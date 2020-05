Queen lanzó "You Are the Champions": una reversión para homenajear a los médicos

Queen y Adam Lambert hicieron una reversión del clásico "We are the champions" Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 09:54

En tiempos de pandemia de coronavirus Queen y el cantante Adam Lambert lanzaron una reversión del clásico "We Are The Champions" para homenajear a los médicos . La banda cambió el título de la canción y entonó "You Are The Champions" en un videoclip que hicieron desde sus casas.

El icónico guitarrista Brian May , el baterista Roger Taylor y Lambert - la incorporación más reciente de la banda , que oficia como la voz principal- decidieron expresar su admiración por los trabajadores de salud que luchan contra el Covid- 19 , y a su vez, todo el dinero que se recaude será destinado a la causa .

" La canción es para todos los que están en primera línea en todo el mundo , para las personas que arriesgan sus vidas para salvarnos y salvar a nuestras familias", aseguró el guitarrista Brian May en una entrevista con la agencia de noticias Reuters.

Al ser consultado sobre el cambio en la letra original de la canción -"We" (nosotros) por "You" (ustedes)-, Lambert opinó: "Creo que este es el tipo de evento que justificaba tal cambio. Y como es un título tan conocido, cambiar esa palabra verdaderamente tiene un gran impacto". En el videoclip se muestran muchas imágenes de los médicos haciendo su trabajo en distintas partes del mundo, mientras los músicos interpretan el hit desde sus casas.

Los tres artistas coincidieron en que el tema musical es el himno ideal para simbolizar la lucha mundial contra la pandemia : "Es una canción sobre la superación de obstáculos. Es una canción sobre desafiar las probabilidades, y eso es lo que se está haciendo en este momento".