajo y es el pan de mis tres hijos. Hoy ya soy más grande, tengo un nombre, me hice un lugar. Por eso no lo hablé antes. Hace unos meses Ángel De Brito me preguntó en El espectador, en CNN Radio, cómo había sido mi experiencia con Mauro. Fue a raíz de notas a Nancy Pazos y Analía Franchín que habían contado que las había maltratado y hablaron mal de Mauro. Ángel sabía de mi espantosa experiencia y por eso me preguntó. Fue por primera vez que lo conté y dije que había sido mi peor experiencia, que la había pasado muy mal, y ahora encontré la foto de ese momento y se dio. No me callo más.

Consultado por LA NACION, Mauro Viale no quiso brindar declaraciones sobre los dichos de Pilar Smith.