Preocupación por la salud del actor Atilio Veronelli: sufrió una descompensación y se encuentra internado.

Este miércoles al mediodía, Nazarena Vélez sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una noticia que había conseguido alarmarla: su amigo Atilio Veronelli había sido internado en la Unidad Coronaria del Hospital Eva Perón de la localidad bonaerense de Merlo.

“Me desperté con un susto, pero estoy bien ahora porque sé que él está bien. Mi amigo, hermano, Atilio Veronelli está internado en el hospital Eva Perón, en Merlo”, explicó. Y continuó: “ Fue un susto importante, pero sé que está bien. Está en la Unidad Coronaria, con una pequeña insuficiencia cardíaca. Confío plenamente en todo el personal del hospital, que lo van a atender espectacularmente ”.

“Mañana [por hoy], si Dios quiere, voy a ir a visitarlo en el horario que corresponda. Ahora no puedo porque es al mediodía, de 12 a 12.30. Y confío también en él, que se va a poner muy bien”, indicó la actriz y productora.

Por la tarde, el periodista Santiago Cúneo, que trabaja junto al actor, de 62 años, en el programa 1+1 3, a su vez, recurrió este jueves a la medianoche a su cuenta de Twitter para dar precisiones sobre el estado de salud de su compañero. “ La situación de Atilio el día lunes era de inestabilidad. Le costaba respirar, se sentía mal, y estaba en un estado de obvia descompensación ”, informó.

“Yo llamé para que lo internen, yo tramité su posibilidad de ser atendido”, indicó en uno de los videos que le dedicó a la salud de su amigo. Y agregó: “Gracias a la buena voluntad de la intendenta de Merlo y a los compañeros de ese distrito, Atilio Veronelli encontró la posibilidad de ser atendido, porque no tiene obra social y está en una situación que requería un sinnúmero de análisis y de atención que puede derivar en la colocación de un stent”.

A su vez, Cúneo desmintió las noticias que comenzaron a correr por la tarde, y que indicaban que el actor, que cuenta con antecedentes cardíacos, había sufrido un nuevo infarto. “Necesitan aplicarle un cateterismo y saber bien cuál es la situación”, explicó. “No es cierto que haya tenido infartos. Por lo menos, no ahora, los ha tenido en el pasado. Ninguna característica ni patología parecida son las que llevaron a Atilio a la internación” , sumó.

“Usa su teléfono, habla conmigo diez veces por día... Atilio está bien cuidado, bien atendido, no necesita nada... Está en buen estado. Chatea, habla, se queja... O sea que está muy bien de salud porque eso es habitual en él”, bromeó. Y aventuró: “Después escribirá seguramente un libreto para el teatro contando cómo fue su aventura de estar varios días en una cama, cosa que no tolera”.

Por la noche, Vélez amplió el tema en LAM y brindó una versión distinta a la de Cúneo: “Recién me dejó un mensaje. Lamentablemente, está grave, está muy débil y asustado, porque no conoce al equipo que lo está tratando y no está ahí su médico... Pero yo confío mucho en los médicos y en que va a estar bien”.