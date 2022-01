Brigitte Bardot se suma a la polémica, en medio de las severas advertencias de Emmanuel Macron contra los antivacunas

Brigitte Bardot se niega a vacunarse. La actriz francesa de 87 años vuelve a estar en el foco de la polémica por su rechazo a inocularse contra el Covid a pesar de las contundentes recomendaciones de las autoridades de su país en plena suba exponencial de los contagios.

La icónica artista dijo a la revista Gala que su decisión se debe a que es “ alérgica a todos los productos químicos ”. Sus declaraciones se producen dos días después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzara una fuerte advertencia contra las personas que se resisten a vacunarse contra el coronavirus.

Desde su villa La Madrague, en la costa mediterránea de Saint-Tropez, donde está recluida, la musa de los sesenta explicó que su rechazo a las vacunas no data de hoy. “Incluso cuando viajé a África me negué a vacunarme contra la fiebre amarilla. Mi médico en ese momento me escribió un certificado falso. Me fui y volví en buena forma”, reconoció.

Bardot, que se considera en buen estado de salud, rechaza con contundencia la vacunación, considerada por el gobierno como la principal protección de la población contra la pandemia. “Tengo 87 años, pero no los aparento. No tengo canas, soy muy delgada”, agregó quien también mantiene diversos compromisos con la defensa animal.

Sobre las dolencias que padece a su edad, la actriz reveló: “ Tengo doble artrosis de cadera, camino con muletas, pero si me ponen una rumba, un cha-cha-cha, una melodía de Gipsy Kings o algo flamenco, me entran las ganas de moverme ”, relató con humor.

Un año atrás, la actriz fue noticia asimismo tras ser entrevistada por un medio europeo para el que realizó controversiales declaraciones sobre las muertes causadas por la crisis sanitaria mundial. En ese marco, Bardot apuntaba a la superpoblación del planeta y decía que este tipo de enfermedades serían conducentes a “restaurar” la naturaleza.

“Me temo que el Covid y las otras epidemias que se están conociendo restaurarán dolorosamente un nuevo orden”, expresaba. “Cuando esos 5 mil millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos”, manifestó la actriz. “¿Me preguntás si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de regulación de una superpoblación que no podemos controlar” , opinó.

Aislada en su mansión del sur de Francia, Bardot contó en ese momento que no estaba en contacto con otras personas y se mostraba despreocupada por contraer el virus: “No veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien”, decía.

Sin embargo, Francia vive hoy momentos de tensión debido al crudo debate desatado entre quienes apoyan la vacunación y quienes se oponen a ella. El país reportó en los últimos días una media de 250 mil contagios y, en ese contexto, el presidente, Emmanuel Macron, mostró su enojo contra los movimientos antivacunas, criticó su “falta de moral” e “irresponsabilidad” y los acusó de intentar “socavar la solidez de una nación”. Más de cinco millones de franceses aún no se han vacunado.

“Cuando mi libertad amenaza la de otros, me vuelvo irresponsable. Un irresponsable ya no es un ciudadano. Yo no estoy para enojar a los franceses. Bueno, a los no vacunados realmente quiero hacerlos enojar y lo seguiremos haciendo hasta el final, esa es la estrategia. No los voy a meter en la cárcel, no les voy a vacunar a la fuerza. Hay que decirles que a partir del 15 de enero ya no podrán ir a un restaurante, ir a tomar un café, o ir al teatro, o al cine”, advirtió el mandatario en una entrevista concedida al medio Le Parisien.