En fotos: todos los invitados a una comida de moda, música, famosos y muchos herederos

El pasado miércoles 18, el conocido restaurante Osaka (con una estrella Michelin) en la calle Concepción Arenal, a mitad de camino entre Colegiales y Palermo Hollywood, cerró sus puertas para una comida privada. Y pasadas las ocho de la noche, el lugar comandado por la chef Cindy Higa, empezó a poblarse de invitados. En la selecta lista (muchos se conocían entre sí), pudieron verse padres y madres con sus hijos, y también herederos en solitario, además de caras famosas de la televisión y las redes sociales, como Celeste Cid, Zaira Nara, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer.

Catarina Spinetta y su hijo, Ángelo Mutti, fueron uno de los primeros en llegar al encuentro Jose Pereyra Lucena

Calu Rivero dejó por unos días su casa de José Ignacio, Punta del Este- donde vive con Aíto de la Rúa y sus dos hijos, Tao y Bee- para acompañar a sus amigos en una noche a pura música Jose Pereyra Lucena

Amigas de la "tele", Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer y Celeste Cid Jose Pereyra Lucena

Como dos gotas de agua. Julieta Cardinali y su hija, Charo Calamaro Jose Pereyra Lucena

La hija de Andrea Frigerio, Fini Bocchino, muy canchera con camisa de cuero Jose Pereyra Lucena

Las anfitrionas fueron Sol Acuña y Josefina Helguera, íntimas desde la infancia y socias fundadoras de Rapsodia, una marca que cumple 27 años en Argentina. Amantes del rock y de los encuentros memorables entre amigos, las rubias le ponen la firma hasta en el último detalle de sus eventos, al igual que en la moda. Madres las dos, con familias grandes y relaciones sociales, invitan a los hijos de sus amigos y de sus parientes, y año a año renuevan la red de conexiones.

Chule von Wernich, cantante y novia del polista 10 de handicap, Bartolomé Castagnola Jose Pereyra Lucena

Azucena "Zuzu" Coudeu Jose Pereyra Lucena

Carola Del Bianco posa orgullosa con su hija Jose Pereyra Lucena

Olivia Cattaneo, hija del DJ Hernán Cattaneo y de la ex modelo, Jackie Keen Jose Pereyra Lucena

Agustina Cherri, con vestido semitransparente y aplicaciones bordadas, con Marcela Kloosterboer, con un conjunto de chaqueta y mini falda que combinó con botas largas

Mar Tanoira (hija de Loli Acuña y el polista Javier Tanoira) y su novio, Benjamín Videla

Casi como dueña de casa, Azucena “Zuzu” Coudeu (21 años; hija de Sol Acuña y Hernán Coudeu) capitaneó un escuadrón de herederos que hoy trazan su propio camino: Charo Calamaro (hija de la actriz Julieta Cardinali y el rockero Andrés Calamaro), Fini Bocchino (hija de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino), Elisa Mayorga (hija de la ex modelo Carola del Bianco y el financista Paquito Mayorga), Angelo Mutti (hijo de Catarina Spinetta y el actor Nahuel Mutti), Olivia Cattaneo (hija del dj Hernán Cattaneo y Jackie Keen)...

Carolina Eiras, Magdalena "Mimi" Robirosa, Josefina Helguera y su marido, Juan Pazo, Claudia Leonelli (cuñada de Josefina Helguera), las hermanas Lulu y Paula Cahen d'Anvers y Greta Hoeffner Jose Pereyra Lucena

Salvador Irusta, Jazmín Agulla (hija del publicista Ramiro Agulla), la modelo Agos Barbagelata y Joaquin Rozas Jose Pereyra Lucena

Las anfitrionas, Josefina Helguera y Sol Acuña Jose Pereyra Lucena

La modelo Kayla Acuña, sobrina de Sol Jose Pereyra Lucena

Morita Peralta Ramos y Milagros Resta Jose Pereyra Lucena

Entre las mesas (con arreglos florales especiales en tono rosa y bordó), mientras se sucedían los pasos del menú, se improvisó una pasarela para mostrar la última colección titulada Bohemian Dream, con 25 modelos en escena.

Recién llegada de París, Zaira Nara dijo presente Jose Pereyra Lucena

Sofia Suaya y su hija, Olivia Pauls Jose Pereyra Lucena

Carolina "Cuki" Klemencik, Francisco De Narváez y su hija Jazmín Jose Pereyra Lucena

Sol Acuña, el músico y productor, Juan Saieg, y Clara Fiorito

El actor de "La sociedad de la nieve" y "Nahir", Simón Hempe

La buena música, las charlas, los tragos (el agitador tenía alas) y el postre siguieron hasta las once, cuando muchos emprendieron la retirada.