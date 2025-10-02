Guillermo Francos se sumó a Bullrich y le reclamó a Espert que dé explicaciones sobre su supuesto vínculo con un narco
El jefe de Gabinete se refirió a la presunta relación del diputado libertario con Federico “Fred” Machado; sostuvo que no debería “dar un paso al costado” al menos que tenga “algún tipo de responsabilidad”
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le pidió explicaciones este miércoles a José Luis Espert sobre sus presuntos vínculos con el narcotraficante Federico “Fred” Machado. “Yo creo que tiene que dar una explicación clara y contundente”, sostuvo en el evento Agribusiness Amcham Argentina.
“No es una situación menor en medio de una campaña electoral y obviamente está siendo utilizada en ese sentido con varios temas. Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad. Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación”, sumó.
Noticia en desarrollo
