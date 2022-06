El primero de nosotros: Flor Vigna enfrentó los rumores de celos por las escenas hot de Luciano Castro

Desde que iniciaron -o, más bien, blanquearon- su noviazgo en octubre del 2021, Luciano Castro y Flor Vigna lograron ocupar un lugar entre las parejas preferidas por la audiencia. Parte del cariño de sus fans se debe a que, tanto en las redes sociales como durante sus apariciones públicas, se nota a simple vista la química y complicidad que tienen. Sin embargo, cuando El primero de nosotros (Telefe) -novela en donde el actor interpreta a Nicolás, el hermano de Benjamín Vicuña- llegó a la pantalla chica, comenzaron a circular rumores sobre los posibles celos que la cantante podía sentir al verlo en escenas íntimas con otras mujeres. Lejos de escaparle al tema, ella salió a responder a las especulaciones de los fans.

Flor Vigna y Luciano Castro son una pareja muy querida por la audiencia instagram @florvigna

Tras una larga temporada dedicado al teatro, Luciano Castro regresó a la pantalla chica de la mano de una de las nuevas producciones de Telefe en conjunto con Paramount+. El primero de nosotros no solo cuenta con la presencia del aclamado actor argentino sino que, junto a él, hay otros grandes nombres de la espectáculo nacional como Benjamín Vicuña, Damián de Santo, Paola Krum, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi.

La historia gira en torno a un grupo de amigos cuya vida da un drástico giro cuando uno de ellos recibe el diagnóstico de una severa enfermedad. Dentro de esta compleja trama, la expareja de Sabrina Rojas se puso en los zapatos de Nicolás, el hermano de Benjamín Vicuña, y quien está en contra de las relaciones a largo plazo. Militante del amor libre y descontracturado al momento de vincularse, su personaje mantiene relaciones sexuales con varias mujeres.

Flor Vigna enfrentó las teorías de celos por el trabajo de Luciano Castro instagram @florivigna

Las repetidas escenas íntimas de Castro dispararon una gran duda entre los fans de la serie: ¿Qué opina Flor Vigna? Ella -como buena influencer- es muy activa en las redes sociales y, a su vez, mantiene un fluido ida y vuelta con sus millones de seguidores. Recientemente, decidió habilitar un espacio de preguntas y respuestas y, cuando alguien le dejó un mensaje sobre el tema, no evitó contestarla.

“¿Te da celos mirarlo a Luciano en el Primero de Nosotros?”, leía el texto enviado por un usuario de Instagram. “Para nada”, contestó la autora de “Uy!” sin pelos en la lengua. Y, para dejar en claro que no solo no siente celos sino que apoya todo lo que su novio haga, agregó: “Amo que la estén rompiendo tanto y verlos feliz. Le pusieron todo a ese proyecto”. Para acompañar su respuesta, compartió una foto en donde se la ve abrazada a un gigantesco cartel promocional de la novela.

Flor Vigna sorprendió al revelar qué es lo que más le gusta de Luciano Castro instagram @florivigna

A su vez, aprovechó para hablar sobre otros aspectos de su relación y respondió varios de los cuestionamientos sobre ese tema.

Entre los cientos de mensajes que recibió, uno de ellos le preguntaba sobre qué es lo que más le gusta de Luciano. Junto a un video en donde se ve al ex Valientes sentado en el teclado, tipeó: “Su juego. Puedo volar a cualquier lado con él. Me enseña mucho a disfrutar y animarme”. Completamente enamorada, finalizó: “Me hace reír a carcajadas y me da paz con la mirada”.