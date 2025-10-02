Guillermo Francos se sumó a Bullrich y le reclamó a Espert que dé explicaciones sobre su supuesto vínculo con un narco

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le pidió explicaciones este miércoles a José Luis Espert sobre sus presuntos vínculos con el narcotraficante Federico “Fred” Machado. “Yo creo que tiene que dar una explicación clara y contundente”, sostuvo en el evento Agribusiness Amcham Argentina.

“No es una situación menor en medio de una campaña electoral y obviamente está siendo utilizada en ese sentido con varios temas. Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad. Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación”, sumó.

Noticia en desarrollo