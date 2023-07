Premios Martín Fierro 2023: cómo serán los looks de las famosas y a qué diseñadores eligieron

escuchar

Hace semanas que actrices, actores, conductoras, conductores y mediáticos se preparan para brillar en los premios Martín Fierro, la gran fiesta de la televisión . Se hizo desear, pero la cita es el 9 de julio próximo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y se verá por Telefe con la conducción de Santiago Del Moro, que estará acompañado por distintas figuras a lo largo de la noche. LA NACION conversó con algunos de los diseñadores que visten a las celebrities para conocer algunos detalles de sus looks.

Edgardo Cotón y Mario Vidal son los Iara, que visten a Mirtha Legrand desde hace más de treinta años. En esta ocasión, además, lo harán con Cristina Pérez y Susana Roccasalvo. “Siempre presentamos tres o cuatro ideas y sobre eso charlamos con cada una para llegar a un acuerdo. Ellas no imponen nada, sino que consensuamos a partir de nuestras propuestas. A veces hay cambios y otras no, aunque generalmente no los hay. A veces elijen el color, también. Por ejemplo, Susana ya tenía pensando un color y una propuesta de material y nosotros trabajamos sobre eso. Yo creo que nos elijen porque somos prolijos y podemos consensuar, no imponemos y sabemos escuchamos. Van a estar las tres muy lindas, cada una en su estilo porque son tres mujeres totalmente diferentes”, explica Cotón.

El look que eligió Mirtha Legrand el año pasado para decir presente en los Martín Fierro Gerardo Viercovich - LA NACION

Claudio Cosano viste a Teté Coustarot, Mica Viciconte, Soledad Larghi, y Lara Piro, esposa de Rodolfo Barilli. El diseñador, que hace poco hizo su desfile Claudio Cosano El Cairo, utilizó prendas de esa colección que van a lucir todas ellas en la noche de la entrega de los premios. “Colores metálicos como el oro y plata estarán presentes, así como el clásico y elegante negro. Los géneros preferidos son el micro paillette, tan de tendencia en estos días, así como las redes y tules de diseños búlgaros que son un ‘must’ esta temporada. Las faldas transparentes y las faldas armadas son las elegidas para vestir a las famosas. En la red carpet va a haber mucho glamour, brillo y sensualidad. Los accesorios, las joyas, el calzado y el ‘clucht’ van a resaltar aún más los diseños en función de la personalidad de cada famosa. El diseño de Teté Coustarot va a realzar su clásica elegancia , y el de Mica Viciconte se va a destacar por su sensualidad. Para Soledad Larghi habrá glamour hollywoodense, así como sensualidad para Lara Piro flamante esposa de Rodolfo Barilli. En la red carpet desfilarán con auténticos Cosanos”, detalló el diseñador.

Gabriel Lage viste a las periodistas Belén Ludueña y Carolina Amoroso. “A Carolina la visto hace algunos años; es una persona increíble, y me encanta. Nunca visto a más de dos personas para un evento como los Martín Fierro. Ambas van con dos piezas de colección 2024, o sea, con un estreno absoluto. Son prendas con diferentes características de trabajo artesanal, pensadas especialmente para ellas. En el caso de Belén, va a lucir una pieza muy especial que tiene seis meses de trabajo”, le explicó Lage a LA NACION. “Participar mostrando moda en los premios Martín Fierro siempre es estimulante, ya que es la más importante alfombra roja del año en la Argentina. Tenemos el enorme placer de ser siempre elegidos por cada una de las figuras que a través de los años hemos vestido para este relevante evento, como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Pampita Ardohain, Carla Peterson, Marcela Kloosterboer, Paula Chavez, Betiana Blum, entre otras, y con todas hemos tenido una cálida relación. No hay exclusividad con ninguna porque es lógico que puedan vestirse con otros de nuestros colegas, así deber ser, para exponer toda la moda que se hace en el país. Belén Ludueña y Carolina Amoroso son dos bellas mujeres, súper encantadoras, a quienes da mucho placer vestir porque si bien tienen perfectamente claro lo que les gusta y con lo que se llevan bien en moda, se dejan asesorar y hacemos un trabajo en equipo”.

Cristina Pérez el año pasado optó por un modelo del diseñador argentino radicado en los Estados Unidos, Gustavo Cadile Gerardo Viercovich - LA NACION

Nuria Bueno viste a Karina Mazzoco, Carla Conte y la nutricionista Romina Pereiro. “Trabajamos a medida y cada diseño es personalizado y se realiza casi en su totalidad a mano. Y lo que eligen está siempre dentro de su propio estilo. Trabajamos el diseño pensando en quién lo lleva. Nos especializamos en estructuras y en todo lo que tiene que ver con los acabados de alta costura. Lo que van a lucir es pura tendencia, transparencias, géneros lisos o con brillos, siempre pensando en un look que esté acorde al evento. Las tres se dejan asesorar y se entregan. A Romina la visto por primera vez, en cambio a Karina la vestí en varias oportunidades; confían plenamente en mí para la realización porque saben que estoy en cada detalle. Además, el vestido lo confecciono yo, tanto la estructura como los bordados y demás. Podemos tomar decisiones durante el proceso también y el trabajo se hace en forma integral con su styling, que en este caso son Caro Marafioti y Celina Gómez Balcarce. Trabajamos cien por ciento en equipo”, remarcó Bueno.

Fabián Zitta viste a Verónica Lozano, nominada en dos ternas. “Estamos trabajando en un vestido de alta costura moderno totalmente realizado únicamente para ella. Es un vestido de corte lencero y dramático que destaca su figura con un sello muy fuerte de nuestro trabajo como estilo de la grifa. Decidimos vestir solo a una celebrity por evento porque es una gran responsabilidad y un trabajo minucioso donde dos modistas están trabajando sobre el vestido desde hace semanas”, cuenta. Y además la estilista Anita Korman, agregó: “Es un gran desafío trabajar con Vero porque tiene una imagen impecable, y sentía que tenía que romper con lo que venía haciendo antes para mostrar mi impronta también. Ella eligió al diseñador, tuvieron una primera charla y cuando me sumé al equipo les pedí poder hacer borrón y cuenta nueva para ir por un camino que también me represente, así que los dos estuvieron de acuerdo y va a salir algo mágico. Fabián es excelente, impecable, trabaja mucho las telas generando texturas nuevas visuales y táctiles, por lo que sus prendas tienen un valor agregado. Es innovador, moderno, canchero y muy fino. Va a lucir joyas de Simonetta Orsini, zapatos de La chica de los stilettos y make up de Fabi Pereyra, y pelo de Cris Cagnina. Y se suma Millie Bressi que es mi socia, y armamos un lindo equipo que ojalá se sostenga en el tiempo”.

El despampanante look de Susana Giménez, en 2022 ADRIAN DIAZ BERNINI - Telefé

La productora de moda Victoria Miranda se hizo cargo del look de Marcela Tinyare que eligió a la diseñadora Min Agostini, y Agustina Cherri a Pablo Ramírez. “Son colores oscuros, de grandes diseñadores, joyería de alta gama y todas van a ir de largo, excepto Muna Pauls”, detalló.

Jorge Rey viste a Yanina Latorre, Violeta Urtizberea y la periodista China Ansa. “Organizamos los outfit con tiempo porque si vibramos en la misma sintonía todo es mucho más fluído. Quien busca un vestido de Jorge Rey sabe que será algo voluminoso, con brillo, textura, un concepto. Un look, además, no es solamente un vestido sino también el calzado, el accesorio, el peinado, el make up; un 360 al que le doy mucho foco. Van a estar muy lindas, con vestidos muy red carpet que van a lucir en nuestros Martín Fierro y un 9 de julio”.

Los Gran hermano también se meten en los Martín Fierro: Julieta Poggio va a lucir una prenda de Verónica De La Canal, Daniela Celis una de Claudio Cosano, y Lucila “La Tora” Villar se vestirá con una de Santiago Artemis. Además esa noche van a compartir mesa con Nacho Castañares, Walter “Alfa” Santiago y Marcos Ginocchio.