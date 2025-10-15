Vuelve Popstars: Telefe confirmó el regreso del reality musical

Durante los últimos días los rumores no dejaban de circular, y finalmente fueron confirmados. El gran anuncio que Telefe sacó de la galera, fue el regreso de Popstars para el 2026. De ese modo, y a más de 20 años de su última edición en la Argentina, el reality musical tendrá una nueva temporada el próximo año.

“Lo esperaste, lo soñaste, prepárate. En 2026, tu show está por comenzar. Sí, vuelve Popstars, por Telefe”, anunciaba un locutor en el breve aviso de 15 segundos, que se emitió durante el entretiempo del amistoso entre Argentina y Puerto Rico. Si bien aún se desconoce una gran cantidad de información, como por ejemplo quiénes serán los coaches, quién estará a cargo de la conducción y cuándo será la fecha de emisión, sí se estima que la nueva edición del reality será solo de mujeres.

La primera versión de este reality se emitió durante el 2001, por la pantalla de canal Nueve (por esa época llamado Azul Televisión). El título completo era Popstars: tu show está por comenzar, y el objetivo era encontrar a las cinco integrantes ideales para formar una banda de pop compuesta solo por mujeres. Desde luego que al casting se presentaron chicas desconocidas, en el marco de un reality musical como jamás se había visto en la Argentina.

El adictivo programa mostraba el paso a paso la competencia de canto, y cómo iban quedando eliminadas las participantes, hasta llegar a las cinco ganadoras que fueron quienes le dieron vida a Bandana. En esa edición, Afo Verde, Marcelo Iripino y Magalí Bachor eran algunos de los especialistas que acompañaban a las participantes durante el proceso.

Virginia Da Cunha, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Lissa Vera e Ivonne Guzmán conformaron el quinteto que se convirtió en uno de los grandes grupos de moda a comienzos de los 2000. Bajo el nombre Bandana, las cantantes lanzaron varios discos, brindaron numerosos recitales, y se consolidaron como la gran propuesta del pop local.

Frente al éxito de la primera temporada, en 2002 y por la pantalla de Telefe, se emitió Popstars: Tu show, una segunda edición que esta vez, se focalizó en cantantes masculinos. En esa oportunidad, el ciclo dio origen a Mambrú, un quinteto pop muy popular, conformado por Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka y Milton Amadeo.

Y el próximo 2026, a casi 25 años de su última edición, Popstars regresará a la pantalla de Telefe.

“Tengo secuelas”

Ivonne Guzmán Facebook

Desde su paso por Bandana hasta su carrera actual como la voz principal de la orquesta de cumbia La Delio Valdez, Ivonne Guzmán ha recorrido un largo camino. Su relación con la fama y el fenómeno que experimentó junto a la exitosa banda juvenil décadas atrás dejaron marcas en su vida y sobre ello se sinceró la cantante.

En una conversación con el programa de streaming Somos esto, la artista reveló los motivos que la llevaron a distanciarse de sus excompañeras de la famosa girl band y explicó las razones personales que influyeron en su decisión de no formar parte del retorno del grupo.

Ivonne Guzmán, ex Bandana archivo

Durante la entrevista, la cantante confesó haber sufrido ataques de pánico durante su tiempo en la banda y explicó cómo el furor de los fanáticos adolescentes afectó a su salud mental. “El fanático adolescente es... ¡guau!. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso, pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, relató Ivonne rememorando la intensidad que rodeaba al grupo. A pesar del éxito abrumador que tuvo Bandana, la banda se disolvió en 2004. “Cuando terminó, el coletazo de eso fue aún más dark porque era el fetiche. Nos decían Bandana como gastada”, contó.

Ivonne Guzmán, la vocalista de La Delio Valdez Agustín Dusserre

El final de Bandana no fue fácil para la cantante, que decidió alejarse del mundo del espectáculo para enfocarse en su vida personal y retomar sus estudios. “Los primeros años después de que terminó el grupo fueron difíciles. Yo lo que hice fue ‘burbuja’. Me puse a estudiar, mi familia me contuvo. Yo todavía tenía que terminar el secundario, pero me vino muy bien. Rendí dos años libres y me concentré en eso. Con el paso del tiempo, la gente se fue calmando y yo también fui creciendo”, expresó la artista.

Cuando el grupo decidió reunirse para realizar una serie de conciertos en 2016, Ivonne ya había comenzado a construir una sólida carrera musical por fuera de Bandana. En ese momento, fue invitada a participar del reencuentro, pero decidió rechazar la oferta, algo que no fue una decisión fácil. “La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, confesó la artista.