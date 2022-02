¿Qué dijo? De Whoopi Goldberg a Sean Penn: las opiniones de las estrellas de Hollywood que más polémica generaron

Por expresar opiniones controvertidas o por saltarse la corrección política, varios actores y actrices de Hollywood han estado en el centro de polémicas que se avivan frente a la opinión de seguidores y detractores en el mundo virtual. Whoopi Goldberg es noticia estos días por sus dichos sobre el Holocausto , pero no es la primera, ni será la última.

De la posición antivacunas de estrellas como Brigitte Bardot, al cuestionado apoyo de artistas de la música como Roger Waters al modelo político de Venezuela, o a las recientes palabras de otros íconos del espectáculo, como Sean Penn, al postular que hay “genes cobardes” que llevan a los hombres a usar pollera, múltiples y variados han sido los deslices, exabruptos o manifestaciones que han dado de qué hablar en los últimos tiempos.

Los dichos de Whoopi Goldberg sobre el Holocausto

El pasado lunes por la mañana, Whoopi Goldberg, coanfitriona de The View, el talk show de ABC creado por Barbara Walters en 1997, expresó en el programa ciertas reflexiones sobre el Holocausto que le valieron una suspensión de dos semanas en su rol frente a la pantalla.

La polémica comenzó en medio de una conversación del equipo sobre la decisión de una junta escolar de Tennessee de prohibir Maus, exitosa novela gráfica de Art Spiegelman sobre los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Según los miembros de aquella junta, los desnudos y el lenguaje obsceno fueron los motivos para vetar el libro, que ha ganado varios premios literarios, incluyendo el Pulitzer.

Tras el pedido de disculpas, suspenden a Whoopi Goldberg por sus declaraciones sobre el Holocausto

En ese contexto, Goldberg expresó: “Estoy sorprendida de que eso es lo que los hizo sentir incómodos: el hecho de que hubiera desnudos. Se trata del Holocausto, del exterminio de seis millones de personas, ¿pero eso no les molestó? Si van a hacer esto seamos honestos al respecto, porque el Holocausto no se trata de razas”. En ese momento, su colega Joy Behar la interrumpió, recordando que los nazis señalaban que los judíos eran una raza diferente. “Pero no se trata de razas. No. Se trata de la inhumanidad del hombre contra el hombre”, respondió Goldberg.

Entonces, fue otra de sus compañeras, Ana Navarro, quien intervino: “Pero se trata de supremacía blanca. De ir contra judíos y gitanos”. Esta vez, Goldberg contestó: “Pero esos dos son grupos de gente blanca”. Y la discusión siguió cuando la tercera de sus colegas expresó que los nazis no veían a los judíos como gente blanca. “¡Pero no están entendiendo el punto! En el minuto en el que se convierte en un tema racial entramos en este callejón. [El problema] es más bien cómo la gente se trata entre sí”, indicó.Horas más tarde y luego de ser suspendida del programa, Goldberg pidió disculpas. Sus palabras fueron: “En el programa de hoy dije que el Holocausto no fue un tema racial sino de la inhumanidad del hombre contra el hombre. Debí decir que se trata de ambos. Como Jonathan Greenblatt de la Liga Antidifamación compartió: ‘El Holocausto se trató de la aniquilación sistemática de los nazis contra el pueblo judío, a quienes ellos calificaban como una raza inferior’. Fui corregida. La gente judía del mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso nunca menguará. Siento el dolor que he causado, escribo mis más sinceras disculpas”.

La teoría de Sean Penn sobre los “genes” de la homosexualidad

En una entrevista para promocionar su nuevo film, Flag Day, Sean Penn causó revuelo días atrás en las redes sociales al comentar que él pertenece al club de quienes consideran que “los hombres dentro de la cultura americana se han feminizado ferozmente”.

El actor explicó el por qué de esa mirada: “No creo que ser bruto, insensible o irrespetuoso con las mujeres tenga algo que ver con la masculinidad, o que alguna vez haya sido así. Pero no creo que con el fin de ser justos con las mujeres, debamos convertirnos en ellas”, dijo. Además, comentó que las mujeres de su entorno nunca se mostraron molestas con un sistema patriarcal, y agregó: “Creo que hay demasiados genes cobardes que llevan a muchas personas a abandonar sus jeans y ponerse una pollera”. Finalmente, agregó: “En mi vida hubo muchas mujeres muy fuertes, que no consideraban a la masculinidad como una forma de opresión hacia ellas”.

Sean Penn participó el año pasado de los hoy también cuestionados premios Golden Globe - - HFPA

En el pasado, Penn ha trivializado la lucha de muchas actrices en Hollywood. En 2018, en uno de los momentos más importantes para el movimiento #MeToo, el actor aseguró: “En muchos casos no conocemos los hechos. Es obsceno decir que algo es un movimiento cuando en realidad son una serie de acusaciones individuales, algunas de ellas infundadas. El espíritu de este movimiento consiste en gran parte en dividir a hombres y mujeres. Desconfío de algo que se llena de estridencia y rabia, sin matices. En la mayoría de las cosas importantes, es bueno bajar la velocidad”.

Las creencias de Brigitte Bardot sobre la pandemia

Un año atrás, Brigitte Bardot, quien todvía se niega a vacunarse contra el coronavirus, fue noticia por sus controversiales declaraciones sobre las muertes causadas por la crisis sanitaria mundial. La actriz consideraba entonces que, frente a la superpoblación del planeta, este tipo de enfermedades serían conducentes a “restaurar” la naturaleza.

Brigitte Bardot habló contra las vacunas y a favor de la "regulación demográfica" del Covid

“Me temo que el Covid y las otras epidemias que se están conociendo restaurarán un nuevo orden. Cuando esos 5 mil millones de personas en esta Tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos. ¿Me preguntás si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de regulación de una superpoblación que no podemos controlar”, expresó.

La actriz francesa de 87 años sigue firme en su decisión de no inocularse contra el Covid, a pesar de las contundentes recomendaciones de las autoridades de su país. A comienzos de este año, la icónica artista dijo a la revista Gala que su decisión se debe a que es “alérgica a todos los productos químicos”. Desde su villa La Madrague, en la costa mediterránea de Saint-Tropez, donde está recluida, la musa de los sesenta explicó incluso que su rechazo a las vacunas no data de hoy. “Incluso cuando viajé a África me negué a vacunarme contra la fiebre amarilla. Mi médico en ese momento me escribió un certificado falso. Me fui y volví en buena forma”, reconoció.

El posteo de Gal Gadot sobre el conflicto entre Palestina e Israel

En mayo del año pasado, la actriz israelí Gal Gadot recibió una ola de críticas tras compartir en su cuenta de Instagram un mensaje sobre la escalada de violencia de aquellos días entre su país y Hamas, el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza. Si bien el texto apelaba a una resolución pacífica, con plegarias dirigidas a las autoridades de ambos bandos exigiendo que cesaran las agresiones, algunos usuarios partidarios de la independencia palestina consideraron que el posteo de Gadot, que es oriunda de Tel Aviv e hizo el servicio militar obligatorio en su juventud, era sesgado y hasta ofensivo.

“Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que sucede desde hace demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que esta hostilidad inimaginable cese, rezo para que nuestros líderes encuentren la solución para que podamos vivir lado a lado en paz. Rezo por días mejores”, escribió la intérprete en el mensaje.

Varios usuarios describieron la intervención de Gadot como un “acto de propaganda”, mientras que otros postularon que era una demostración de apoyo a la “limpieza étnica” y el “genocidio en masa” que, según acusan, Israel practica sobre los palestinos.

Roger Waters y su postura frente a Maduro

A lo largo de los años, Roger Waters ha abrazado múltiples luchas políticas que considera justas, a pesar de las críticas que ha recibido por ello en varias ocasiones. A comienzos de 2019, el exlíder de la mítica banda inglesa Pink Floyd manifestaba abiertamente su posición pro Palestina, lo cual lo llevó a solicitarle a la BBC que se sumara al boicot contra el festival Eurovisión, que ese año tuvo como sede Israel.

Poco después, el músico decidió convocar a través de Twitter a una marcha a favor de Nicolás Maduro, y las críticas no demoraron en hacerse oír. “Una nota de Roger: ¡Esto es hoy! Detengan esta última locura de la USG, dejen en paz al pueblo venezolano. Ellos tienen una democracia real, dejen de intentar destruirla para que un 1 por ciento pueda apoderarse de su petróleo. ¡Estados Unidos, sacá tus manos de Venezuela!”, escribió Waters en la red social.

Roger Waters instó a sus seguidores a apoyar al actual presidente de Venezuela pero la respuesta no fue la esperada SANTIAGO HAFFORD

Rápidamente, muchos seguidores comenzaron a responderle, y no en los mejores términos. “Estoy llorando. Mi ídolo musical más grande acaba de defender al Gobierno que arruinó mi país y mi familia, que me obligó a huir para aspirar a una calidad de vida decente. Roger, no tienes ni idea de lo que está sucediendo en Venezuela, no conoces nuestras leyes, no sabes cuán miserable es la situación. No se trata de derecha contra izquierda. La gente está muriendo de hambre, tenemos el índice inflacionario más alto del mundo, falta de medicinas y la tasa de criminalidad más alta de América Latina”, escribió una seguidora. En un enfrentamiento inesperado, quien también salió a responderle fue El Puma Rodríguez. En una nota de ANSA Latina, el cantante venezolano calificó de “tonto” al británico.