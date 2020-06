Qué es de la vida de la protagonista de Remington Steele, Stephanie Zimbalist

A sus 63 años, la actriz que alcanzó popularidad con el rol de Laura Holt, lleva una vida tranquila dentro y fuera de la industria Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En la carrera de todo artista siempre hay un trabajo que cual varita mágica otorga la popularidad y el prestigio tan anhelados. En el caso de Stephanie Zimbalist y Pierce Brosnan esa fortuna llegó con Remington Steele , la comedia romántica detectivesca que los convirtió en estrellas allá por los años 80.

Desde entonces, la vida y la carrera de Brosnan han dado que hablar, pero ... ¿qué fue de Zimbalist después de interpretar durante cinco temporadas a Laura Holt? Poco hemos sabido en este tiempo de la actriz neoyorquina. Si bien no conservó la fama de su excompañero de elenco, lo cierto es que Stephanie se mantuvo en el mundo del espectáculo.

En un principio, sus apariciones en el medio se redujeron a cameos y actuaciones en films para televisión como Touched by an Angel (1997 y 2001), Crossing Jordan (2003) y Truth (2005). También supo aprovechar otro recurso actoral: le puso la voz a las dos ediciones del video Animated Stories from the Bible (1994), al personaje Janet Van Dorne en el episodio "Trial" de la serie animada Batman (1994), y a los libros de audio Queen of the Underworld (2006), Operation Homecomin g (2006) y The Girls (2006).

Por otro lado, fue la reina Gertrudis en la película Hamlet's Ghost (2015) e interpretó a una mujer que padece Alzheimer en el film His Neighbor Phil (2016). Sin embargo, en los últimos años Zimbalist desarrolló su carrera fundamentalmente en teatro.

La actriz ya se había subido a distintos escenarios de Estados Unidos para jugar distintos roles: protagonizó junto al actor Tommy Tune el musical My One and Only (1987), conquistó a la crítica en The Rainmaker (2000), interpretó a la actriz Katharine Hepburn en Tea at Five (2010), aceptó ser parte de Steel Magnolias (2011 y 2013), encabezó Sex and Education (2014), se lució en la comedia dramática Three Viewings (2014) y hace cinco años se metió en la piel de una diva de la ópera en Living on Love , entre otros trabajos.

Cuando era chica tuve la posibilidad de conocer a Audrey Hepburn, quien tomó mi cara en sus manos. En ese momento supe que quería ser actriz Stephanie Zimbalist

A sus 63 años, la actriz no abandona su profesión, le escapa a las cirugías plásticas y mantiene un perfil bajo. Se sabe que no está casada ni tiene hijos, pero poco se conoce sobre su situación sentimental actual. Hace años estuvo en pareja con el músico Tony Berg y, luego, con el actor Gregory Harrison. Terminadas esas relaciones, Zimbalist contó a la prensa en varias ocasiones que no le gustaba ser "la mujer de" y que se sentía muy bien sola.

En cuanto a sus próximos proyectos, la intérprete habría tomado la decisión de elegir cuidadosamente su nuevo rol, que también sería en el mundo teatral, donde forjó gran parte de su carrera, y donde siempre se la notó más cómoda. Actualmente, Stephanie reside en Los Ángeles, California, y se abrió una cuenta de Instagram donde postea imágenes de los trabajos que ha hecho a lo largo de su carrera, sobre todo de la serie que sigue presente en el inconsciente colectivo. Por el contrario, hay pocas postales de su vida privada, que prefiere resguardar.

"Cuando era chica tuve la posibilidad de conocer a Audrey Hepburn, quien tomó mi cara en sus manos. En ese momento supe que quería ser actriz", declaró Zimbalist en una oportunidad y, si bien ya no está tan cerca del público como antes, pudo lograr el sueño de convertirse en una figura respetada y recordada con cariño.