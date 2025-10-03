Quién es Karen Reichardt, la candidata de LLA detrás de Espert en la lista de diputados

En medio del escándalo por el vínculo del diputado libertario José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, detenido en una causa por narcotráfico, la oposición esta semana incrementó la presión para que el actual candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires dé un paso al costado.

Incluso, integrantes del Gobierno como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se mostraron conformes con su aclaración inicial. Sin embargo, el presidente Javier Milei lo sostiene. La lista violeta, encabezada por el economista, está secundada por Karen Reichardt.

Quién es Karen Reichardt

El ícono sexual de finales del siglo pasado saltó a la fama por ser una chica “cola less” y participar de ciclos televisivos como Peor es nada y Brigada Cola.

Actualmente, la exvedette conduce un programa en la Televisión Pública, Amores Perros. El ciclo, que se emite los sábados de 13 a 15, desembarcó en el canal estatal el 12 de abril; en 2015 se había emitido por América TV. Según explica la gacetilla oficial, con su show, Reichardt “busca generar conciencia sobre el buen trato a los animales promoviendo la adopción responsable”.

En 2015, la exmodelo y conductora le explicaba a LA NACION: “Siempre me gustaron los animales. Y el programa me volvió más consciente, aun cuando siempre estuve muy comprometida con la causa del proteccionismo. Es un trabajo de hormiga esto de ir despertando conciencias. Pero a mí el camino de hormiga nunca me asustó; cuando hice Fanáticas, parecía imposible que las mujeres hablaran de fútbol, pero saqué el programa y estuvo siete años al aire. Los desafíos siempre me gustaron“.

Karen Reichardt Prensa TV Pública

Fanáticas fue un programa televisivo donde un grupo de mujeres analizaba instancias del torneo de fútbol local. Reichardt, fanática confesa de River Plate, era conductora del ciclo, pero su recorrido en los medios había comenzado mucho antes.

A finales de los años ochenta, Raúl Portal conducía NotiDormi, un programa que se emitía en vivo por ATC [hoy TV Pública] de lunes a viernes, pasada la medianoche. A pesar del horario, el ciclo se convirtió en un éxito y noche a noche decenas de personas de todas las edades poblaban las gradas del estudio.

Reichardt se acercó al canal para presenciar el programa. “Me sacaste de una tribuna, en NotiDormi, donde yo tenía mi entrada para ir y de golpe me señalaste y me hiciste bajar a mandar un beso a un televidente“, recordó ella en su cuenta de Instagram, en un emotivo mensaje de despedida a Portal, fallecido en 2020.

“Ahí comencé. Fue la primera vez que estaba en la televisión. Me elegiste y ese fue el comienzo de muchos programas juntos. Gracias por tu generosidad y la de tu familia. Siempre me trataron muy bien. Cuando estuve enferma en Mar del Plata, me acompañaron y me cuidaron hasta que pude sentirme mejor. Fue una hermosa convivencia con vos y con Lucía", agregó.

De allí pasó a formar parte de un programa de verano, conducido por el hijo de Portal, Gastón. Eran tiempos en los que la “cola less” marcaba tendencia y generaba tanta polémica como fascinación. Y entonces, se decidió darle un papel protagónico dentro del programa, con un juego en que la gente debía elegir entre una decena de chicas que se encontraban dándole la espalda a la cámara. Si elegían a la “correcta”, se llevaban un premio. Reichardt formaba parte de ese plantel femenino y con el correr de las semanas fue ganando protagonismo, al tiempo que se confirmaba su romance con el conductor.

Cuando Jorge Guinzburg la convocó para formar parte del elenco femenino, junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón entre otras, del ciclo Peor es Nada, Reichardt ya era conocida por buena parte del público por su nombre de pila.

En el recordado programa de Canal 13, pudo demostrar su desenfado y su frescura para la actuación. Su popularidad seguía en aumento y la revista Playboy la convocó junto a Callejón para protagonizar una producción de fotos que remitía, en cierta manera, a la dupla de “rubia y morocha” que en la pantalla grande habían formado años atrás Susana Giménez y Moria Casán primero; y Susana Traverso y Luisa Albinoni, después.

Ese mismo año, se cruzó de pantalla y se sumó al elenco de Brigada Cola, el programa que parodiaba a Brigada A, y que protagonizaban en Telefe Emilio Disi, Guillermo Francella, Gino Renni, Florencia Canale, Mónica Guido y Raquel Mancini.

Luego, formó parte del elenco de varias obras picarescas con títulos como Chupame los huesitos, filmó con Tristán Tachero nocturno (1993) y participó de Pasión de multitudes (1995), junto a Luis Luque, Edward Nutkiewitz, Judith Gabbani y Silvia Peyrou.

En los últimos tiempos, formó parte de varios programas, con el rol de panelista especializada en fútbol, y en 2015 su amor por los animales la llevó a encarar dos nuevos proyectos: la creación de una marca de ropa para perros y la conducción del programa con el que este año desembarcó en el canal estatal.

Que buena onda en Amores perros de 13 a 15 hs x @TV_Publica gracias a todas las marcas q nos acompañaban y hacen posible el programa !!!! pic.twitter.com/ngAQp4okSw — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 9, 2025

Si bien desde el comienzo del mandato de Milei Reichardt comparte en sus redes sociales mensajes de apoyo al Presidente y a otros referentes de La Libertad Avanza, en el último tiempo, los mensajes referidos a la política que la exvedette publica en X tienen un tema casi excluyente: las próximas elecciones de medio término.

Hay que entender lo

Importante que son las elecciones del 7 de septiembre! Bonaerenses despierten 🦁. #LLA pic.twitter.com/1qIFEZcSsb — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 6, 2025

El escándalo de Espert

Si bien desde 2021 se habla de supuestos vínculos de Espert con Machado, una denuncia del dirigente social Juan Grabois reavivó el escándalo. Cuando el diputado asistió a un canal de televisión para brindar aclaraciones, se negó a responder si recibió una transferencia del empresario, hoy preso en Viedma por sospechas de narcotráfico.

Este jueves, LA NACION confirmó, en base a datos oficiales de Estados Unidos, que la transferencia que le hizo Machado a Espert, en enero de 2020, por US$200.000 figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America. Esto abrió una discusión interna en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) sobre la continuidad de la postulación del economista.

Primera imagen de José Luis Espert y Fred Machado juntos fue tomada el 18 de abril de 2019 en el aeropuerto de Bahía Blanca. Aparecen en la fotografía, de izquierda a derecha: Nazareno Etchepare, José Luis Espert, Iván Sherman y Fred Machado.

Sin embargo, Espert no quiere correrse y tiene el apoyo de Milei. Incluso, el economista publicó un video en X en el que admitió que recibió pagos de una empresa ligada a Machado, pero dijo que estuvieron ligados a su actividad privada como consultor económico.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

En una grabación de unos seis minutos, el legislador reconoció que Machado colaboró con su campaña presidencial en 2019 -viajó en su avión y usó una camioneta del empresario-. En ese momento, según Espert, Machado le dijo que “una empresa minera vinculada a él necesitaba” de sus servicios como economista. Espert afirmó que recién aceptó el trabajo cuando finalizó el proceso electoral.