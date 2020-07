Priscilla Presley habla por primera vez tras la muerte de su nieto: "Son los días más oscuros de mi familia" Crédito: Instagram

El domingo 12 de julio la tragedia se metía de lleno con la familia que dejó Elvis Presley. Su nieto Benjamin, de 27 años, era encontrado muerto en su casa de Calabasas (al norte de California) a causa de un tiro autoinfligido. El dolor dejó desoladas a su madre, Lisa Marie Presley, única hija del rey del rock, a sus hermanas, Riley y las gemelas Harper y Finley, y por supuesto a su abuela, Priscilla Presley.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia había hecho declaraciones al respecto, más que a través de sus representantes. Pero 10 días después de la muerte de Benjamin, ha sido Priscilla Presley la primera en dar cuenta públicamente del dolor por el que está pasando la familia. A través de su perfil de Facebook, donde tiene más de 720 mil seguidores, Presley ha querido mandar un pequeño mensaje en el que queda claro, desde la primera frase, cómo están pasándolo: "Estos son algunos de los días más oscuros de mi familia".

"El shock por la pérdida de Ben ha sido devastador", escribe quien fue esposa de Elvis Presley. "Intentar poner las piezas en su sitio de todos los posibles porqués ha penetrado hasta el fondo de mi alma. Cada día que me levanto rezo porque sea mejor. Luego pienso en mi hija y en el dolor que está atravesando, ella, que es una gran madre".

Lisa Marie Presley junto a sus dos hijos, Riley y Benjamin Crédito: Grosby Group

Presley recuerda también en sus palabras que no solo ella y su hija están sufriendo, sino que el dolor por la pérdida del muchacho también afecta a todos los que le querían. Por ello piensa en "el padre de Ben, Danny, que está completamente perdido, porque Ben era su único hijo [varón]". También cita a las hermanas del joven, a la mayor, "Riley, tan cariñosa y tan unida a él"; y a las pequeñas, "Harper y Finley, que lo adoraban completamente". Además, Priscilla cita a un miembro poco conocido de la familia: Navarone Garibaldi, su segundo hijo, de 33 años y nacido de su relación con Marco Garibaldi. "Navarone, que está sufriendo profundamente con la pérdida y la muerte". "Descansa en paz, Benjamin, eras muy querido", finaliza su texto su abuela.

Priscilla Presley no es la única que ha querido homenajear a Benjamin. También Riley, su hermana, ha colgado media docena de imágenes de ambos viajando, paseando o abrazándose. Las ha acompañado con un sentido texto en su perfil de Instagram, en el que la actriz acumula 370 mil seguidores. "Las mañanas son lo más duro. Me olvido de que no estás. No puedo llorar por miedo a no poder parar nunca. Un dolor que es nuevo para mí. No hay palabras para ti, ángel es lo más cercano en lo que puedo pensar. Pura luz. Mi hermano bebé. Mejor amigo. Hombre salvaje. Intelectual. Testigo de mi vida. Alma gemela. Protector. Demasiado sensible para este mundo cruel", describe Keough.

La joven, de 31 años, también le lanza una serie de pedidos a su hermano menor: "Espero que me des la fuerza para soportar el inmenso agujero que has dejado en mi corazón. Espero que me des fuerza para comer. Espero que estés inmerso en amor. Espero que sientas mi amor. Espero que sientas a Dios. Tú eres Dios. No puedo creer que me hayas dejado, no tú, dulce Ben Ben. No hay nadie como tú. Imagino que esto es que se te rompa el corazón. Espero que volvamos a encontrarnos".