Por qué Miss Bolivia se ganó la enemistad de muchos políticos uruguayos

Miss Bolivia desató una polémica en el país vecino

Durante un recital que brindó en la ciudad uruguaya de Minas, Miss Bolivia se manifestó en contra de un proyecto ley que pronto se votará en el país vecino, y su opinión generó un gran revuelo.

El próximo 27 de octubre, como sucederá en la Argentina, en Uruguay se realizarán elecciones presidenciales y, en ese contexto, se votará una iniciativa de reforma constitucional denominada "Vivir sin miedo". Lo que se propone allí es un plan integral en contra de la inseguridad, que entre otras cosas propone que dos mil militares patrullen las calles. Esa idea generó voces a favor y en contra.

Y en festival Semana de Lavalleja, Miss Bolivia llevó adelante un show en el que se pronunció con respecto a ese proyecto. Previo a una canción, ella pidió un pañuelo rosa, símbolo de la oposición a ese plan, y expresó: "Esta canción se la voy a dedicar a todos los milicos y a toda la fucking policía que abusa del poder". Dicho eso, y mientras cantaba, alguien del público le alcanzó el pañuelo y ella agregó: "¿Qué pedimos? No a la reforma, lo digo como vecina. Yo soy Paz Ferreyra, esto es Miss Bolivia y a la gilada y a los milicos y al patriarcado y a la reforma, ni cabida". Inmediatamente la artista recibió aplausos, pero también abucheos.

Una de las primeras en manifestar de forma pública su repudio a las palabras de la cantante, fue la intendenta Adriana Peña, una política que está a favor del proyecto y cuya gestión fue la responsable de organizar el evento en el que se presentó Miss Bolivia. Entrevistada por un ciclo del Canal 12 de Uruguay, Peña dijo: "Fueron los cinco mil dólares peor gastados en mi vida. La rabia que me hizo agarrar esta mujer, ustedes no se imaginan. Me levanté y me fui. Ser argentina y venir a meterse en los temas internos y hacer política habla de la forma de ser. Me parece bien que se hable de la no violencia contra la familia, los hijos, de la no violencia contra la sociedad, pero esta mujer incita a la violencia".

El senador uruguayo Jorge Larrañaga, principal ideólogo de la iniciativa de reforma, también manifestó públicamente su descontento con las palabras de la artista, y en una entrevista a El País dijo: "No conoce la realidad uruguaya (.). La campaña "Vivir sin miedo" es en contra de los delincuentes, pero también es una lucha contra esa suerte de colonización cultural que pretende el Frente Amplio imponiendo su relato en las instituciones".