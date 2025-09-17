Priscilla Presley, sobre el momento en que desconectaron a su hija del soporte vital: “Su espíritu no estaba ahí”

Priscilla Presley decidió hacer catarsis a través de sus nuevas memorias. El libro, titulado Softly, as I Leave You: Life After Elvis y que saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre, narra en primera persona cómo fue su vida después de la muerte de Elvis Presley, con quien estuvo casada hasta 1973. Además, relata el dolor que tuvo que afrontar tanto con la muerte de su nieto, Benjamin Keough, como de su hija, Lisa Marie.

Tras asegurar que la partida de la actriz aún sigue siendo muy dura para ella, la matriarca de la familia recordó cómo fueron sus últimas horas y el desgarrador momento en que tuvo que decidir por su vida. “Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis”, confesó Priscilla en una nota con la revista People donde anticipó parte de lo que será esta nueva autobiografía. “Me costó mucho aceptar la partida de Lisa”, expresó dos años después de aquella terrible pérdida que como madre tuvo que afrontar.

Priscilla Presley y Lisa Marie, la única hija que tuvo junto a Elvis Presley. TIM SLOAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de 2023 a causa de una obstrucción del intestino delgado que se desarrolló tras una cirugía bariátrica a la que se había sometido años antes. Su exesposo y padre de sus hijos, Danny Keough, fue quien la encontró inconsciente en su casa y la llevó al hospital. “Estuvimos allí todo el día. Lisa no respiraba, así que estaba conectada al respirador. Durante horas estuvimos esperando, deseando y rezando hasta que llegó el médico y dijo: ‘Priscilla, lo siento mucho, se ha ido’. Simplemente no podíamos creerlo, no queríamos creerlo. Fue duro para todos, y todavía lo es”, recordó angustiada.

La publicación estadounidense mostró un anticipo de lo que serán estas memorias que muestran a una Priscilla vulnerable y sensible. Es que, a lo largo de esas páginas, la actriz y empresaria contará con lujo de detalles cómo fueron esas últimas horas de su hija. “Supe desde el primer momento que entré en la habitación de Lisa en el hospital que ya se había ido. Estaba conectada a una máquina que respiraba por ella y tenía latidos cardíacos. Había poca actividad cerebral. Su espíritu, siempre tan vital, no estaba allí. Riley nos contó más tarde que, mientras aún estaba en el vuelo, sintió el fallecimiento de su madre. Pero ninguno de nosotros estaba listo para rendirse todavía”, relata en una primera parte.

Priscilla, el día de su boda con Elvis Presley en Las Vegas. La pareja se casó en 1967 y se divorció en 1973. Bettmann - Bettmann

Mientras el resto de la familia entraba y salía, Priscilla y Danny prefirieron quedarse a su lado, “agarrándole las manos, acariciándole la cara” y diciéndole cuanto la querían. “En algún momento, recuerdo que una enfermera me llevó a otra habitación, donde mi prima Ivy se adelantó para recibirme. La enfermera le dijo que se asegurara de que yo comiera y bebiera algo. Mi prima me tomó del brazo, pero entonces oímos una alarma de emergencia en la habitación de Lisa. Era un código azul: el corazón de Lisa se había parado. Mientras regresaba con mi hija, la enfermera detuvo a Ivy y le susurró: ‘Ven con nosotras. Necesito que te pares justo detrás de ella. Se va a caer y tendrás que sujetarla’”, rememoró con sumo detalle.

Es que Priscilla estaba por recibir una de las peores noticias de su vida. “Lo siguiente que recuerdo es al médico hablándome. Me preguntó qué quería que hiciera. Habían reiniciado el corazón de Lisa, pero no había garantía de que siguiera latiendo. Le pregunté al médico: ‘¿Qué vida tendrá si la mantenemos conectada a esa máquina?. Me miró con compasión y negó con la cabeza. ‘No tengo ninguna calidad de vida’, dijo”, contó la viuda de Elvis Presley con una notable tristeza.

Priscilla Presley dando un discurso durante el funeral de su hija Lisa Marie Presley en la mansión de Graceland, en Memphis. Patrick Lantrip - Daily Memphian

Y fue entonces que la empresaria tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. “Pensé en mi chica, mi chica salvaje, rebelde y apasionada, que yacía en estado vegetativo por el resto de su vida. Dije lo que tenía que decir: ‘Desconéctela de la máquina, doctor’. Mi voz era apenas un susurro. La enfermera empezó a desconectar el aparato que mantenía el pecho de Lisa subiendo y bajando. Miré a Danny y le dije: ‘Tenemos que avisarles, Danny. Para que puedan despedirse’”, reveló quién inmediatamente se desmayó.

“Fue insoportable. Empecé a sollozar. No recuerdo haberme caído. Sé que Ivy me atrapó. Después de eso, todo se volvió oscuro. No puedo recordarlo. No quiero recordarlo”, agregó conmovida.

Priscilla junto a su hijo Navarone Garibaldi, fruto de su relación con Marco Garibaldi, con quien tuvo una relación de 1984 a 2006 Getty Images

En sus memorias, Priscilla no solo relata este momento tan devastador sino que también se detiene en el duelo que atravesó tras el suicidio de su nieto, Benjamin (hijo de Lisa Marie y Danny, y hermano de la actriz Riley Keough), en 2020. A su vez, repasa cómo fue la lucha que transitó con su hijo Navarone (a quien comparte con su ex Marco Garibaldi) para recuperarlo de su adicción a las drogas. “No ha sido nada fácil, pero hay que encontrar la fuerza”, le dijo a People.

La actriz e hija de Lisa Marie, Riley Keough, junto a su abuela Priscilla Presley en los Emmy de 2023. ROBYN BECK - AFP

Esa fuerza es la que hoy en día la mantiene de pie. Su hijo músico (que según sus propias palabras está en un buen momento), su nieta Riley Keough y sus bisnietos (una niña de 3 y un bebé de meses que la actriz tuvo con su marido Ben Smith-Petersen) son su gran motor. “Eso es lo que me hace feliz: saber que a todos les va bien”, concluyó.