Un almuerzo de domingo, una fotografía juntos y una frase que llamó la atención: “Domingo en familia”. Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de las noticias por su vida sentimental después de compartir imágenes junto a Ágata Lescano, una entrenadora personal de 37 años con quien había sido vinculado semanas atrás. La postal, tomada durante un encuentro con amigos en el barrio porteño de La Paternal, reforzó las versiones de romance que comenzaron a circular en octubre, poco después de las nuevas versiones de separación del conductor y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli disfrutó de un asado en El Patio de Mabel, un restaurante a puertas cerradas de La Paternal, junto a amigos y Ágata Lescano, la entrenadora con quien se lo vincula sentimentalmente

En Puro Show (eltrece), la panelista Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, contó que habló directamente con Tinelli sobre su vínculo con Lescano. “Yo le pregunté a Marcelo y él me dijo que se estaban conociendo, que estaba muy bien, que es una divina”, reveló. Según agregó, el conductor conoce a la deportista desde hace varios años y ambos ya habrían compartido encuentros con sus respectivos entornos familiares. Incluso, sostuvo que el hijo de 12 años de la entrenadora habría conocido a las hijas de Tinelli y a Lorenzo, el menor de sus hijos.

Tinelli y Lescano se mostraron juntos en las redes sociales y alimentaron las versiones de romance. Según contaron en Puro Show, ambos se conocen desde hace varios años y actualmente estarían comenzando una relación

Las primeras sospechas sobre el vínculo habían surgido en octubre, cuando ambos compartieron imágenes de una merienda en las que se podían reconocer la misma mesa y vajilla.

Pero, ¿quién es la mujer que comenzó a ocupar un lugar en la vida del conductor? Lejos del ambiente televisivo, Lescano construyó una trayectoria vinculada al deporte, aunque el entrenamiento físico no es su única pasión.

Del fisicoculturismo a su propio proyecto

Lescano es entrenadora personal y compitió en bikini fitness, una categoría del fisicoculturismo femenino en la que las participantes son evaluadas por su desarrollo físico, proporciones y presentación sobre el escenario. En sus redes sociales se presenta como campeona argentina y sudamericana de la disciplina.

La mujer, de 37 años, es entrenadora personal y excompetidora de bikini fitness. En sus redes se presenta como campeona argentina y sudamericana de la disciplina, una actividad que, según contó, marcó un antes y un después en su vida

Su trayectoria incluye un primer puesto en la categoría Bikini Open de más de 1,63 metros en el torneo Open Capital 2023, organizado por NPC Sudamérica. En esa misma competencia obtuvo el segundo puesto en la clasificación general de bikini.

Sin embargo, su relación con ese deporte comenzó de una manera inesperada. “Nunca fui fanática del fisicoculturismo. Podía admirar un buen físico como cualquier persona normal. Pero una vez que lo experimenté, fue un antes y un después en mi vida”, escribió en su Instagram.

Después de su experiencia en el fisicoculturismo, Lescano desarrolló una propuesta de “fitness consciente para mujeres reales”, con la que busca promover el entrenamiento y los cambios de hábitos. En Instagram reúne a una comunidad de más de 27 mil seguidores

Según explicó, la disciplina la ayudó a salir del piloto automático, valorar su tiempo y aprender a elegir cómo y con quién compartir sus días. Aunque actualmente está alejada de ese mundo competitivo, conserva un vínculo especial con aquella etapa: “Si bien hoy estoy lejos de este mundo, siempre, siempre vivirá en mí”, expresó.

El gimnasio habría sido el punto de encuentro entre Tinelli y Lescano. Según trascendió, ella trabaja como entrenadora personal en el lugar donde el conductor realiza sus rutinas de ejercicio

Su llegada al entrenamiento profesional también estuvo atravesada por una experiencia personal. En la presentación de su emprendimiento, la deportista recordó el momento en que tuvo que reconstruir su vida después de convertirse en madre y separarse.

“Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo. Volví a Argentina sola con mi hijo, enfrentando miedo, incertidumbre y muchas preguntas”, contó.

En aquel período, según relató, tuvo distintos trabajos que no la hacían feliz mientras buscaba su camino. También se animó a cantar frente a cientos de personas, pese al miedo que sentía, y comenzó a dedicar cada vez más tiempo a la preparación física.

“Entrené cuando muchos pensaban que estaba obsesionada. Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, recordó.

Su emprendimiento, la música y la comunidad que construyó

Aquella experiencia terminó convirtiéndose en la base de su proyecto profesional. Bajo el nombre BAL — Beyond All Limits (Más allá de todos los límites)-, desarrolló una propuesta que combina el entrenamiento físico con una mirada centrada en los hábitos y el desarrollo personal.

En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 27 mil seguidores, promueve el concepto de “fitness consciente para mujeres reales” y construyó una comunidad interesada en sus rutinas, consejos y reflexiones sobre la actividad física. Allí también comparte sus experiencias deportivas y distintos momentos de su vida cotidiana.

Para la entrenadora, el proyecto representa algo más que una actividad laboral: “No es solo una marca deportiva. No es solo entrenamiento. Es una mentalidad. Es la decisión de confiar en uno mismo incluso cuando nadie más lo entiende”.

La música, por su parte, también tiene un espacio importante en su vida. La entrenadora canta y toca la guitarra, dos actividades que comparte con sus seguidores. En una de esas publicaciones interpretó “La Cañada”, de la banda argentina Los Pérez García.

En su presentación personal, Lescano recordó que tanto la música como el deporte estuvieron presentes en distintas etapas de su vida. “Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, escribió.

En sus redes también muestra momentos de su vida familiar, especialmente junto a su hijo, de 12 años.

Ahora, mientras su nombre comenzó a circular en los medios por su cercanía con Tinelli, continúa desarrollando el proyecto que surgió de esa experiencia. En su sitio web, la entrenadora sintetizó el propósito de su emprendimiento con una reflexión: “Hoy BAL es el comienzo de un sueño que durante años imaginé y que finalmente decidí construir”.