En fotos: todos los invitados a una comida de moda, música, famosos y muchos herederos

Celeste Cid, Zuzu Coudeu, Agustina Cherri y Ángelo Mutti, entre otros, participaron de un encuentro exclusivo organizado en un restaurante de Palermo
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El pasado miércoles 18, el conocido restaurante Osaka (con una estrella Michelin) en la calle Concepción Arenal, a mitad de camino entre Colegiales y Palermo Hollywood, cerró sus puertas para una comida privada. Y pasadas las ocho de la noche, el lugar comandado por la chef Cindy Higa, empezó a poblarse de invitados. En la selecta lista (muchos se conocían entre sí), pudieron verse padres y madres con sus hijos, y también herederos en solitario, además de caras famosas de la televisión y las redes sociales, como Celeste Cid, Zaira Nara, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer.
Las anfitrionas fueron Sol Acuña y Josefina Helguera, íntimas desde la infancia y socias fundadoras de Rapsodia, una marca que cumple 27 años en Argentina. Amantes del rock y de los encuentros memorables entre amigos, las rubias le ponen la firma hasta en el último detalle de sus eventos, al igual que en la moda. Madres las dos, con familias grandes y relaciones sociales, invitan a los hijos de sus amigos y de sus parientes, y año a año renuevan la red de conexiones.
Casi como dueña de casa, Azucena “Zuzu” Coudeu (21 años; hija de Sol Acuña y Hernán Coudeu) capitaneó un escuadrón de herederos que hoy trazan su propio camino: Charo Calamaro (hija de la actriz Julieta Cardinali y el rockero Andrés Calamaro), Fini Bocchino (hija de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino), Elisa Mayorga (hija de la ex modelo Carola del Bianco y el financista Paquito Mayorga), Angelo Mutti (hijo de Catarina Spinetta y el actor Nahuel Mutti), Olivia Cattaneo (hija del dj Hernán Cattaneo y Jackie Keen)...
Entre las mesas (con arreglos florales especiales en tono rosa y bordó), mientras se sucedían los pasos del menú, se improvisó una pasarela para mostrar la última colección titulada Bohemian Dream, con 25 modelos en escena.
La buena música, las charlas, los tragos (el agitador tenía alas) y el postre siguieron hasta las once, cuando muchos emprendieron la retirada.
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