Popstars: la vuelta de Bandana, la posible reunión de Mambrú y las ganas de sus exintegrantes de sumarse al nuevo programa

“Lo esperaste, lo soñaste, preparate. En el 2026 tu show está por comenzar. Vuelve Popstars”, sorprendió un anuncio el lunes por la noche entre la final de La Voz Argentina y el comienzo de MasterChef. De esta manera y a 23 años de su última emisión, Telefe daba por confirmado el regreso del reality de talentos que se hizo en 2001 en Azul TV y en 2002 en el ex canal 11 y del que salieron Bandana y Mambrú.

El lema de la primera edición fue “Tu show está por comenzar” y miles de chicas se presentaron en el estadio de Ferro al casting televisado que buscaba la nueva banda pop femenina; entre ellas, cinco jóvenes hasta ese entonces desconocidas: Virginia Da Cunha, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi, Lissa Vera e Ivonne Guzmán, quienes pasaron a la fase final con otras quince compañeras y tuvieron que acudir a una especie de taller donde coaches como Afo Verde (productor musical) , Marcelo Iripino (coreógrafo) y Magalí Bachor (cantante) las entrenaron para ser las nuevas estrellas que se bautizaron como Bandana.

Un año más tarde bajo el subtítulo de “Tu show”, fue el turno de los hombres. Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka y Milton Amadeo fueron los ganadores que armaron Mambrú.

Más de dos décadas después, esos diez artistas -con mayor o menor grado de exposición- continúan dedicándose a la música. Incluso cuatro de las Bandana (Lissa, Virginia, Valeria y Lowrdez) están preparando la gran vuelta de la agrupación para el próximo 23 de noviembre y no descartan nuevas fechas para el 2026 en paralelo con la salida del reality.

En diálogo con LA NACION, algunas de las cantantes hablaron del regreso del ciclo que las hizo famosas y no descartan que su excompañera Ivonne Guzmán, actualmente vocalista de La Delio Valdez, suba a cantar con ellas el mes que viene. Los ex Mambrú también hablaron del programa y de un posible reencuentro.

Lissa sabía desde hacía un tiempo del regreso del programa, pero supo guardar muy bien el secreto: “Por un lado me sorprendió, pero a la vez no, porque el programa cumple 25 años desde que salió por primera vez igual que nosotras, y va todo de la mano. Es muy lindo que vuelva y que se repita el milagro”. Lissa estaría dispuesta a ir al reality como invitada si se diera el caso y se mostró feliz por las futuras ganadoras (habló en femenino, ¿será que sabe que buscarán mujeres o fue simplemente el inconsciente?). “No nos cerramos a nada y siempre estamos con la mejor donde nos llamen, así que si Dios quiere veremos qué pasa, por lo pronto le metemos energía al regreso de Bandana”.

Desde Mendoza, donde vive hace seis años, Virginia Da Cunha también habló del tema: “El regreso de Popstars me genera mucha emoción, se alinea con nuestros festejos y se potencia la nostalgia y las ganas de celebrar después de tantos años con lo que hemos caminado y aprendido para resignificar este momento y vivirlo desde un lugar de puro goce y agradecimiento. Y sí, claro que me gustaría estar”. Además, la cantante dijo estar feliz con el reencuentro de las intérpretes de temas como “Guapas” o “Maldita noche”. Tanto ella como Valeria (vive en Miami) están trabajando con sus compañeras a la distancia y viajarán un par de días antes para “ensayar y armar la venta de los shows del año que viene”, deslizó, confirmando entonces que el de noviembre no será su único recital. Mientras, definen con el equipo de producción la artística, puesta, lista de temas, nuevas versiones, merchandising y “un mundo de cosas para integrar todo lo que es el grupo hoy”.

Lissa Vera

La gran incógnita es qué pasará con Ivonne Guzmán, la quinta integrante. Desde que se separaron, ella no participó de ningún reencuentro. Da Cunha dejó la puerta abierta y no descarta que su colega las acompañe: “Si se llega a dar porque las agendas coinciden, va a ser sorpresiva su participación”. Así las cosas, todo daría a entender que a diferencia de lo que pasó en 2016, cuando la respuesta fue un “no” rotundo, las conversaciones existen y que ambas partes estarían trabajando para que suceda.

Del lado de los ex Mambrú, la noticia del regreso de Popstars trajo mucha alegría y algunos hasta redoblaron la apuesta y se postularon como jurados. Mientras, al igual que ocurrió en su momento con el plantel femenino, sobrevuela la ilusión de un reencuentro entre ellos. Hoy, con mayor o menor grado de exposición, todos se dedican a la música. Mientras prepara como productor la presentación de este sábado de Ritual, ciclo de arte y música, en Palermo, Emanuel se mostró feliz con la vuelta del programa: “Vi el anuncio y me genera muchas sensaciones, fue una experiencia intensa que inspiró a una generación. Me parece interesante la idea, sobre todo como una oportunidad para los artistas de mostrarse”. Sobre si le gustaría participar, fue contundente: “¡Claro que sí! Y poder aportar desde mi mirada actual”.

En el mismo sentido, Gerónimo Rauch, que se encuentra en plena gira mundial de Los Miserables (está por partir a China, Singapur, Filipinas, Irlanda e Inglaterra) dijo en diálogo con LA NACION: “Me parece una noticia espectacular y ojalá sea con el éxito que fueron Bandana y Mambrú y que encuentren el talento que necesitan. Me genera mucha alegría y me gusta”. ¿Si le interesaría participar? “Sí, obvio, como jurado. El más empático seguro porque sé lo que viven los concursantes”.

En agosto de 2005, solo tres años después de su creación, el grupo se disolvió y aunque los caminos de sus integrantes se separaron, en los fanáticos siempre sobrevuela la fantasía del reencuentro. Para sorpresa de muchos, aunque la respuesta no es un sí rotundo, tampoco es un no. “Sería muy a largo plazo. Estoy en un tour mundial, por suerte estoy con mucho trabajo y no lo sé. No es un no, evidentemente, pero no lo hablamos de manera concreta”, dijo Rauch.

Mientras se prepara para el estreno de Gutenberg, el musical, con Santiago Otero Ramos, con quien ya fue compañero en School of Rock, Germán Tripel, conocido como Tripa, también celebró la idea del regreso de Popstars, aunque alguna vez admitió que el día después de la fama fue difícil: “Es un lindo proyecto para encontrar nuevos talentos, les deseo lo mejor, de corazón. Sería hermoso participar”.

Los Mambrú, reunidos tres años atrás

Milton Amadeo, quien se había retirado del grupo dos años antes de la ruptura definitiva, continúa ligado a la música y vive en Bahía Blanca, donde brinda conciertos con su banda. Pablo Silberberg es integrante con su hermano Carlos del dúo Inmigrantes y próximamente estará de gira por México.