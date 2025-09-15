La eufórica reacción de Cristin Milioti al ganar su primer Emmy

Cristin Milioti, la actriz norteamericana de 40 años conocida por sus trabajos en Broadway, en las series How I Met Your Mother, Black Mirror y Made for Love, y en las películas El Lobo de Wall Street y Palm Springs, sorprendió al público durante la última entrega de los Premios Emmy por la euforia y el desparpajo con el que se expresó durante su discurso de agradecimiento, un momento genuino en una ceremonia algo acartonada y aburrida.

Milioti se llevó el galardón a mejor protagonista en una miniserie por su descomunal interpretación de Sofia Falcone en El Pingüino (HBO Max), y no solo se trataba de su primera nominación a los Emmy, sino que además competía con actrices de la talla de Michelle Williams (Dying for Sex) y Cate Blanchett (Disclaimer).

La reacción de Cristin Milioti al ganar el Emmy

La inmediata reacción de Milioti cuando la anunciaron como ganadora fue emocionarse hasta las lágrimas. Al subirse al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, la actriz, algo alborotada, comenzó a desplegar un manuscrito mientras el actor Charlie Hunnam intentaba entregarle su estatuilla.

“Estoy profundamente agradecida...”, inició su discurso, pero enseguida lo interrumpió para hacer una simpática aclaración. “Lo siento, escribí esto en el reverso de unas notas que tomé en terapia el otro día, así que no miren la parte de atrás”, confesó con una risa nerviosa.

“Amé hacer este show e interpretar a Sofia. Es muy difícil comprender el sentido de estar vivo ahora mismo en este mundo, así que estoy profundamente agradecida por los momentos positivos”, reflexionó la actriz. “Haber hecho este proyecto con nuestro increíble elenco y equipo, y haber podido encarnar a esta mujer fue muy positivo para mí. A pesar de ser [un personaje] espeluznante, interpretarla fue como volar”.

Ataviada en un vestido rojo hecho a medida por Danielle Frankel, la actriz se llevó todos los aplausos del público al recibir su galardón VALERIE MACON� - AFP�

Fue entonces que Milioti se percató del poco tiempo que le quedaba para hablar. “Oh, Dios mío, ¿están bromeando? Wow, está bien, esto realmente se acelera", dijo con total sinceridad al observar el cronómetro del teleprompter, lo que la llevó a apresurar aún más su discurso.

“Quiero agradecer a mi increíble familia que está acá esta noche conmigo, gracias por apoyar a su extraña hija y por mostrarme películas que eran muy inapropiadas para mi edad”, señaló sobre sus padres al tiempo que hizo brotar las carcajadas del público presente.

“Quiero agradecer a mis amigos. Tengo los mejores amigos del mundo y son la razón por la que sigo en pie y por la que he sobrevivido”, agregó, conmovida y al borde del llanto, en un tono más personal y serio.

Por último, reconoció a Lauren Le Franck, la guionista y showrunner de El Pingüino. “Ella es la razón por la que nuestro programa es tan especial”, concluyó, antes de enumerar rápidamente otros nombres involucrados en el proyecto, desde Colin Farrell, el protagonista de la serie, hasta los responsables de DC, HBO y sus representantes.

“¡Los amo y amo actuar!“, vociferó con los ojos cerrados antes de alzar el puño y terminar su discurso con un alarido triunfal.

La actriz posa con su premio Emmy a mejor actriz protagonista en una miniserie FREDERIC J. BROWN� - AFP�

Cómo es el papel de Cristin Milioti en El Pingüino

El spin off de Batman(2022) arranca una semana después del final de la película protagoniza por Robert Pattinson. Tras el asesinato del líder de la mafia local, Carmine Falcone, el bajo mundo de Ciudad Gótica definirá la sucesión con una guerra sin cuartel. El aspirante a ocupar ese trono vacante es Oz Cobb, matón de poca monta a quien todos llaman, despectivamente, El pingüino.

Cristin Milioti como Sofia Falcone en El Pingüino, la miniserie de HBO que funciona como spin-off de la película Batman (2022), dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson Macall Polay - MAX

Cristin Milioti encarna la incorporación más importante y compleja de este enclave batmaniano: Sofia Falcone. Contrafigura del protagonista de la serie (Colin Farrell), Sofia es la hija del difunto capomafia, tiene un pasado como la insensible asesina conocida como Verdugo y acaba de ser externada del asilo Arkham. Llega a Gótica con serias intenciones de reclamar su herencia y se perfila como posible interés romántico del Pingüino. Y como si todo esto fuera poco, porta un estado de permanente inestabilidad emocional que hace quedar a Harley Quinn como una aplicada colegiala.

"No sabíamos que Cristin podía llegar a una profundidad tan abismal en su composición. Lo suyo es realmente extraordinario", dijo Matt Reeves sobre la actriz Macall Polay - MAX

“Quedamos realmente impresionados con Cristin”, contó a LA NACION el productor Matt Reeves, director de la película predecesora a la serie. “Ella llegó al proyecto sin conocer las características del personaje creado por Jeph Loeb y Tim Sale en el cómic Batman: El largo Halloween (1996); y terminó tomando decisiones muy acertadas sobre la forma en que debía explorar su psicología y su comportamiento físico. Su trabajo es muy especial, sobre todo en el cuarto episodio de la serie, donde profundizamos en la historia personal de Sofia. No sabíamos que Cristin podía llegar a una profundidad tan abismal en su composición. Lo suyo es realmente extraordinario”.