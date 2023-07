Martín Fierro 2023: una fiesta con algunas sorpresas y un invitado muy incómodo

escuchar

Una vez más se extenderá la alfombra roja de los Martín Fierro en el hotel Hilton de Puerto Madero para recibir a los nominados de las 36 categorías que este año la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) decidió premiar. El domingo, a las 19, Iván de Pineda y Sofía Martínez darán comienzo a la transmisión de Telefe, que dos horas más tarde pondrá en pantalla la ceremonia conducida por primera vez por Santiago del Moro.

Con dos cambios de looks pensados para esta gran noche de la televisión argentina, Del Moro se pondrá al frente de esta fiesta, que podría llegar a darle su máximo premio, el Martín Fierro de Oro , a Gran Hermano, aunque tiene un fuerte competidor agazapado detrás: la ficción El primero de nosotros, que en los papeles además tiene la mayor cantidad de nominaciones. Pero hasta llegar a este punto faltan vivir varias horas de transmisión, pensadas para seducir a los televidentes desde bien temprano.

Al término de La peña de morfi, Pía Shaw y Noe Antonelli se pondrán al frente de la antesala de la alfombra. Ambas periodistas serán las encargadas de recibir a las figuras que vayan temprano al hotel para vestirse para la gala, hablarán con ellas sobre las nominaciones e irán preparando el clima del día y generando expectativa.

Después de ellas vendrán De Pineda y Martínez, quienes no estarán solos para animar las dos horas de transmisión de la alfombra roja sino que contarán con la ayuda de Agustina Casanova y Robertito Funes Ugarte. Además Damián Betular y Vicky Xipolitakis se pasearán por las habitaciones de los famosos para mostrar toda su intimidad.

Si bien la fiesta este año se realiza en el mismo lugar que en 2022, la lista de invitados se redujo considerablemente: de 800 se pasaron a casi 600. En este simple número también se refleja la crisis que atraviesa el mundo audiovisual.

Susana Giménez dirá presente en la alfombra roja de los Martín Fierro igual que Mirtha Legrand Gerardo Viercovich

Ya confirmaron su presencia Susana Giménez, Mirtha Legrand y Adrián Suar mientras que Marcelo Tinelli, ya respondió que no podrá participar de la ceremonia porque estará de viaje (y tampoco tiene nada que festejar ya que tanto su figura como su programa del año pasado, Canta conmigo ahora, recibieron muy poco reconocimiento de parte de Aptra).

Además desfilarán por la alfombra roja los hermanitos Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Belén Villar, Daniela Celis y Walter “Alfa” Santiago; Georgina Barbarossa, Benjamín Vicuña [que es una de las figuras que subirá al escenario a entregar un Martín Fierro], Verónica Lozano, Guido Kaczka, Pampita Ardohain, Lizy Tagliani, Coco Sily, Ángel de Brito y Wanda Nara, entre otros.

Por otro lado, hay una figura que no pasará inadvertida y que seguramente se llevará todas las miradas: Jey Mammon. “El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder. Que me saluden si quieren y si no quieren, que no me saluden y si hablan por atrás, que hablen por atrás”, aseguró hace unos días en Intrusos. El conductor y músico formó parte hasta hace apenas unos meses de La peña de morfi [programa que está nominado] cuando tuvo que dar un paso al costado tras una denuncia por abuso.

El puntapié de la entrega de premios será un clip, que el conductor del reality estuvo grabando durante tres días y que promete que sorprenderá. “Estoy muy feliz y muy ansioso”, había dicho hace unos días Del Moro sobre su especial protagonismo en esta noche, que además puede coronarse con varios Martín Fierro, ya que no solo compite en el rubro mejor conductor sino también Gran Hermano figura en varias importantes ternas.

Alegrías, tristezas y enojos

Darío Barassi compite en esta edición de los Martín Fierro por el programa que condujo el año pasado, 100 argentinos dicen Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Como pasa todos los años, una vez que se dan a conocer los nominados surgen las primeras críticas y polémicas así como también están las figuras que lamentan que su nombre no esté en alguna categoría. Este año no fue la excepción y llamó la atención, por ejemplo, la ausencia de Darío Barassi en la categoría de mejor conductor o que el programa de Florencia Peña, LPA, haya conseguido estar ternado pese al mal desempeño que tuvo en pantalla o que el histórico Telenoche no esté en el rubro de mejor noticiero nocturno. Pero todo esto al presidente de Aptra, Luis Ventura, no lo preocupa porque sabe que es parte del juego. “Siempre hay polémica por las ternas porque el que se queda afuera patalea”, expresó hace unos días en un programa de radio.

Y si las ternas causan sentimientos encontrados, los ganadores aun más, así que esta noche seguramente dejará un tendal de caras de alegría y otras tantas de tristeza y enojo. A esta altura forma parte de la esencia de este premio ser querido, odiado y criticado por partes iguales.

La ceremonia, entre festejos y algunos recuerdos

Natalia Oreiro protagonizará uno de los momentos musicales de la noche, uno muy especial, el que recuerda a las figuras que se fueron en el último tiempo PATRICIO PIDAL/AFV

Conducir los Martín Fierro no es fácil, ya lo han dicho varias de las figuras que tuvieron esa misión, no sólo por lo extenso de la ceremonia sino también porque hay que ir navegando los tiempos, las ansiedades y el ruido de los comensales… Y estos desafíos afrontará Del Moro, aunque no estará solo frente a ellos, ya que habrá otros famosos encargados de subir al escenario a entregar premios. Además una de las ternas será presentada por Marley, que desde Colombia, grabó la presentación.

Asimismo hay tres momentos de la ceremonia que llamarán la atención –o eso buscan-: el homenaje que le harán a la Selección nacional de fútbol con la presencia del Chiqui Tapia y los dos números musicales que tendrá la velada, uno a cargo de Abel Pintos, quien subirá al escenario para interpretar el Himno Nacional, y el otro que protagonizará Natalia Oreiro, que prestará su voz para interpretar la canción “No es mi despedida” para recordar a todas las figuras que murieron en los últimos meses.

Un menú de cinco pasos

Una imagen de cómo estaban preparadas las mesas el año pasado Pablo Montagna - LA NACION

Después de desfilar por la alfombra roja, los nominados entrarán al Salón Pacífico del hotel, en donde esperarán que los ubiquen en sus respectivas mesas. El menú de la noche estará preparado por el chef Emiliano Sabino, que diseñó una carta especial de cinco pasos: un “snack” llamado “El bosque”, que se trata de un crocante de algarroba y queso de cabra, hongos confitados, trufa negra, remolacha lio, hierbas y flores de verano. Después disfrutarán de una entrada con una burratina artesanal acompañada de un cremoso de pesto, tartar de tomate y frutas con AOVE infusionado.

En tanto, el plato principal es una ternera braseada con un compacto de humita, texturas de maíz, cremoso de zanahoria-chocolate blanco y cebollín caramelizado. Luego será el turno de la parte dulce del menú: un cremoso de queso y chocolate blanco, compota de mango y crema montada de maracuyá, teja de chocolate con frambuesas y pistachos. Y por último, un petit four para acompañar el café, momento que coincidirá con las instancias finales de la ceremonia cuando finalmente se anuncie al gran ganador de la noche y se dé por terminada la fiesta de los Martín Fierro 2023.