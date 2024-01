escuchar

Después de una jornada nubosa y de mucho viento, el sol salió de nuevo, radiante, para que todos los que decidieron pasar los primeros días del año en Punta del Este pudieran volver a disfrutar de la playa y el mar. Por eso, algunas de las celebridades aprovecharon para pasar buenos momentos en los paradores más exclusivos en buena compañía.

Uno de los que eligió pasar la tarde con amigos fue Nicolás Furtado. El actor uruguayo, que ya no se encuentra en pareja con su colega española Ester Expósito, se mostró muy alegre junto a su grupo, disfrutó de largas charlas bajo el sol y de una caminata de soltero a la orilla del mar.

La última vez que Furtado, de 35 años, y Expósito, de 23, aparecieron públicamente fue a fines de septiembre pasado, durante la avant premier de Perdidos en la noche, en París, Francia. El uruguayo y la española posaron ante los flashes sonriente y con un sinfín de gestos de amor entre ambos.

Nicolás Furtado disfrutando de la playa con amigos en Punta del Este RS Fotos

El actor de El marginal se mostró muy relajado, recientemente separado de la española Ester Expósito RS Fotos

Un amigo ayudó a Furtado a limpiarse la arena del cuerpo RS Fotos

Un año atrás, Furtado había sido fotografiado en Punta del Este junto a Espósito RS Fotos

Este año, Furtado será parte del elenco de Bandidos, una de las grandes apuestas de Netflix RS Fotos

El actor rodó gran parte de esa producción en el Caribe mexicano, con Expósito como compañera de elenco RS Fotos

Emilia Attias y su esposo, el Turco Naim también caminaron este miércoles por la playa y se encontraron con un grupo de amigos en un parador de Playa Brava. Lejos de esconderse de los paparazzi, al notar su presencia, se mostraron muy sonrientes y saludaron a las cámaras.

La pareja, que se conoció grabando una cámara oculta de Videomatch, hace 18 años, y si bien no se trató de un flechazo, tuvieron química y empezaron a frecuentarse, se hicieron amigos y se enamoraron. En total, se casaron tres veces. La primera vez fue en diciembre del 2009, en Arraial D’Ajuda, al norte de Brasil, donde vive el hermano de Sibara. Fue una ceremonia íntima en la iglesia de Nossa Senhora d’Ajuda, con una fiesta para la familia y los amigos cercanos. En esa fecha también celebraron la segunda boda, pero esta vez en la playa, bajo el rito Umbanda, con ofrendas de velas, flores, cartas y comida, todo en una pequeña barca y en honor a Iemanjá, la diosa del mar. La tercera boda fue unos días después, en Buenos Aires, por civil y con una fiesta para 200 invitados. Ambos son padres de Gina, de siete años.

Emilia Attías y el Turco Naim, enamorados como el primer día RS Fotos

Al descubrir a los fotógrafos, los actores se mostraron muy simpáticos RS Fotos

Attías y Naim se conocieron durante la grabación de una cámara oculta de Videomatch, hace 18 años RS Fotos

Los actores son padres de Gina, de 7 años RS Fotos

Naim y Attias se casaron en tres oportunidades RS Fotos

La pareja disfrutó del buen tiempo en un parador RS Fotos

Mientras ella eligió una musculosa blanca y una pollera negra, él optó por un traje de baño azul y un suéter a tono RS Fotos

Attías y Naim se encontraron con amigos al llegar al parador RS Fotos

Martín Seefeld, a su vez, aprovechó el buen clima para dedicarse junto a familiares y amigos a un clásico playero: el tejo. El actor de Los Simuladores se mostró muy concentrado en un largo campeonato al que le dedicó buena parte de su tarde.

“Soy muy deportista de toda la vida. Amo el deporte y el Hindú Club fue mi casa, me formó en un montón de aspectos. Para mí, el deporte es una forma de vida. Me dio amigos, me dio salud, me educó”, le contó el actor a LA NACION hace un tiempo. Y explicó: “El deporte y la actuación me generan la misma sensación, la misma satisfacción. Ambos tienen que ver con el equilibrio emocional: en cómo te paras para enfrentar los desafíos. Enfrentás un personaje de una forma parecida a cómo se enfrenta un partido. Un deportista a la hora de enfrentarse a un compromiso, a un partido importante, lo que vive es parecido a lo que vive un actor cuando se tiene que enfrentar a un gran personaje o a una escena importante. Los dos necesitan de un gran equipo”.

Martin Seefeld participó de un campeonato de tejo en Punta del Este RS Fotos

Muy concentrado, el actor puso a prueba su habilidad para el deporte playero por excelencia RS Fotos

Seefeld es otra de las celebridades locales que suele recibir el año en la costa uruguaya RS Fotos

Seefeld demostró su habilidad para el tejo en un campeonato playero RS Fotos

Este año, el actor se embarcaría en la filmación de la película que marcará el regreso de Los Simuladores RS Fotos

Pese a que no hay demasiada información al respecto, el regreso del equipo conformado por Seefeld, Federico D'Elía, Alejandro Fiore y Diego Peretti se reunirá bajo las órdenes de Damián Szifrón RS Fotos

Martin Seefeld, de muy buen humor bajo el sol de Punta del Este RS Fotos

