La revelación de Ana Rosenfeld sobre Mauro Icardi: el polémico pedido que hizo por sus hijas

A más de cinco años del recordado WandaGate, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece estar lejos de llegar a su fin y suma nuevos capítulos marcados por disputas legales y cruces públicos. Mientras la relación entre ambos continúa atravesando momentos de tensión, se conoció la declaración que habría realizado María Eugenia “China” Suárez en Turquía a favor de Icardi, con el objetivo de respaldar su pedido para reencontrarse con las niñas en Estambul. Además, Ana Rosenfeld reveló un inesperado detalle sobre el particular planteo que el delantero habría hecho para poder estar nuevamente con sus hijas en territorio turco.

En diálogo con LAM (América TV), Ana Rosenfeld reveló nuevos detalles sobre la demanda que Mauro Icardi habría iniciado contra Wanda Nara vinculada a la restitución internacional de sus hijas. Según explicó la abogada, el pedido del futbolista no apuntaba únicamente a lograr el regreso de las niñas, sino a obtener directamente su tutela. “Mauro Icardi, en su momento, inició una demanda pidiendo tener a las nenas bajo su cuidado personal, solo, sin Wanda, con la China”, señaló, dando a entender que el delantero buscaba convivir con sus hijas en un nuevo esquema familiar junto a la China Suárez.

Nuevo capítulo del WandaGate: Mauro Icardi habría pedido la tutela de sus hijas junto a la China Suárez

Por otro lado, Rosenfeld también se refirió a la declaración que habría realizado la actriz en Turquía y analizó el impacto que podría tener en este proceso. “Ella no va a hablar mal de Mauro, ni del entorno familiar que están creciendo los chicos de ella, porque en definitiva ella está diciendo que lo consideran un padre, para mi eso es absolutamente negativo", expresó.

Tras esta situación, Wanda Nara avanzó con la designación de un abogado turco para acompañar el proceso legal y reforzar su postura en torno al futuro de sus hijas. En diálogo con el programa conducido por Ángel De Brito, Ana Rosenfeld explicó que las menores también tendrán voz en esta instancia y podrán expresar qué desean. “Las nenas, cuando sean escuchadas, van a dar su opinión. Ellas adoran a su papá, no hay discusión, jamás”, aseguró.

Mauro Icardi y la China Suárez durante los festejos por la victoria de Galatasaray en la Superliga de Turquía (Foto: Instagram @mauroicardi)

Además, dejó en claro cuál sería la postura de Wanda respecto al vínculo entre las niñas y Mauro Icardi: “Jamás, bajo mi potestad en lo que a mí respecta y en lo que respecta a Wanda, va a haber un impedimento en que las nenas compartan todo el tiempo del mundo con el papá, pero en la Argentina, no en Turquía”.

Por otro lado, Rosenfeld también puso el foco en la situación actual del futbolista y la incertidumbre sobre su futuro en ese país. “Turquía hoy es un destino incierto porque no sabemos si él se va a quedar ahí”, expresó, y agregó: “Más allá de que dice que el 30 de junio vence, el contrato terminó, técnicamente”. Incluso sostuvo que la decisión final dependerá exclusivamente de Icardi: “Él puede elegir quedarse ahí por menos plata, por menos tiempo, él puede elegir”.