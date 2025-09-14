LA NACION

Premios Emmy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja

Este domingo, las celebrities marcaron tendencia en la 77ª entrega de los Premios Emmy, la ceremonia que reconoce a lo más destacado de la televisión norteamericana

Molly Gordon, Ben Stiller y Mona Kosar Abdi brillaron en la alfombra roja de los Emmy
Súper simpático como siempre, Ben Stiller saludó y bromeó ante los flashes. El actor eligió un elegante traje para esta gran fiesta de la televisión.FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Molly Gordon, la actriz de El Oso, lució un impactante diseño a rayas de Giorgo Armani.Jae C. Hong - Invision
Justine Lupe se animó a las transparencias con un sensual vestido íntegramente bordado en canutillos de Carolina Herrera.FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Shannon Murphy sorprendió con un auténtico Rodarte. Su estola de tul multicolor combinaba con las mariposas de su vestido.FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Alexa Marcano y Damian Marcano fueron unos de los primeros en llegar a la red carpet. Mientras que ella lució un sencillo diseño en colorado, el director se destacó por su boina tejida en rojo y amarillo.Richard Shotwell - Invision
Derek Hough fue uno de los más elegantes de la noche. El bailarín acompaño su traje con moño, mocasines y un prendedor de plata que resaltó ante los flashes. PATRICK T. FALLON - AFP
Como era de esperarse, el coréografo hizo algunos pasos de baile antes de entrar a la ceremonia.Jae C. Hong - Invision
Mona Kosar Abdi fue una de las más despampanantes de la red carpet. La periodista y actriz deslumbró con un glamoroso vestido en negro y plateado que se destacó por su escote corazón y su falda en capas.FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Shanina Shaik desfiló en un Carolina Herrera. El tajo profundo le aportó sensualidad a este diseño sofisticado. Richard Shotwell - Invision
Lucy Walsh eligió un diseño sin breteles en tono champagne para esta gran gala de la TV. PATRICK T. FALLON - AFP
Marc Bouwer fue el diseñador elegido por Haley Kalil para esta ocasión. La actriz también apostó por el color con este modelo de escote irregular y mini cola.FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bresha Webb brilló con este jugado vestido en azul metalizadoPATRICK T. FALLON - AFP
Otro que eligió un outfit en azul fue Cole Walliser. ¿Su sello personal? Su melena enrulada al naturalFRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Zuri Hall impactante en un vestido de Elio Abou Fayssal. El color y la originalidad de su escote se llevaron todas las miradas.PATRICK T. FALLON - AFP
Los presentadores de TV Nischelle Turner y Kevin Frazier posaron muy sonrientes ante la prensa.PATRICK T. FALLON - AFP
Un traje a cuadros en rosa fue la propuesta de Jeff Hiller para esta ceremonia. Sin dudas, no pasó desapercibido. Richard Shotwell - Invision
Krys Marshall fue otra de las que apostó por los tonos claros con esta creación de Sebastian Gunawan.Jae C. Hong - Invision
Gerran Howell marcó tendencia con un traje oversize. El actor lo combinó con una camisa y corbata en azul grisaceo. FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Black and white. La productora Jessica Rhoades realzó un clásico vestido negro con voluminosas mangas en blanco.FREDERIC J. BROWN - AFP
Otro de los que apostó por un clásico traje y corbata fue David McMillan. Richard Shotwell - Invision
Rhenzy Feliz descontracturó su look con un traje con estampas florales y una camisa en tonos pastel.FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Vestida por Marchesa, Shabana Azeez desfiló a tono con la red carpet. Jae C. Hong - Invision
Phaedra Parks lució sus curvas con un modelo strapless en color nude. Los canutillos la hicieron brillar con cada movimiento. Jae C. Hong - Invision
