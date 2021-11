Diane Lane: la curiosa razón por la que se casó con Christopher Lambert y la tormentosa relación que tuvo con Josh Brolin

En 1979 se estrenaba un gran film llamado Un pequeño romance, la encantadora película de George Roy Hill, en la cual Diane Lane hacía un más que promisorio debut en cine y nada menos que con Laurence Olivier como el mentor ideal para lo que sería el inicio de una carrera con ciertos tropiezos, pero también aciertos resonantes, desde Calles de fuego, sus colaboraciones con Francis Ford Coppola, y su arrollador protagónico en Infidelidad, película que le valió su primera nominación al Oscar.

En la actualidad, Lane sigue trabajando de manera consistente (tras su paso por DC con el rol de Martha Kent se volcó a la TV con una participación en House of Cards y un protagónico en otra serie, la flamante Y: The Last Man), pero poco se sabe de su vida privada. Ella misma explicó su deseo de cultivar un perfil bajo cuando nació su hija, Eleanor Jasmine Lambert.

Diane Lane contó que gran parte de su audiencia son mujeres que se identifican con los roles que elige Mark Ralston - AFP

“Mi filosofía es que si los paparazzi te persiguen todo el tiempo es porque vos te ponés en esa posición, no es ninguna ciencia, por eso yo simplemente salgo y, si hay cámaras, las paso por el costado mientras camino a mi perro como cualquier civil y es fantástico, me siento como un ratón comiendo un pedazo de queso frente a un gato”, ilustró Lane, quien siempre asegura que ese estilo relajado con el que se mueve en Hollywood no solo lo aplica a sus relaciones sino también a su trabajo.

"El éxito de una mujer es el éxito de todas porque estamos compartiendo el mismo viaje, uno en el que intentamos que nuestro potencial crezca con el tiempo" Diane Lane y su relación con sus colegas de Hollywood

“Hay una competencia que siempre trato de esquivar, a veces veo a actrices que obtienen roles a los que yo aspiraba y la verdad es que no me pongo a pensar: ‘Uy, ¿por qué no lo hice yo?’, para nada, lo que hago es sacarme el sombrero ante esas mujeres”, añadió. De hecho, Lane considera que su vigencia en la industria se debe, en gran medida, a la audiencia femenina, con quien conectó a través de personajes como los de Frances Mayes en Bajo el sol de Toscana y el de Adrienne Willis en Noches de tormenta. Hay una naturalidad en ella que se percibe y se agradece, especialmente en un mundo donde lo artificial es lo que vende. “Pienso que el éxito de una mujer es el éxito de todas porque estamos compartiendo el mismo viaje, uno en el que intentamos que nuestro potencial crezca con el tiempo”, explicó la actriz.

La actriz debutó en Hollywood a los 14 años con Un pequeño romance FRED PROUSER - X00224

De todos modos, más allá de su postura de preservarse de los medios, sus vínculos románticos siempre trascendieron y en algunas ocasiones estuvieron teñidos de polémicas y de situaciones muy duras para una actriz que intentó manejar esas turbulencias con una sola idea en mente: cuidar a su hija.

Jon Bon Jovi y un romance... ¿plasmado en una canción?

Jon Bon Jovi y Diane Lane vivieron un romance de cinco meses en 1985 Archivo

Cuando nos referimos a esa espontaneidad de Lane también lo hacemos a las palabras que elige a la hora de aludir a episodios de su vida sobre los que sí se siente cómoda para hablar. Uno de ellos fue su relación con Jon Bon Jovi que comenzó en 1985 y finalizó el mismo año. Sí, el affaire fue breve (duró apenas cinco meses), pero Lane se quedó con el mejor recuerdo del músico, quien por entonces estaba en la cresta de la ola con su banda. “Tenía 20 años”, contó la actriz. “Toda joven debería permitirse tener una experiencia tan maravillosa en la juventud”, apuntó, feliz de ese noviazgo al que también describió como “corto pero intenso” con el artista que tenía 23 cuando comenzaron a verse. Según un fragmento del libro que escribió el tour manager, Rich Bozzett, “la misma fuerza que los atrajo a ambos y los hizo felices fue lo mismo que los terminó separando”.

Diane Lane y Emilio Estevez fueron vinculados tras filmar juntos The Outsiders Shutterstock

Por lo tanto, se trató solo de un romance fogoso que se apagó al poco tiempo. Cuatro años después, el músico se casaría con su mujer de toda la vida y madre de sus hijos, Dorothea Hurley. Como toda historia de amor que tiene a un músico como uno de los protagonistas, no tardó en surgir la ya trillada leyenda urbana de que de esa relación se gestó una canción. El hit “You Give Love A Bad Name” habría sido compuesto para la actriz y el enojo que se desprende de la letra estaría vinculado con el deseo de Lane de tener una relación libre, algo que habría molestado al rockstar. Lane negó de inmediato ese mito, mientras que el músico lo hizo años después del lanzamiento del tema que integra el gran disco Slippery When Wet.

Christopher Lambert y el casamiento que nunca debió haber sucedido

Diane Lane y Christopher Lambert se casaron en 1988 The Grosby Group

En ese momento Lane gozaba de muchísima popularidad y había sido vinculada con Rob Lowe (su compañero en The Outsiders), Timothy Hutton y Emilio Estevez, con quien también trabajó en el film de Coppola. Ese espíritu libre y ese deseo de divertirse en una década que en cierto modo representaba esos anhelos no se perdió en el camino, pero sí mermó cuando conoció al actor Christopher Lambert mientras se encontraba promocionando otro film de Coppola: The Cotton Club. “No fue amor y no fue lujuria, fue algo, el deseo de unirme a alguien en el sentido más tradicional del término”, le contó la actriz a Film Reference. De hecho, la “primera vuelta” entre ambos fue breve, pero se reencontraron en 1987 para el rodaje del film Priceless Beauty y la chispa volvió a encenderse. Al año siguiente se casaban en Nuevo México y luego nacía su hija, Eleanor.

"Me sentía una monja que esperaba que apareciera este hombre, quería pertenecerle a él y viceversa, pero había encontrado a la persona menos capacitada en el planeta para darme lo que necesitaba" Diane Lane sobre Christopher Lambert

En una de las pocas entrevistas en las que se explayó sobre su primer matrimonio, Lane habló de la curiosa razón por la que decidió casarse con Lambert, con quien estuvo seis años. “Me casé por ese deseo obsoleto de pertenecerle a alguien, pero después me convertí en la persona más célibe del mundo porque él no estaba nunca conmigo”, compartió Lane a la publicación Esquire. “Me sentía una monja que esperaba que apareciera este hombre, quería pertenecerle a él y viceversa, pero había encontrado a la persona menos capacitada en el planeta para darme lo que necesitaba”, agregó con dureza.

Por su parte, en una reciente entrevista, Lambert, quien pasó por dos divorcios más luego del de Lane (y una ruptura con la actriz francesa Sophie Marceau), habló de su hija y reveló que siempre se hace tiempo para encontrarse con ella. “Ella es la única persona por la que dejaría todo, ella y mi padre son los dos únicos amores de mi vida”, declaró el actor de Highlander quien, como Diane, habla muy poco de Eleanor, aunque Lane con el tiempo flexibilizó su crianza y ahora la elige como su compañera para algunos eventos.

Josh Brolin y el amor que culminó con un violento episodio

Josh Brolin y Diane Lane se conocieron en 2002 y se casaron dos años más tarde Hubert Boesl - The Grosby Group

Cuando Diane Lane conoció al actor Josh Brolin estaba eludiendo rumores de romance con Richard Gere, con quien trabajó en The Cotton Club, Noches de tormenta e Infidelidad. Ambos se conocieron en la premier del film Una mente brillante y no dejaron de verse desde ese momento. Brolin, al igual que Lane, había atravesado un divorcio. El actor había culminado su relación con la actriz Alice Adair, con quien tiene dos hijos, Trevor y Edén. Como en Hollywood todo se mueve a la velocidad de la luz, en 2003 se comprometieron, y en agosto de 2004 ya estaban casados. La boda tuvo lugar en el rancho del actor. Todo parecía marchar sobre ruedas para ellos. Ella venía de recibir su nominación al Oscar y él estaba haciendo la transición de la TV al cine.

Sin embargo, todo empezó a derrumbarse en diciembre del año en que se casaron cuando Brolin fue arrestado por abuso doméstico. La acusación la hizo la propia Lane, si bien decidió no presentar cargos . “Hubo un malentendido entre ellos y no quería que lo detuvieran, de hecho lo pidió a la policía, pero en casos en los que pudo haber habido contacto físico, la policía está obligada a arrestar primero y preguntar después”, declaró entonces el representante del actor de Sin lugar para los débiles, quien esa noche había discutido con su esposa.

A los pocos meses de casarse el actor fue arrestado por violencia doméstica MARK RALSTON - AFP

Lo cierto es que la pareja se divorció nueve años después del hecho y en 2018, Brolin, en diálogo con The New York Times, aludió a lo sucedido. “No era muy maduro. En ese momento reaccionaba a todo, pero cualquier cosa que diga va a sonar como que quiero compensar por algo y lo cierto es que ahora estoy en un lugar en el que puedo controlar mi comportamiento, pero en esa época era muy caótico. La única persona que puede explicar lo que pasó es Diane, escogió no hacerlo y yo estoy bien con esa decisión”, agregó Brolin. En efecto, Lane no habló más del tema y nunca entró en detalles sobre lo que pasó esa noche. Cuando se divorciaron, la decisión fue mutua. “Lo hacemos de manera amistosa”, comunicaron.

De sufrir por amor a aprender de la soledad

Diane Lane y su hija, Eleanor Lambert Grosby Group