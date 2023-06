Martín Fierro 2023: llamativas ausencias, ternas forzadas y qué dijeron los nominados

escuchar

Se repite todos los años, ya es como una tradición: tras el anuncio de las nominaciones a los Martín Fierro viene el análisis de los ternados y surgen las críticas, las primeras polémicas y los enojos. Aunque, por supuesto, también están los que se alegran por competir por una estatuilla y los que felicitan a los nominados. A lo largo del tiempo, estos premios -así como la industria que celebran- han bajado de categoría y han ido perdiendo brillo, pero es la ceremonia que supimos conseguir y es la cita que suele contar con un gran número de destacadas figuras del mundo del espectáculo, porque si hay algo que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) busca es tener a grandes nombres entre su larga lista de candidatos.

La ceremonia este año la conducirá por primera vez Santiago del Moro , se realizará el próximo 9 de julio en hotel Hilton y, como pasó en 2022, será transmitida por Telefe. Esta mañana, en su programa de radio en La 100, el conductor mostró su felicidad por este nuevo rol que tendrá y ya se probó los dos diseños que lucirá esa noche. Además es un firme candidato a alzarse con varias estatuillas, ya que Gran Hermano aparece en varios rubros, incluso suena como el elegido a llevarse el Martín Fierro de Oro. “Estoy muy feliz y muy ansioso” , expresó antes de sumarse con su equipo a las voces a favor y en contra de estos premios.

Cómo se conforman las ternas

APTRA tiene alrededor de 100 miembros, quienes fueron a votar las distintas categorías y sus respectivos nominados; los nombres y programas que lograron la mayor cantidad de votos son los que finalmente terminan en la lista definitiva y si hay empate van los dos, por eso en algunas categorías hay tres nominados, en otras cuatro y hasta cinco.

Para no olvidarse de nadie, hay “una ayuda memoria” y así nadie pierde de vista un posible candidato a la hora de hacer la lista de nominados. Además, si alguien detecta que falta un nombre, lo puede sugerir e inmediatamente se vuelve una figura o programa elegible por el resto de los miembros; después dependerá de los votos que recibe cada uno. Eso sí: el miembro de APTRA que no vota en esta primera instancia de nominaciones, después no puede elegir quién debería ganar. O sea, sí o sí tiene que votar en las dos instancias, sino pierde esa posibilidad.

Por otro lado, la duda que siempre surge es qué votan los que votan: ¿Calidad o van por el reconocimiento de los programa más exitosos? La respuesta es simple en principio: cada miembro vota según su parecer y gusto.

La larga lista de nominados de los Martín Fierro celebra este año a lo mejor de la televisión 2022. Con una lectura de las nominaciones se puede ver ternas llamativas, conductores olvidados, programas muy criticados con posiblidad de llevarse un galardón y categorías que otros años fueron estrella y ahora desaparecieron... Sin lugar a duda, entre los candidatos hay para todos los gustos y hay también para dejar a varias figuras contentas y otras no tanto. Y por esto, las repercusiones poco tardaron en llegar.

El canal que más nominaciones logró fue Telefe con 45, detrás quedó eltrece con 22, luego se ubicó América y la TV Pública con 15 y en último lugar, el nueve, con 14.

Llamativas ausencias: ¿Y Barassi? ¿Y Tinelli?

Darío Barassi no quedó entre los candidatos a mejor conductor eltrece

El año pasado Darío Barassi sufrió infinitamente porque no se llevó el premio revelación por su rol como conductor al frente de 100 argentinos dicen. Y este año se descontaba su presencia en la categoría de “mejor conductor”, ya que se convirtió en una figura fuerte de la pantalla chica y particularmente de eltrece. Pero, para sorpresa de todos, su nombre no aparece entre los cinco nominados: Santiago del Moro, Guido Kaczka, Ángel de Brito, Coco Silly y Marley.

Por otro lado, el programa de Barassi el año pasado competía en la terna “mejor programa de entretenimiento (conocimiento)”, pero este año APTRA lo sumó en la categoría “programa de entretenimiento (juegos)”. ¿Qué cambió? Solo ellos lo saben...

En el caso de Marcelo Tinelli, se sabe que 2022 no fue un buen año para él y APTRA no solo no consideró que merecía estar en la categoría mejor conductor sino que tampoco nominó a su programa Canta conmigo ahora en la terma producción integral, pese al gran despliegue que significó este formato para su productora. El “amor-odio” de Tinelli con APTRA es de larga data, así que tampoco se esperaba alguna atención especial para la exfigura de eltrece y mucho menos cuando él ya anunció que no estará presente en la ceremonia porque estará de viaje.

La primera vez de Ángel de Brito

Ángel de Brito está nominado por primera vez como mejor conductor, y si bien se alegró por formar parte de esta competitiva categoría también cree que es muy posible que se vaya con las manos vacías. “Pongámonos contentos ahora porque no lo vamos a ganar”, dijo anoche en su programa LAM. Ese plural que usó es porque además está nominada Yanina Latorre como mejor panelista y su director, Lucas Arecco, aunque en el caso de ellos dos sí consideran tener chances de llevarse una estatuilla.

Luego de recibir las felicitaciones de sus angelitas, estas le preguntaron por qué creía que no lo iba a ganar y él les respondió que competía con los dos mejores de la televisión actual: Del Moro y Guido Kaczka. En tanto Latorre, tomó la palabra y le remarcó: “Estar entre los mejores te hace el mejor”.

Sorpresas y una candidata que quiere ganar

Georgina Barbarossa está atravesando con su programa, A la Barbarossa, una buena estapa televisiva y no duda en mostrar su deseo de llevarse le estatuilla (Fuente: Instagram/@geobarbarossa)

En el rubro mejor conductora femenina compiten por la estatuilla Verónica Lozano, Pampita Ardohain (por El hotel de los famosos), Georgina Barbarossa (por A la Barbarossa) y Mirtha Legrand (por La noche de Mirtha). La que ya empezó a hacer campaña para quedarse con la estatuilla es Barbarossa, quien esta mañana en su programa no sólo remarcó que quiere ganar sino que además les habló al resto de sus competidoras para demostrarle por qué ella se merece llevarse el premio a su casa.

Ternas diferentes

El año pasado estaba la categoría mejor jurado, este año ni figura entre las posiblidades .

Por otro lado, Gran Hermano compite como si fuera dos programas: por un lado como reality y por el otro, los debates. Y es gracias a estos últimos que Sol Pérez consiguió su primera nominación de la mano del rubro mejor panelista. Otra figura que se mostró muy emocionada al conocer esta distinción que le hizo APTRA. “Voy a llorar. La verdad que fue un trabajo que le di todo”, expresó después de que dieran a conocer su nombre Vero Lozano y Luis Ventura, en Cortá por Lozano, donde se hizo oficial el anuncio de los ternados ayer. Además son pocas las figuras que están en esta terna: Yanina Latorre, Mariel Di Lenarda [por su desempeño en Nosotros a la mañana] y ella.

Al ser el mundo del panelismo tan grande y amplio es llamativo que solo tres nombres hayan quedado en la lista final, algo que fue remarcado por cada uno de los programas televisivos que trató el tema de los Martín Fierro. “El rubro de panelistas es chiquito”, señaló De Brito y Latorre a su vez aseguró que debería haber sido una categoría de cinco integrantes.

Candidatos forzados

El primero de nosotros consiguió 13 nominaciones

Una de las mayores críticas que se hacen en el último tiempo es la falta de ficción en la pantalla chica y los nominados de ficción de este año así lo demuestran . La mayoría de las principales ternas de este rubro quedaron en manos de la ficción El primero de nosotros y después de la galera surgieron El hincha y Supernova (esta última casi parece que está puesta para que Nancy Dupláa vaya a la fiesta). Así como la participación en este rubro de la novela de Polka La 1-5/18, que en realidad fue nominada principalmente a estos premios el año pasado.

Todos los noticieros menos uno

Dominique Metzger, nominada Instagram: @domimetz

Otra de las ausencias que hizo bastante ruido es la de Telenoche en la categoría mejor noticiero nocturno, aunque sí logró colarse en la terna mejor labor periodística femenina Dominique Metzger Si bien 2022 fue un año difícil para este noticiero e incluso eso llevó a que perdiera a su dupla conductora, Diego Leuco y Luciana Geuna, este informativo siempre fue considerado por APTRA.

Juana sí, Mirtha no

En la categoría mejor programa de interés general figura Almorzando con Juana, pero no La noche de Mirtha, que podría decirse que son dos programas primos hermanos, lo que hace llamativo que uno consiga estar en la terna y el otro no. Además, a Mirtha la nominaron como mejor conductora, lo que genera mayor desconcierto. Pero nada de esto asombró a Marcela Tinayre al analizar la lista de nominados y ponerse contenta por la inclusión de su hija y de su madre.

Además expresó en su programa, Polémica en el bar, que si de ella dependiera el Oro se lo debería llevar la ficción El primero de nosotros, aunque no pudo evitar escuchar voces en contra que le remarcaron que los números que hizo el año pasado Gran Hermano lo convierten en el firme candidato de la noche. Y otra vez surgió la pregunta: ¿Se vota calidad o rating?

La peña sí o la peña no...

Jey Mammon abriendo la Peña de Morfi. Captura de video Telefé

Después de un sinfín de versiones y comentarios, finalmente se dio a conocer que La peña de morfi sí figura en la categoría de mejor programa de música. Ahora la discusión es si invitarán a Jey Mammon a la fiesta y si eso pasa, si él acepta el convite o no. Más allá de esta realidad, este tema servirá para ocupar horas y horas televisivas y seguir sumando especulaciones.

¿Nominados de relleno?

El humor del programa de Flor Peña fue uno de los condimentos más criticados, incluso después del debut del primer envio le cambiaron el tono Captura de video

LPA fue un programa que Flor Peña aseguró que disfrutó hacer porque lo consideraba como un desafío para su carrera. Con un título picante y muchas ganas de llamar la atención llegó a la pantalla de América en su prime time, pero el resultado no solo no gustó a los televidentes sino tampoco a los críticos . Tras los primeros comentarios negativos, el ciclo intentó moderar su tono e ir en busca de su público, uno que nunca logró encontrar, y así como llegó se despidió. Sin embargo, APTRA consideró que debía estar presente entre los nominados, en los rubros mejor programa humorístico y en labor humorística por el trabajo que realizó Dan Breitman.

Revelación o pastiche

Wanda Nara y su paso por ¿Quién es la máscara? logró entusiasmar a los miembros de Aptra que consideraron que valía la pena nominarla

Esta categoría parece más una invitación a Wanda Nara a participar de la fiesta que otra cosa. Sí, la mediática figura está nominada como revelación por su desempeño como “investigadora” en el ciclo ¿Quién es la máscara? No es por desmerecerla a ella, pero tampoco es que se lució particularmente en este programa, que además fue un gran traspié para Telefe el año pasado. Una gran producción con Natalia Oreiro que no consiguió el rating esperado y tampoco cumplió con las expectativas.

Y Wanda compite en esta terna con Federico Bal por su debut como conductor del ciclo Resto del mundo y con la joven actriz Rocío Gómez Wlosko de la ficción El primero de nosotros, que interpretaba a la atribulada hija de Benjamín Vicuña. Hay tanta diferencia entre uno y otro candidato, que es difícil entender qué quisieron hacer con este rubro.