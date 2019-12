Por qué Calu Rivero ("Dignity") también rebautizó la Navidad

Después de comenzar a presentarse como "Dignity", la modelo también rebautizó Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019 • 11:48

Hace algunos días, la actriz Calu Rivero, quien se rebautizó como Dignity, volvió al país y lo celebró con un exótico baile en traje de baño. Rivero estaba en un campamento vegano en donde dio un discurso sobre su experiencia dentro del movimiento: "A mi me hizo muy bien. Es mi manera de cuidar y conservar el medio ambiente. No quiero convertir a nadie, pero sí me gustaría colaborar para que todos construyamos un mundo más respetuoso de la naturaleza, más sano, y menos depredador", afirmó Calu, dejando claro que atraviesa grandes cambios en su vida.

Por estos días, Dignity publicó varias fotos junto a su círculo íntimo celebrando las fiestas. "Lavidad en familia, llenos de flow ?? FELIZ LAVIDAD PARA TODOS ?? dreamy @marourivero te pensé mucho", escribió debajo de una serie de fotos que compartió en Instagram. Una usuaria, intrigada por el uso repetitivo del término "lavidad", quiso saber de qué se trataba. La modelo respondió: "Me gusta jugar con las palabras. Celebramos Navidad, pero también la vida. Lavidad".

Dignity se encuentra pasando las fiestas en familia en Laguna Escondida, un exclusivo barrio privado ubicado en José Ignacio, en Uruguay. Además de la postal junto a su padre y a su madre, compartió una foto de su silueta en un atardecer en la costa. "El sol, mi combustible", escribió.