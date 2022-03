Qué es de la vida de los jóvenes Forrest y Jenny, de la película Forrest Gump

Si bien es imposible no pensar en Tom Hanks cuando se habla del film de Robert Zemeckis, Forrest Gump (adaptación con muchos y acertados cambios de la novela de Winston Groom por parte del guionista Eric Roth), lo cierto es que hay muchos fotogramas a través de los cuales otros actores del enorme elenco marcaron a fuego el inconsciente colectivo. Entre ellos, los entonces pequeños Hanna Rose Hall y Michael Conner Humphreys, quienes interpretaron a los jóvenes Jenny Curran y Forrest Gump, protagonistas de secuencias memorables, desde aquella que inmortalizó el “Corre, Forrest, corre” hasta esa temprana declaración de amor que surge en ese encuentro en el colectivo escolar con la frase “Jenny y yo éramos como pan y mantequilla”.

Tras el rotundo éxito del film ganador del Oscar , los niños actores tomaron rumbos distintos en sus vidas, pero siempre con un factor en común: el grato recuerdo que conservan del rodaje de un largometraje icónico.

Hanna Hall

Hanna Hall, en Forrest Gump y en la actualidad

Hanna Hall se enamoró de la actuación al debutar con el film de Zemeckis. Por lo tanto, comenzó a desarrollar una prolífica carrera. Luego de su trabajo en Forrest Gump, al año siguiente ya era seleccionada para formar parte de Goldilocks and the Three Bears. Sin embargo, no fue hasta el año 1999 que su nombre resonó con más fuerza en la industria cuando Sofia Coppola la eligió para personificar a la menor de las hermanas Libson (Cecilia) en la adaptación de la novela de Jeffrey Eugenides, Las vírgenes suicidas . De allí en adelante no dejó de trabajar, y lo hizo en films como Halloween de Rob Zombie, American Cowslip de Mark David y Radio Free Albemuth de John Alan Simon, entre otros.

Al mismo tiempo, Hall participó de diversos cortometrajes, como The Meeting Place y Another Skin, antes de integrar el elenco del que sería su último film hasta la fecha: Dying for the Crown, estrenado en 2018. La actriz también decidió expandirse al mundo de las series y lo hizo en conocidas ficciones como Criminal Minds, Masters of Sex, y The Purge . En el medio, dirigió la obra Astral Dick, que se estrenó en Los Ángeles.

Hanna Hall como la pequeña Jenny

Hall, oriunda de Denver, Colorado, se encuentra actualmente intentando regresar a la actuación con personajes más sustanciales. En una entrevista con Hollywood Chicago, la intérprete de 37 años reveló que muchas personas le han citado la frase “Corre, Forrest, corre” sin saber que ella fue quien personificó a Jenny. “Me encantó hacer esa película, yo era muy chica, y pasé de ser quien actuaba frente a sus amigos a hacerlo profesionalmente, aunque todavía no sabía si iba a querer continuar en la profesión, ni siquiera me lo preguntaba, después todo sucedió orgánicamente”, contó Hall, quien brinda muy pocas entrevistas y cultiva un perfil bajo incluso en las redes sociales, donde no suele realizar publicaciones con frecuencia.

Por otro lado, su experiencia trabajando junto a directores como Zemeckis y Coppola la condujeron a querer convertirse ella misma en realizadora. Hall estudió en la Universidad de Cine de Vancouver y asegura estar trabajando “en varios proyectos al mismo tiempo”. “Cuando sos actor, estás entregado a quien te dirige, me resulta más satisfactorio ser yo quien tome las decisiones como artista, crear mi propia obra, producirla, es todo más sencillo”, expresó.

Michael Conner Humphreys

Michael Connor Humphreys, de la actuación al ejército

En cuanto al pequeño Forrest, Michael Conner Humphreys también disfrutó enormemente de “la experiencia Forrest Gump”, pero en simultáneo descubrió que la actuación no era aquello que lo motivaba. El joven, quien como Hall tiene 37 años, filmó solo dos producciones: el largometraje de Zemeckis y Pathfinders: In the Company of Strangers. Cuando terminó la secundaria, se enlistó en el ejército estadounidense en 2004 y sirvió 18 meses en Irak. “Cuando me uní al ejército, hice todo lo posible para que no me reconocieran o me hablaran de la película, pero en dos semanas ya se habían dado cuenta de quién era”, contó en una oportunidad.

Michael Connor Humphreys tiene 37 años y busca regresar a la actuación

De hecho, Humphreys aseguró que, quizá inconscientemente, el ver las secuencias bélicas de Forrest Gump tuvieron un impacto en él que luego lo llevaron a querer servir para el ejército. “Había algo en las escenas de Vietnam que me cautivaron por completo, y ahora puedo decir que el haberme enlistado fue una consecuencia más o menos directa de haber estado en esa película”, aseguró.

De todas formas, los atentados del 11 de septiembre se convirtieron en la razón principal para ir a Irak. “Sentía que tenía un deber con mi país, como ciudadano, era algo que debía hacer, una responsabilidad”, manifestó y añadió que no sufrió episodios de estrés postraumático como muchos de sus compañeros, pero que nunca se sintió el mismo al regresar. “No experimenté trauma, pero desde entonces algo se sintió fuera de eje en mi vida, nunca volvió a ser la misma”, declaró.

Luego de trabajar en el área de seguridad de una empresa de transporte de Vancouver, Humphreys comenzó a dar clases online, y asistió a la Universidad de Alabama, donde estudió relaciones internacionales. Sin embargo, no le cierra la puerta a la actuación (tiene varios proyectos independientes en carpeta) y siempre se explaya sobre el estrecho vínculo que entabló con Hanks en el rodaje de Forrest Gump. El ganador del Oscar lo ayudó a copiar sus movimientos y trabajaron codo a codo en las secuencias de la infancia del protagonista.