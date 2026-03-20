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En fotos: todos los invitados a una comida de moda, música, famosos y muchos herederos

Celeste Cid, Zuzu Coudeu, Agustina Cherri y Ángelo Mutti, entre otros, participaron de un encuentro exclusivo organizado en un restaurante de Palermo

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Charo Calamaro, Elisa Mayorga y Carola del Bianco, en una noche en Osaka
Charo Calamaro, Elisa Mayorga y Carola del Bianco, en una noche en OsakaJose Pereyra Lucena

El pasado miércoles 18, el conocido restaurante Osaka (con una estrella Michelin) en la calle Concepción Arenal, a mitad de camino entre Colegiales y Palermo Hollywood, cerró sus puertas para una comida privada. Y pasadas las ocho de la noche, el lugar comandado por la chef Cindy Higa, empezó a poblarse de invitados. En la selecta lista (muchos se conocían entre sí), pudieron verse padres y madres con sus hijos, y también herederos en solitario, además de caras famosas de la televisión y las redes sociales, como Celeste Cid, Zaira Nara, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer.

Catarina Spinetta y su hijo, Ángelo Mutti, fueron uno de los primeros en llegar al encuentro
Catarina Spinetta y su hijo, Ángelo Mutti, fueron uno de los primeros en llegar al encuentroJose Pereyra Lucena
Calu Rivero dejó por unos días su casa de José Ignacio, Punta del Este- donde vive con Aíto de la Rúa y sus dos hijos, Tao y Bee- para acompañar a sus amigos en una noche a pura música
Calu Rivero dejó por unos días su casa de José Ignacio, Punta del Este- donde vive con Aíto de la Rúa y sus dos hijos, Tao y Bee- para acompañar a sus amigos en una noche a pura músicaJose Pereyra Lucena
Amigas de la "tele", Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer y Celeste Cid
Amigas de la "tele", Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer y Celeste CidJose Pereyra Lucena
Como dos gotas de agua. Julieta Cardinali y su hija, Charo Calamaro
Como dos gotas de agua. Julieta Cardinali y su hija, Charo CalamaroJose Pereyra Lucena
La hija de Andrea Frigerio, Fini Bocchino, muy canchera con camisa de cuero
La hija de Andrea Frigerio, Fini Bocchino, muy canchera con camisa de cueroJose Pereyra Lucena

Las anfitrionas fueron Sol Acuña y Josefina Helguera, íntimas desde la infancia y socias fundadoras de Rapsodia, una marca que cumple 27 años en Argentina. Amantes del rock y de los encuentros memorables entre amigos, las rubias le ponen la firma hasta en el último detalle de sus eventos, al igual que en la moda. Madres las dos, con familias grandes y relaciones sociales, invitan a los hijos de sus amigos y de sus parientes, y año a año renuevan la red de conexiones.

Chule von Wernich, cantante y novia del polista 10 de handicap, Bartolomé Castagnola
Chule von Wernich, cantante y novia del polista 10 de handicap, Bartolomé CastagnolaJose Pereyra Lucena
Azucena "Zuzu" Coudeu
Azucena "Zuzu" CoudeuJose Pereyra Lucena
Carola Del Bianco posa orgullosa con su hija
Carola Del Bianco posa orgullosa con su hijaJose Pereyra Lucena
Olivia Cattaneo, hija del DJ Hernán Cattaneo y de la ex modelo, Jackie Keen
Olivia Cattaneo, hija del DJ Hernán Cattaneo y de la ex modelo, Jackie KeenJose Pereyra Lucena
Agustina Cherri, con vestido semitransparente y aplicaciones bordadas, con Marcela Kloosterboer, con un conjunto de chaqueta y mini falda que combinó con botas largas
Agustina Cherri, con vestido semitransparente y aplicaciones bordadas, con Marcela Kloosterboer, con un conjunto de chaqueta y mini falda que combinó con botas largas
Mar Tanoira (hija de Loli Acuña y el polista Javier Tanoira) y su novio, Benjamín Videla
Mar Tanoira (hija de Loli Acuña y el polista Javier Tanoira) y su novio, Benjamín Videla

Casi como dueña de casa, Azucena “Zuzu” Coudeu (21 años; hija de Sol Acuña y Hernán Coudeu) capitaneó un escuadrón de herederos que hoy trazan su propio camino: Charo Calamaro (hija de la actriz Julieta Cardinali y el rockero Andrés Calamaro), Fini Bocchino (hija de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino), Elisa Mayorga (hija de la ex modelo Carola del Bianco y el financista Paquito Mayorga), Angelo Mutti (hijo de Catarina Spinetta y el actor Nahuel Mutti), Olivia Cattaneo (hija del dj Hernán Cattaneo y Jackie Keen)...

Carolina Eiras, Magdalena "Mimi" Robirosa, Josefina Helguera y su marido, Juan Pazo, Claudia Leonelli (cuñada de Josefina Helguera), las hermanas Lulu y Paula Cahen d'Anvers y Greta Hoeffner
Carolina Eiras, Magdalena "Mimi" Robirosa, Josefina Helguera y su marido, Juan Pazo, Claudia Leonelli (cuñada de Josefina Helguera), las hermanas Lulu y Paula Cahen d'Anvers y Greta HoeffnerJose Pereyra Lucena
Salvador Irusta, Jazmín Agulla (hija del publicista Ramiro Agulla), la modelo Agos Barbagelata y Joaquin Rozas
Salvador Irusta, Jazmín Agulla (hija del publicista Ramiro Agulla), la modelo Agos Barbagelata y Joaquin RozasJose Pereyra Lucena
Las anfitrionas, Josefina Helguera y Sol Acuña
Las anfitrionas, Josefina Helguera y Sol AcuñaJose Pereyra Lucena
La modelo Kayla Acuña, sobrina de Sol
La modelo Kayla Acuña, sobrina de SolJose Pereyra Lucena
Morita Peralta Ramos y Milagros Resta
Morita Peralta Ramos y Milagros RestaJose Pereyra Lucena

Entre las mesas (con arreglos florales especiales en tono rosa y bordó), mientras se sucedían los pasos del menú, se improvisó una pasarela para mostrar la última colección titulada Bohemian Dream, con 25 modelos en escena.

Recién llegada de París, Zaira Nara dijo presente
Recién llegada de París, Zaira Nara dijo presenteJose Pereyra Lucena
Sofia Suaya y su hija, Olivia Pauls
Sofia Suaya y su hija, Olivia PaulsJose Pereyra Lucena
Carolina "Cuki" Klemencik, Francisco De Narváez y su hija Jazmín
Carolina "Cuki" Klemencik, Francisco De Narváez y su hija JazmínJose Pereyra Lucena
Sol Acuña, el músico y productor, Juan Saieg, y Clara Fiorito
Sol Acuña, el músico y productor, Juan Saieg, y Clara Fiorito
El actor de "La sociedad de la nieve" y "Nahir", Simón Hempe
El actor de "La sociedad de la nieve" y "Nahir", Simón Hempe

La buena música, las charlas, los tragos (el agitador tenía alas) y el postre siguieron hasta las once, cuando muchos emprendieron la retirada.

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