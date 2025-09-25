El momento en que Priscilla Presley descubrió que Lisa Marie había rematado gran parte de su herencia: “Devastada”

Priscilla Presley comparte una profunda reflexión sobre su vida y la de su fallecida hija, Lisa Marie Presley, en sus memorias, recientemente publicadas. La artista y empresaria relata los difíciles episodios que vivió tras la muerte de su esposo, Elvis Presley, y cuenta cómo enfrentó las malas decisiones financieras que afectaron a la familia.

En su libro Softly as I leave you: life after Elvis, la autora recuerda con dolor el momento en que su hija optó por vender el 85 por ciento de su herencia, que incluía la icónica mansión de Graceland, en el momento en que atravesaba una situación económica complicada. La cantante, fallecida en enero de 2023 a los 54 años, tomó la decisión cuando estaba prácticamente en la ruina.

Lisa Marie Presley falleció en enero de 2023, cuando tenía 54 años JASON MERRITT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La venta se concretó en agosto de 2005, en el marco de una operación que la empresaria define como una “mala decisión financiera”. Graceland -propiedad que el artista compró en 1957 y donde vivió hasta su muerte- y Elvis Presley Enterprises, la compañía encargada de administrar el legado artístico y comercial del cantante, han supuesto un flujo de ingresos fundamental para los herederos del Rey del Rock. “Me dejó devastada”, escribe la artista en la nueva publicación, cuyos fragmentos adelanta la revista People.

Lisa Marie había heredado su fortuna en 1993, tras la muerte de Elvis, pero, según Priscilla, no recibió un buen asesoramiento financiero. La relación entre madre e hija se volvió tensa por las diferencias entre ambas en relación a temas económicos que afectaban a la familia.

Graceland, la casa de Elvis Presley en Memphis, fue vendida en 2005

La hija del cantante conservó finalmente los terrenos y los efectos personales de su padre, pero renunció al control de la empresa. Sin embargo, lo que más le dolió a su madre fue perder lo que consideraba su “hogar emocional” y la conexión directa con el legado de quien fuera su esposo.

“Me rompió el corazón”, escribe Priscilla en el libro, donde comparte que la pérdida de control sobre la gestión de Graceland y los activos relacionados con Elvis le produjo un profundo dolor personal.

La empresaria había dedicado años al cuidado del legado de Elvis, llegó a abrir un anexo en Graceland [que hoy recibe más de 600.000 visitantes al año], y trabajó junto a Lisa Marie para organizar exposiciones de los objetos personales del artista, incluyendo sus discos de oro y premios obtenidos a lo largo de su carrera.

Lisa Marie Presley, en brazos de su madre y bajo la cálida mirada de su famoso padre, en febrero de 1968 Perry Aycock - AP

A lo largo de su vida, el fallecido cantante llegó a recibir 117 discos de oro, 67 de platino y 27 multiplatino por parte de la Recording Industry Association of America. Priscilla comparaba cada disco con una obra de arte, que impresionaba a los fans que visitaban la propiedad.

Tras la muerte de Lisa Marie y luego de una serie de pleitos, el inmueble pasó a través de un fideicomiso a sus hijas: Riley Keough y las gemelas Harper y Finley Lockwood. La finca sigue siendo un lugar emblemático para la familia y los fans de Elvis.

En Graceland descansan los restos del artista, sus padres Gladys y Vernon Presley, su abuela Minnie Mae Presley, Lisa Marie y su hijo Benjamin Keough, consolidando la propiedad como un espacio de memoria familiar.

Priscilla reflexiona en sus memorias sobre cómo ha enfrentado estas pérdidas y decisiones difíciles, combinando su labor como guardiana del legado de su exesposo con su papel de madre y abuela.

En diálogo con People, la empresaria también aborda el desgarrador momento que vivió ante la pérdida de su hija y relata el doloroso instante en que tuvo que desconectarla del soporte vital.

La artista describe cómo vivió las últimas horas de vida de la cantante antes de su fallecimiento a causa de una obstrucción del intestino delgado y señala que en ese momento comprendió que “el espíritu de Lisa Marie ya no estaba presente”.

Respecto a esos instantes finales, la actriz confiesa: “Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis. Me costó mucho aceptar su partida”.